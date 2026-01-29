ЛАД написав:А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема. Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато".
Ватні погляди це не питання капіталізм/проти соціалізму... Ватні погляди -це пошу5ки чарівної палички , бо тільки її існування дозволяє ватникам надіятись/мріяти що хтось за них для них зробить добре.. Саме це і є проблемою Саме переконання дейтройта в тому що ринок це набір законів, а бідність виключно тому що зверху закони не виконуються - і є проблемою дейтройта, який цю помилкову тезу, через 30 років після того як совок сконав - підтримував на плаву.. А слабкі розумом шукачі халяви а-ля андрійчик777, долярчик і так далі з радістю залишались ватниками ... бо вихід з ватного середовища -складний і ПОТРЕБУЄ ПЕРСОНАЛЬНИХ зусиль А навіщо халявщикам напрягатись , якщо є лад який стверджує що погано тому що не так керували , дейтрот який стверджує що погано тому що спеціально не ті закони, долярчик який ХОЧЕ почути що в тому що він просрав бізнес який дозволив йому заробити 2 квартири за 10 років -вина не його а когось іншого ...чи то Порошенка, чи то Ахметова.. чи не дай Бог - Зеленського ( а був-жеж такий свій в доску, вчителям по 4000 доларів, мільярди дерев. трильрди дронів. 700 фламінго ......
ЛАД написав:Посмотрим, как будет вести себя Мадьяр.
От навіть тут ЛАД-типовий совок... Він навіть не думає розглядати питання що ВІН буде робити Його страшно цікавить питання-що Мадяр для совка буде робити Моя відповідь Мадьяр тобі НІЧОГО не винен, він якщо і буде орієнтуватись на якісь інтереси то це будуть виключно інтереси Угорщини і громадян Угорщини.. А наше завдання полягає в тому, щоб він ЗДУРІ не вирішив вважати інтересами Угорщини -інтереси угоромовних мешканців України. От і все Тому Навчись спочатку ВІДДАВАТИ( бути корисним не тільки для себе) тоді дивишся, хтось і тобі МОЖЕ щось віддасть.
ЛАД написав:Посмотрим, как будет вести себя Мадьяр.
От навіть тут ЛАД-типовий совок... Він навіть не думає розглядати питання що ВІН буде робити Його страшно цікавить питання-що Мадяр для совка буде робити Моя відповідь Мадьяр тобі НІЧОГО не винен, він якщо і буде орієнтуватись на якісь інтереси то це будуть виключно інтереси Угорщини і громадян Угорщини.. А наше завдання полягає в тому, щоб він ЗДУРІ не вирішив вважати інтересами Угорщини -інтереси угоромовних мешканців України. От і все Тому Навчись спочатку ВІДДАВАТИ( бути корисним не тільки для себе) тоді дивишся, хтось і тобі МОЖЕ щось віддасть.
А если он ЗДУРІ будет блокировать кредиты ЕС Украине, это вам безразлично? Лишь бы не переймався "інтересами угоромовних мешканців України"? А для "совка" Мадьяр НІЧОГО робити не буде. Хотя бы потому, что "совка" уже давно нет. И мне не надо, чтобы мне кто-то что-то ВІДДАВАВ. Никогда в жизни не ждал этого. Как и сегодня не жду, что будивельник будет меня кормить.
prodigy написав:............ тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
Вот в сегодняшних новостях:
Минкульт вывел из реестра памятников бюст Жуковскому в Харькове, сообщили активисты проекта «Деколонизация. Украина».
«Это позволяет его демонтировать хоть сегодня. Кстати, теперь возникает вопрос и о переименование одноименного проспекта. Какое название ему следовало бы дать?», — написали деколонизаторы.
Согласно приказу министерства культуры, в регионе также из реестра памятников вывели трактор ВТЗ №37-02 в селе Кручик и могилу героя социалистического труда М. И. Сметаны на Валковщине.
Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/04/16/byust-zhukovskomu-v-harkove-teper-mozhno-snesti-dekolonizatory/ Там ещё много. Опять памятник Высоцкому, бюст Жуковскому, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним. Вроде, никто из них в поддержке "СВО" и вообще в каких-то антиукраинских действиях и выступлениях не был замечен. А уж Гагарин... Мы, вроде, гордимся тем, что мы "космическая держава". Так должны были бы гордиться тем, что принимали участие в полёте в космос первого человека, и гордиться им, а не требовать снести бюст. Счастливые люди, более серьёзных проблем у них нет.
РИМ, 14 апреля (Reuters) - Экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для оказания на нее давления с целью прекращения конфликта с Украиной, заявила во вторник премьер-министр Италии Джорджия Мелони, отвечая на вопрос о том, следует ли Европе ослабить запрет на импорт газа в Москву Мелони выступил с заявлением в кулуарах винной выставки после того, как глава энергетической группы Eni (ENI.MI) заявил, что ограничения ЕС следует пересмотреть, поскольку блок борется с последствиями иранского конфликта в сфере поставок энергоносителей. ..........Москве грозит запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам с 25 апреля и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года. Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что пока неясно, как заменить 20 миллиардов кубометров российского СПГ. Выступая в северном итальянском городе Вероне, Мелони, которая должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Риме в среду, заявила, что надеется на достижение прогресса в направлении мира до вступления запрета в силу. Ее союзник, крайне правая партия «Лига», которая часто выражает пророссийские взгляды, также призывает ее возобновить поставки из Москвы.
ЛАД написав:А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема. Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато".
Ватні погляди це не питання капіталізм/проти соціалізму... Ватні погляди -це пошу5ки чарівної палички , бо тільки її існування дозволяє ватникам надіятись/мріяти що хтось за них для них зробить добре.. Саме це і є проблемою Саме переконання дейтройта в тому що ринок це набір законів, а бідність виключно тому що зверху закони не виконуються - і є проблемою дейтройта, який цю помилкову тезу, через 30 років після того як совок сконав - підтримував на плаву.. А слабкі розумом шукачі халяви а-ля андрійчик777, долярчик і так далі з радістю залишались ватниками ... бо вихід з ватного середовища -складний і ПОТРЕБУЄ ПЕРСОНАЛЬНИХ зусиль А навіщо халявщикам напрягатись , якщо є лад який стверджує що погано тому що не так керували , дейтрот який стверджує що погано тому що спеціально не ті закони, долярчик який ХОЧЕ почути що в тому що він просрав бізнес який дозволив йому заробити 2 квартири за 10 років -вина не його а когось іншого ...чи то Порошенка, чи то Ахметова.. чи не дай Бог - Зеленського ( а був-жеж такий свій в доску, вчителям по 4000 доларів, мільярди дерев. трильрди дронів. 700 фламінго ......
Если проблема не в том, что "не ті закони" и "не так керували", так чего ж вы не построили ни одного завода? А Долярчик, насколько понимаю, на первую квартиру заработал в Польше.
ЛАД написав:Если проблема не в том, что "не ті закони" и "не так керували", так чего ж вы не построили ни одного завода?
Ти себе і таких як ти -зі мною не рівняй.
Особисто я будував Протезний Електрон Конвеєрний Тютюнову Вокзал в Мостиськах це все в 1991-1997 роках Після 1997 року Особисто я збудував тисячі м2 житла на продаж , сотні м2 комерційної нерухомості( за чужі гроші, тобто виконував чуже замовлення) , 150 м2 комерційної нерухомості для себе
Але таких як я -5% Тих 25% долярчиків такі ватники як ти ЗІПСУВАЛИ своїми фантазіями І я змушений андрійчика/хантера зараз переконувати не слухати тих хто все просрав
ЛАД написав:А Долярчик, насколько понимаю, на первую квартиру заработал в Польше.
, що першу, що другу квартиру -долярчик заробив торгуючи запчастинами до велосипедів на львівських базарах... Але потім наслухався фантазерів і вліз в піраміди , яксно що просрав оборотні кошти і до війни років 3 весь час плакав що Держава погана.