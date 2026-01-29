Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:21

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  fler написав:
Орбан пролетел :mrgreen:
---=== ===---
Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?

От про кого почне писати Letusrock, той і наступний )

не поспішай зловживати шампанським, здається перемога знову відміняється?

Коли тобі щось здається, то хреститись треба )

Ти ж топив, що Орбан переможе, а вийшла халепа
Орбан пролетів, як фанера )

З Мадяром подивимось.
Може він і не буде великим другом України, але і перед Росією хвостиком махати не буде в позі "чєго ізволітє ?" )
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти ж топив, що Орбан переможе

якщо надаш мою цитату з цим твердженням то я тебе буду називати щоразу "великий воїн - захисник Чергінова", а якщо не надаш то буду звертатись "брехло форумне ухилянтське". Згода?
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:30

"захисник Чергінова" я не хочу бути )

Ти не вставай в третю позицію, бо ти не навів жодної моєї цитати, коли брехав про мене
Тож заспокойся )

Вмій програвати

Але у тебе є одна чудова риса
Те, що ти підтримуєшь - завжди програє ))
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:33

Не пройшло і 30 років...

  _hunter написав:Но это же элементарно, Ватсон! - если за первые 30+ лет не получилось - вероятность того, что за следующие 30 получится - небольшая.


Три чверті потреб Сил оборони України покривається вітчизняною зброєю, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сьогодні, 13 квітня, в українському МЗС відбулася виставка сучасних оборонних розробок на честь дня працівника ОПК. До відомства прибули іноземні військові аташе. Київ розвиває далекобійний напрямок. Вітчизняні розробки забезпечують 95% зброї цього типу на фронті, заявив Андрій Сибіга.
https://uatv.ua/uk/75-ozbroyennya-dlya- ... av-sybiga/
Ще пару років тому зброєю вітчизняного виробництва покривалося лише 30%, якщо не менше. Але Хантер не бачить розвитку промисловості в Україні))) Може він "Фламінго" відносить до птахівництва? А "Нєптуни" - до рибного господарства? А «Дикі Шершні» - це взагалі бджоляри, нє?;)
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:36

і в чому цей твій уявний "програш" на даний момент? Петер Мадяр розблоковує 90 млрд чи запрошує Україну в ЄС з 1 січня?
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Три чверті потреб Сил оборони України покривається вітчизняною зброєю, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

це він про лопати?
Бо скручений українськими шурупами/пластиковими хомутами, з імпортних комплектуючих дрон, не стає в такому разі "вітчизняною зброєю"
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:41

США офіційно оголосили про повну блокаду Ормузької протоки, Оманської та Перської заток.

Кожен корабель, що порушить цю блокаду, буде знищений, заявив Дональд Трамп.
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:43

невдобно якось вийшло

  Letusrock написав:
  pesikot написав:От про кого почне писати Letusrock, той і наступний )

не поспішай зловживати шампанським, здається перемога знову відміняється?

Новий прем'єр Угорщини заявив, що країна не може дозволити собі брати нові кредити, перебуваючи у складній економічній ситуації. Тому рішення про відмову від участі у фінансуванні €90 млрд для України, ухвалене ще у грудні, не переглядатиметься.

Що стосується російської нафти, Будапешт має намір купувати найбезпечнішу та найдешевшу. За його словами, після закінчення війни Європа відмінить санкції, оскільки купівля сировини за завищеною ціною не в її інтересах. Він також подякував Кремлю та Пекіну за повагу до рішення угорського народу.

Мадьяр наголосив, що час для вступу України до ЄС ще не настав. Питання буде винесене на референдум, але очікується, що протягом найближчих десяти років він не відбудеться.

невдобно якось вийшло
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:44

Давай подивимось, розблокує чи ні 90 ярдів )
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 16:44

  Xenon написав:
США офіційно оголосили про повну блокаду Ормузької протоки, Оманської та Перської заток.

Кожен корабель, що порушить цю блокаду, буде знищений, заявив Дональд Трамп.

TACO буде ... чи ні ? )
