МАЙАМИ/ИСЛАМАБАД, 12 апреля (Reuters) - Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что повысило ставки после того, как марафонские переговоры с Ираном не привели к соглашению о прекращении войны и поставили под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие.

Трамп также заявил в сообщении на сайте Truth Social, что США примут меры против каждого судна в международных водах, заплатившего дань Ирану, и начнут уничтожать мины, которые, по его словам, иранцы сбросили в проливе, являющемся узким местом, обеспечивающим около 20% мировых поставок энергоносителей, которые Иран блокирует.

«С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКИРОВАНИЯ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — заявил он.

«Я также поручил нашим ВМС разыскивать и перехватывать все суда в международных водах, которые заплатили пошлину Ирану. Никто, кто платит незаконную пошлину, не сможет безопасно передвигаться по открытому морю», — добавил Трамп.

«Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет РАЗНЕСЕН В ПУХ И ПРАХ!» — добавил он.

.......Трамп также заявил, что ожидает возвращения иранцев за стол переговоров и того, что они «дадут нам все, что мы хотим», после состоявшихся в выходные в Исламабаде переговоров, добавив, что его комментарий на прошлой неделе об уничтожении иранской цивилизации помог им вообще начать переговоры.