Letusrock написав:а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Ні , не думаю , бо якби ти почитав ТЕРМІН на який виділяється кредит (2026-2027) Умова повернення ( з коштів по репарації від РФ) розпис на що (30 млрд населенню , 60 млрд на закупівлю зброї)
То сам би зрозумів що це плановий і на тривалий час... А раз ТРИВАЛИЙ час, то ніяких потужних результатів... все потихеньку, тихою сапою , розуміючи що треба якнайдовше втримати увагу педерації на Україні.
"Сьогодні о 10:00 він з'явився в МЗС, відтоді він та його найближчі колеги знищують документи, пов'язані з матеріалами щодо санкцій. <...> Ось що зараз відбувається в Угорщині. Ми вже кілька днів знаємо, що почалося знищення документів не тільки в міністерствах, а й в інших установах, пов’язаних з елітами Орбана", – сказав Мадяр. ... Чому це важливо. З нещодавнього журналістського розслідування з'ясувалося, що угорський уряд вів перемовини з Росією. Зокрема, глава МЗС РФ Лавров прямо вказував угорському колезі Сійярто боротися проти санкцій Євросоюзу. Також російський та угорський міністри обговорювали план, як можна загальмувати вступ України в ЄС.
барабашов написав:БенdеровецЪ-маразматик - покажи где я и ещё мифические стотысяч украли по лимону?
Тобі по прізвищам? Чи може достатньо алгоритм показати? Якщо алгоритм то хапай Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
budivelnik написав:Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
budivelnik написав:Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
Просто цікаво, що тут дивного.
Дивного - нічого.... Просто констатація Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат + до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.
Letusrock написав:не поспішай зловживати шампанським, здається перемога знову відміняється?
Новий прем'єр Угорщини заявив, що країна не може дозволити собі брати нові кредити, перебуваючи у складній економічній ситуації. Тому рішення про відмову від участі у фінансуванні €90 млрд для України, ухвалене ще у грудні, не переглядатиметься.
Що стосується російської нафти, Будапешт має намір купувати найбезпечнішу та найдешевшу. За його словами, після закінчення війни Європа відмінить санкції, оскільки купівля сировини за завищеною ціною не в її інтересах. Він також подякував Кремлю та Пекіну за повагу до рішення угорського народу.
Мадьяр наголосив, що час для вступу України до ЄС ще не настав. Питання буде винесене на референдум, але очікується, що протягом найближчих десяти років він не відбудеться.
що знову не так? нам не потрібна перемога, нам потрібні нормальні відносини, де штучно не створюють перешкод. а як зараз з'ясовується, перешкоди створювались не просто так, а на прохання/наказ нашого ворога...
90 ярдів вже розписали, нам нададуть. як ЄС їх сформує - нам в принципі не дуже цікаво...
енергоносії Угорщина буде купувати згідно директиви ЄС, а там налаштовані позбутися російської нафти. зараз, під час кризи на Близькому СХоді, можливі варіанти, але загальний тренд зрозумілий. бо європейці не тупі дурні, як дехто, й пам'ятають 2021 рік коли Раша штучно створила дефіцит газу, й ціна сягала скільки, 2 куо за тис м3? розумним людям одного разу достатньо, головний критерій - це надійність поставок.
Мадяр проти прискореного ступу України, й в принципі це логічно - ми самі зацікавлені досягнути рівня, щоб відповідати ЄС.
які ще недоліки спробує шукати закарпатський ...? головне, народ Угорщини викинув Орбана на мороз, й нас ще чекають цікаві відкриття...