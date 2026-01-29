Додано: Суб 11 кві, 2026 13:24

Shaman написав: Трамп: пріоритет угоди з Іраном — ядерна програма, Ормузька протока відкриється «автоматично»

«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.



На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.



«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».



Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду. що я й казав. головне - ядерна зброя. Збагачений уран мають забрати. Протоку будуть розблоковувати так чи інакше. Питання, чи вистачить розуму в Ірану щось за це отримати, чи це будуть робити примусово. В іранців розуму б вистачило, в квірів - не певен...



але систему зборів коштів за прохід протоки можуть залишити. назвати можуть як завгодно, але гроші збирати будуть. не криптою, бо це нонсенс - може якийсь фонд - на відновлення Ірану чи щось таке.



чекаємо два тижні... а потім ще два але надто довго не вийде, протока не зможе бути закритою весь цей час...

Під час ірано-іракської війни (1980–1988) Ормузька протока стала центральною ареною так званої «Танкерної війни». Це був період запеклих атак на торговельні судна, що мав на меті підірвати економіку противника.



Основні події навколо протоки:

Стратегічне значення: Ормузька протока є єдиним виходом з Перської затоки до відкритого океану. Через неї проходило близько 20% світового експорту нафти.

Початок атак (1981–1984): Ірак почав атакувати іранські нафтові термінали та танкери біля острова Харк, намагаючись спровокувати Іран на закриття протоки, що змусило б США втрутитися в конфлікт.

Ескалація та «Коридор смерті» (1984–1987): Іран у відповідь почав атакувати танкери союзників Іраку (особливо Кувейту). У 1987 році інтенсивність боїв досягла піку, а частину затоки поблизу протоки почали називати «коридором смерті».

Застосування зброї: Обидві сторони використовували протикорабельні ракети (зокрема французькі Exocet), морські міни та швидкісні катери для нападів на екіпажі суден.

Операція «Earnest Will» (1987–1988): Через загрозу енергетичній безпеці США розпочали найбільшу військово-морську операцію з часів Другої світової війни, супроводжуючи кувейтські танкери під американським прапором через протоку.



Попри постійні погрози Ірану повністю заблокувати рух, Ормузька протока залишалася відкритою протягом усієї війни 1980-х років. Іран обмежував свої дії атаками на судна, щоб не спровокувати повну військову інтервенцію Заходу. Навіть на піку конфлікту було пошкоджено не більше 2% усіх суден, що проходили через затоку.



Китай надає Ірану стратегічну підтримку, переважно економічного характеру, допомагаючи обходити міжнародні санкції. Пекін купує більшу частину іранської нафти (до 1,8 млн барелів на добу), забезпечує фінансові потоки через тіньові банки, інвестує в інфраструктуру та постачає компоненти, зокрема для ракет і, за даними розвідки, потенційно ППО.



Основні напрямки підтримки:

Економічна та енергетична допомога: Китайські незалежні нафтопереробні заводи (НПЗ) купують нафту, оплачуючи її в юанях. Це дозволяє Тегерану отримувати валюту та підтримувати економіку в умовах ізоляції.

Обхід санкцій: Гроші проходять через складну мережу фіктивних компаній у Гонконгу, Дубаї та Сінгапурі.

Військова та технологічна співпраця: Повідомляється про допомогу в отриманні запчастин для виробництва ракет та можливе постачання систем ППО або ПЗРК.

Стратегічне партнерство: Співпраця в рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та довгострокова угода про 25-річне економічне співробітництво.



Китай використовує цю підтримку для зміцнення власних позицій на Близькому Сході та послаблення впливу США в регіоні.

Під час танкерної війни (1984–1988), яка була частиною ширшої Ірано-іракської війни, Іран опинився в значній міжнародній ізоляції, але мав обмежену або ситуативну підтримку з боку кількох акторів:

Сирія: Була основним арабським союзником Іраку, яка підтримувала Іран. Сирія закрила нафтопровід Іраку через свою територію, що завдало економічного удару по Багдаду.

Лівія: Підтримувала Іран через ідеологічні розбіжності з іракським режимом.

Ізраїль: Надавав обмежену, таємну підтримку Ірану (постачання запчастин), виходячи з принципу "ворог мого ворога", щоб послабити Ірак, який вважався більшою загрозою.

Китай: Постачав зброю Ірану (зокрема, протикорабельні ракети "Шовкопряд"), хоча офіційно дотримувався нейтралітету.

Північна Корея: Також постачала озброєння та військову техніку.



Важливий контекст: Більшість світу (США, СРСР, Франція та більшість арабських країн) підтримували Ірак, оскільки побоювалися експорту ісламської революції з Ірану. Танкерна війна була спрямована на руйнування економіки Іраку, який отримував фінансову та військову допомогу від сусідів (Кувейт, Саудівська Аравія).

хочу нагадати тим, хто підзабувсь- це вже було 40 років тому, але трошки інакшедавайте порівняєм дві війни: ту (Іран про Іраку) і цю (США/Ізраїль проти Ірану)1) Військова і політична складова 2026: Іран підтримують РФ (передача розвід даних, зброї і технологій і Китай, чия допомога вагоміша? Китаю, без питань2)не думаю, що Трамп буде мати фіаско уз Іраном, але відчувши слабинку Іран буде вити з Трампа мотузки, то не виключаю подальші бомбардування військових і енергетичних об'єктів Ірана США/Ізраїлем