RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17443174441744517446>
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:05

  ЛАД написав:Shaman
Простите, каждый раз забываюсь и начинаю вам отвечать, хотя давно понятно, что это бессмысленно и бесполезно.
Вы разводите флуд и выкручиваетесь как уж на сковородке.
Да ещё с личными выпадами - "дали копняка". Я уже писал, что от завода с 12 тыс. работников очень быстро осталось 2 с нищенской зарплатой, а потом и вообще ничего, завод ликвидирован. На ХТЗ было тысяч 30, сокращали очень быстро - десятки тысяч. Вы можете писать - "дали копняка" и издеваться над людьми, которые проработали на заводах годами, а то и десятилетиями. Хамство и лицемерие не имеет границ. Когда очень толковый и грамотный зампотех крупного цеха вынужден был пойти реализатором на базар...
ви залиште СВОЇ особисті накиди, в тому числі на мене - й ніхто вас чіпати не буде. з приводу копняка - я ж теж працював на цих підприємствах. в 90ті роки з заводів пішли підприємливі, які побачили перспективи (й багато хто піднявся), а також коли звільняли тисячами - кого звільняли - тих, хто приносив менше користі. добре, ви були крутим зампотехом, але чомусь керівництво так не вважало...
Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод. :mrgreen:

ви знаєте один факт - ВИ не знаєте. а ваші підозри й припущення дуже часто помилкові ;) завод якщо хто й хоче ліквідувати - то це держава. його дуже довго реанімували, але схоже кінець настає...
Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность. Теперь не имеет. Всё, что ещё осталось - это металлургия. Имела квалифицированных рабочих, привычных к заводам - теперь не имеет. Имела науку и учёных - не скажу точно, может быть ещё что-то осталось.

срср мав велику промисловість - яка в умовах розвалу виявилася неконкурентноспроможною, а багато що працювало лише в межах срср. той же ХТЗ випускав до 50 т тракторів на рік. така кількість просто не потрібна в межах України...

можна згадувати, як воно було, - але розпад срср мав свої наслідки, й це було об'єктивно... але хтось живе спогадами...
А колоссальные успехи в с/х - мы с вами уже когда-то обсуждали. Благодаря тому, что во второй половине 00-ых нашли потребителей - Китай, Египет, Испания и у них был высокий спрос, экспорт кукурузы резко вырос и превысил экспорт пшеницы. В начале 00-ых уступал даже ячменю. Конечно, в этом заслуга агрохолдингов. Но здесь вложения ниже, чем в промышленности, и гораздо быстрее окупаются.

обговорювали - так коли ви визнаєте успіхи України в цій області? досі ж не визнали ;) й знайшли покупців, й впровадили сучасні технології, й сучасну техніку... розвиток припав взагалі на весь сектор харчової промисловості. окремий приклад - виробництво соняшникової олії - а це доволі складне виробництво, просто може ви цього не знаєте. але чомусь харчову промисловість, як й взагалі легку не вважаєте промисловістю - у вас в голові лише важка промисловість.
В результате агрохолдинги укрепились и разбогатели (не вчера), но что-то развитие промышленности от этого не ускорилось. Промышленность продолжала сокращаться. Так что можете продолжать рассказывать о "построении развитого капитализма в светлом будущем"
И предъявлять претензии мне.
Хотя с бОльшим основанием их можно предъявить вам. Сегодня вы работаете в промышленности. И "успешно развиваете" её.
які претензії до вас? ви що за часів срср нічого для промисловості не робили, ні після розвалу срср.

чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...

в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:11

  ЛАД написав:...
И второе.
Для любого завода нужен рынок сбыта его продукции.
Советские заводы работали на огромный Советский союз + страны СЭВ. После развала Союза и ликвидации СЭВ рынки сбыта скукожились и производственные цепочки разорвались. Это только 2 важных момента. Были и ещё.
оце вже є розуміння ситуації...
И ещё.
Тут позавчера очень активно обсуждали были или нет конфликты в Украине.
Но, к сожалению, понимание конфликта местными специалистами ограничилось исключительно вопросом языка. О том, что конфликт между промышленным юго-востоком и аграрным западом был значительно шире, эти специалисты даже не задумываются.

розкрийте, що це за конфлікт? промисловий Схід знищив не аграрний Захід, а такі собі православні руські ракети та бомби. до війни на промисловому Сході все було не так погано.
P.s. И да, бесплатная приватизация была потому, что не было капиталов, достаточных для выкупа активов. И их не было и в Польше, и в других бывших соцстранах.

були гроші на Заході. ви ж перший ЛАД були проти продажу західним компаніям. користуючись цим, деякі ділки такі змогли ЗАДЕШЕВО приватизувати активи. коли дозволили землю продавати?...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 14 кві, 2026 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:11

К вопросу о Новороссийске.
объемы отгрузки смеси CPC Blend , включая грузы казахстанского и российского происхождения, в следующем месяце, как ожидается, вырастут примерно до 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это будет соответствовать сентябрьскому рекорду в 1,72 миллиона баррелей в сутки.
........Цена барреля нефти резко взлетела: в пятницу нефть марки CPC Blend торговалась с рекордной премией в 7,75 доллара за баррель по отношению к региональному эталону Dated Brent. До войны эта марка продавалась со скидкой в ​​3-4 доллара.
........В январе и феврале объемы отгрузки CPC упали ниже 1 миллиона баррелей в сутки. Атаки беспилотников нарушили отгрузку из российского черноморского порта, а в самом Казахстане работа на месторождении Тенгиз, принадлежащем компании Chevron, была временно приостановлена ​​из-за проблем с силовыми кабелями.

Экспорт этого сорта нефти в прошлом месяце вырос более чем на 60% и составил около 1,6 миллиона баррелей в день после возобновления работы месторождения Тенгиз. Планируемая на апрель погрузка составляла около 1,5 миллиона баррелей в день, но фактический экспорт, как ожидается, будет выше, поскольку некоторые партии были отложены с конца марта на начало апреля.

Нефть, добываемая в Казахстане, составляет более 90% грузов CPC, при этом объем поставок нефти российского происхождения в последние месяцы составлял всего около 100 000 баррелей в сутки.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-13/kazakh-oil-flows-from-black-sea-set-to-match-record-in-may
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:19

  ЛАД написав:Shaman
Послушайте, что в вашем предыдущем повідомленні было аргументом, с которым можно спорить или соглашаться?
То, что податок на землю захмарний вже був до війни, могу согласиться.
Но, во-первых, это не единственное, от чего зависит развитие промышленности, хотя, конечно, важно. Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять? Может быть, слишком много забирают в госбюджет и городу приходится увеличивать местные налоги, чтобы выжить?

насправді ви не знаєте, захмарний податок чи ні... ви просто не володієте темою... якраз я розбирався - й ви майже вгадали - так саме встановили, й потім не схотіли зменшувати. я вже мовчу, що питання по землі в Харкові без хабаря взагалі не вирішувалось - тут Гепа був дуже ефективним менеджером. Гепі так дуже потрібні гроші. але працююча промисловість генерує набагато більше грошей для міста - але не відразу.
И развал заводов в Харькове не был связан с захмарним податком на землю. "Серп и Молот", велозавод, ХАЗ, ХТЗ, ... накрылись медным тазом не из-за этого.

ви самі написали - втрата ринків збуту, неефективність. ви чомусь взагалі не кажете про вплив китайського виробництва - а цей фактор теж мав місце. й чималий вплив.
Все остальные ваши "аргументы" просто слова, которыми вы пытаетесь обосновать невозможность развития нашей промышленности и бессмысленность - "до нападу Раші ми все одно не підготувалися, ми країни різного рівня". Из этого не следует, что готовиться не надо, а надо полностью рассчитывать на снаряды из Европы, США или ещё откуда-то. Хоть что-то надо производить самим.
"чому ми й хотіли жити в Європі, а не в світі, де права залежать від розміру" - и пусть нас защищает Германия?
А если бы нам удалось вступить только в ЕС, а не в НАТО, они бы нас защищали больше, чем сегодня? Или мы перенеслись бы куда-то в другое место на шарике и РФ стала дальше от нас?
Бросьте вы, будьте хоть немного честным. Вы в компании с буливельником годами доказывали мне, что наше будущее с/х, а теперь, после слов Буданова концепция поменялась, якось невдобно стало?

покажіть, де я обгрунтовую неможливість розвитку промисловості. навпаки, я кажу, що все можливо (ба більше з'являються нові виробництва, просто ви про них не знаєте). а саме ви розповідаєте, що в Україні немає перспектив. все згадуєте, як воно було колись. а треба думати, як воно має бути ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:21

Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 кві, 2026 12:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42752
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:ДИСБАЛАНС пенс. фонда как был, так и остался.
Просто сначала его пытались гасить за счёт высокого ЕСВ 42%, потом ЕСВ уменьшили до 22%, а дефицит ПФ стали гасить напрямую из госбюджета, т.е. просто за счёт других налогов.

Не так
Дефіцит ПФ був і до зменшення ЄСВ, і так само гасився з інших доходів бюджету- податків чи позик.
Зменшення ЄСВ трохи пожвавило детінізацію.
Динаміку дефіциту треба розглядати окремо, але все не так лінійно, як ви пишете

А я хоть слово написал о том, что при налоге 42% дефицита ПФ не было?
Хоть вы не перекручивайте мои слова.
Проблема с ПФ, действительно, существует. И серьёзная.
Но она никак не связана с обвинениями будивельника, что якобы "ЛАД проел советские заводы". :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:50

  Shaman написав:....... я ж теж працював на цих підприємствах. в 90ті роки з заводів пішли підприємливі, які побачили перспективи (й багато хто піднявся), а також коли звільняли тисячами - кого звільняли - тих, хто приносив менше користі. добре, ви були крутим зампотехом, але чомусь керівництво так не вважало...
Простите, сколько вам лет?
В 90-е вы, по-моему, явно не "працювали на цих підприємствах". А, в лучшем случае, учились в вузе.
И о зампотехе я писал не о себе. И вы это хорошо могли бы знать из нашего общения в личке в те времена, когда вы ещё вели себя более-менее прилично.
А наиболее підприємливі занялись бизнесом ещё в Союзе после принятия закона о кооперативах.

Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод. :mrgreen:

ви знаєте один факт - ВИ не знаєте. а ваші підозри й припущення дуже часто помилкові ;) завод якщо хто й хоче ліквідувати - то це держава. його дуже довго реанімували, але схоже кінець настає...
Хотите сказать, что вы знаете?
Вы работали на ХТЗ?
Или просто поговорить?
Никто завод не реанимировал. Его просто передавали из рук в руки, от одного хозяина другому. И кінець не настає, а вже давно настав.[

срср мав велику промисловість - яка в умовах розвалу виявилася неконкурентноспроможною, а багато що працювало лише в межах срср. той же ХТЗ випускав до 50 т тракторів на рік. така кількість просто не потрібна в межах України...

можна згадувати, як воно було, - але розпад срср мав свої наслідки, й це було об'єктивно... але хтось живе спогадами...
Можете флудить дальше, но я чуть выше как раз об этом написал.
Но "экономист" не может себе представить , что можно было бы сохранить рынки сбыта и после развала Союза, если бы у руководства всех республик (РФ в т.ч.) хватило ума, а не оголтелого желания прибрать в свои липкие ручки всё "своё"
Остальное у вас флуд и приписывание мне того, чего я никогда не говорил. Например, того, что якобы я считаю, что ээ "для промисловості має коштувати дорожче ніж для населення".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 12:55

❗️Ми працюватимемо над скороченням кількості українських чоловіків, які виїхали. Важливо, щоб вони залишалися в Україні та допомагали їй, — канцлер Німеччини Мерц.
Xenon
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 13:02

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
И второе.
Для любого завода нужен рынок сбыта его продукции.
Советские заводы работали на огромный Советский союз + страны СЭВ. После развала Союза и ликвидации СЭВ рынки сбыта скукожились и производственные цепочки разорвались. Это только 2 важных момента. Были и ещё.
оце вже є розуміння ситуації...
Это розуміння ситуації у меня было, когда вы ещё пешком под стол ходили. :)
И ещё.
Тут позавчера очень активно обсуждали были или нет конфликты в Украине.
Но, к сожалению, понимание конфликта местными специалистами ограничилось исключительно вопросом языка. О том, что конфликт между промышленным юго-востоком и аграрным западом был значительно шире, эти специалисты даже не задумываются.

розкрийте, що це за конфлікт? промисловий Схід знищив не аграрний Захід, а такі собі православні руські ракети та бомби. до війни на промисловому Сході все було не так погано.
Простите, вы дурачок или притворяетесь?
О развале промышленности говорили очень давно. И мы с вами спорили об этом тоже, по-моему, до войны. Может быть, ошибаюсь и разговоры были не с вами. Но точно были. И промышленность развалена уже очень давно.
P.s. И да, бесплатная приватизация была потому, что не было капиталов, достаточных для выкупа активов. И их не было и в Польше, и в других бывших соцстранах.

були гроші на Заході. ви ж перший ЛАД були проти продажу західним компаніям. користуючись цим, деякі ділки такі змогли ЗАДЕШЕВО приватизувати активи. коли дозволили землю продавати?...
А это вы откуда взяли?
Очередная ложь? Или брехня, если вам это слово больше нравится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39790
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 13:13

Но позвольте, как же он служил в очистке?

Прогнози Буданова

https://www.facebook.com/reel/2041676396379647
Letusrock
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17443174441744517446>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 3320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 4988
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 268971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.