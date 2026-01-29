Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:05

Дороге яйце до Великодня

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

Слава богу!
Через 35 лет дошло!

Дороге яйце до Великодня
flyman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:12

  prodigy написав:Shaman не виключаю, що проти Орбана/Сіярто відкриють кримінальні справи...можливо восени після оновлення парламенту

Мадяру треба перезавантажити парламент, президент Угорщини має розпустити парламент і оголосити нові вибори, тим часом Мадяр буде формувати новий уряд. Після виборів до парламенту, можна починати переслідувати "злочинну владу" Орбана

Зачем?
Его партия и так получила конституционное большинство - вроде как 138 мест их 199.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:23

  fler написав:
  Xenon написав:Орбан пролетел :mrgreen:

Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?

От про кого почне писати Letusrock, той і наступний )
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Зачем?

Незачем.
Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней со дня выборов, прошедших 12 апреля. Об этом сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок, выступая в штаб-квартире Национального избирательного бюро (NVI) в Будапеште.

В соответствии с конституцией и политическими традициями страны будет сделано предложение о формировании правительства, заявил Шуйок.

В соответствии с законами Венгрии подсчет голосов, присланных по почте, будет продолжаться до 18 апреля и потом будут объявлены официальные результаты.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:36

  TUR написав:
  ЛАД написав:Зачем?

Незачем.
Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней со дня выборов, прошедших 12 апреля. Об этом сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок, выступая в штаб-квартире Национального избирательного бюро (NVI) в Будапеште.

В соответствии с конституцией и политическими традициями страны будет сделано предложение о формировании правительства, заявил Шуйок.

В соответствии с законами Венгрии подсчет голосов, присланных по почте, будет продолжаться до 18 апреля и потом будут объявлены официальные результаты.

Спасибо за подтверждение.
А то мне prodigy не поверит. Я же не Солонин. :)
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:44

  TUR написав:
  ЛАД написав:Зачем?

Незачем.
Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней со дня выборов, прошедших 12 апреля. Об этом сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок, выступая в штаб-квартире Национального избирательного бюро (NVI) в Будапеште.

В соответствии с конституцией и политическими традициями страны будет сделано предложение о формировании правительства, заявил Шуйок.

В соответствии с законами Венгрии подсчет голосов, присланных по почте, будет продолжаться до 18 апреля и потом будут объявлены официальные результаты.

Орбану це вже ніяк не допоможе )

Можуть бути питання з конституційної більшістю у Тиси, а можуть і не бути
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:48

Да, тут несколько дней назад обсуждали слова военного омбудсмена Решетиловой о 2000 не годных к службе в какой-то части.
Опубликовано интервью с ней - https://www.rbc.ua/ukr/news/treba-porahuvati-skilki-nam-koshtue-neyakisna-1775318165.html.
Вполне не глупое. Есть интересные моменты.
Цитировать не буду. Кто хочет, почитайте.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:50

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

Слава богу!
Через 35 лет дошло!

Буданов не економіст, але навіть він розуміє куди треба рухатись. Але нажаль це утопічні думки і цього ніколи не відбудеться. Навіть якщо влада захоче.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:54

  ЛАД написав:Да, тут несколько дней назад обсуждали слова военного омбудсмена Решетиловой о 2000 не годных к службе в какой-то части.
Опубликовано интервью с ней - https://www.rbc.ua/ukr/news/treba-porahuvati-skilki-nam-koshtue-neyakisna-1775318165.html.
Вполне не глупое. Есть интересные моменты.
Цитировать не буду. Кто хочет, почитайте.

про 2000, які не придатні до військової служби, - нічого нового. тому можна було б й не згадувати. але треба ж зробити акцент ;)

проблеми є завжди, особливо коли йде війна... питання, що далі - намагатись щось зробити ТМ Будівельник або лише розповідати, як все погано (й як було добре раніше) ТМ ЛАД.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 14:56

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.

«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.

Слава богу!
Через 35 лет дошло!

Буданов не економіст, але навіть він розуміє куди треба рухатись. Але нажаль це утопічні думки і цього ніколи не відбудеться. Навіть якщо влада захоче.

але чому ви вважаєте, що цього ніколи не відбудеться? тому що не вдалося особисто вам? тут ви нічим від ЛАДа не відрізняєтесь...
