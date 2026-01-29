Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что беспилотники являются приоритетом для Украины в борьбе с российским вторжением, и усилил британскую поддержку, пообещав направить в этом году в истерзанную войной страну 120 000 беспилотников.



Выступая на заседании Украинской контактной группы по обороне, Хили заявил, что в этом году пакет мер по обеспечению беспилотниками будет подкреплен военной поддержкой в ​​размере 3 миллиардов фунтов стерлингов (4,1 миллиарда долларов), а также замороженными российскими активами, которые Великобритания может разблокировать. Он также пообещал предоставить Киеву тысячи артиллерийских снарядов.



«Мы знаем, что Украине наша помощь нужна прежде всего в одной жизненно важной области — это беспилотники», — сказал Хили. «Беспилотники, которые будут охватывать весь спектр задач: от нанесения ударов на большие расстояния и атак до наблюдения и морских операций: все они проверены в боях и внесут свой вклад в способность Украины отразить российское нападение».



Хотя Хили заявил, что Великобритания также направит Украине «тысячи» зенитных ракет, его замечания свидетельствуют о том, что союзники Украины считают расширение использования более дешевых и универсальных беспилотников решающим фактором успеха на поле боя.



Министр обороны Германии Борис Писториус в своем вступительном слове к группе заявил, что Германия и Украина создали еще одно совместное предприятие по производству беспилотников средней и большой дальности. «Мы также предоставим еще 300 миллионов евро (354 миллиона долларов) на поддержку закупки беспилотников большой дальности украинского производства», — добавил Писториус.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , со своей стороны, определил три «главных приоритета» для Украины: противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы увеличенной дальности.