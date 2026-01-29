Папа Лев заявил, что у него «нет намерения спорить» с Трампом по поводу Ирана.

Папа Лев XIV в понедельник заявил журналистам, что «не намерен вступать в дебаты» с Дональдом Трампом после того, как президент США опубликовал в социальных сетях гневную статью объемом более 300 слов, в которой обвинил папу в потакании «радикальным левым» и в «ужасной» внешней политике, сообщает AFP.



В минувшие выходные Лев, первый папа римский, родившийся в США, вышел на международную политическую арену, заявив, что молитва за мир является «оплотом против той иллюзии всемогущества, которая окружает нас и становится все более непредсказуемой и агрессивной».



В понедельник папа римский обратился к журналистам на борту папского самолета, направлявшегося в Алжир для своего первого визита в Африку, с простым посланием: «Я не политик».



«У меня нет намерения спорить с Трампом, — сказал Лео. — Послание остается тем же: содействовать миру».



В воскресенье вечером Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что Лео «слаб в борьбе с преступностью и слаб в вопросах ядерного оружия».



«Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Мне не нужен Папа, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу… И мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали, и сделали это с огромным перевесом», — сказал Трамп.



В том же посте Трамп добавил: «Если бы я не был в Белом доме, Лео не был бы в Ватикане». Через час после первоначального заявления Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он изображен в образе Иисуса, благословляющего пожилого мужчину на кровати, в то время как медсестра и солдат с благоговением смотрят на него.