Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:02

  Letusrock написав:
  Shaman написав:наша мета дуже проста - вижити як держава, й після війни розвиватися далі - так, звісно з Європою...

держава понад усе значить? Якщо виживемо у 2045, як 15 мільйонна держава, з яких 30% буде арабо-бангладешці, а ще 30% ветерани, силовики, інваліди та пенсіонери - це буде правильне "понадусе" чи не дуже?

я не розумію, як можна коментувати маячню. :oops:

а що буде у випадку окупації, можете вже зараз побачити на прикладі окупованих територій. що буде точно - так це знищення всього українського. для російськомовних, та й ще згадуючих срср - не велика проблема. але от диво - навіть вимоги спілкуватися українською нервує таких персонажів, й вони це ігнорують. а от взагалі заборона української - це для них зрозуміло...

не хочеться воювати - а на окупованих територіях питати ніхто не буде. захоплять Україну - Раша почне тиснути далі - поки не надорветься... але насправді вже на Україні захлинулася...
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:04

  Banderlog написав: Має держава армією та дипломатією просувати економічні інтереси приватного капіталу?
Може ідеологія усунення держави від захисту власних капіталістів не така вже й безобідна і сша та єс просто усувають конкурентів?

Армией - точно нет. Вооруженная агрессия, независимо от целей - абсолютное зло.
Дипломатией - да, но только на уровне общих для всех условий. На уровне дипломатии можно договариваться о размере пошлин, но не о закупках у конкретных корпораций. Контракты бизнес должен заключать сам. В рамках установленных государством правил.
Устраняться от защиты интересов собственного бизнеса государство не должно, защита - основная функция государства. Вопрос только в методах, которые не должны создавать преференции отдельным бизнесом. Действия государства не должны опускаться на уровень ниже отрасли.
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:08

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
) гес і аес теж віддасте в приватні руки? ) монополії складаються й природнім шляхом, держава повинна їх розвалювати?

надто все спрощуєш - свідомо, чи дійсно це твій рівень розуміння? участь держави в економіці була й буде. питання розміру цього впливу - тут точаться дискусії. але це НЕ ПЛАНОВА економіка від слова зовсім. вже написали - експеримент з плануванням луснув, й немає ЖОДНОГО прикладного його успіхів.

а монополії бувають й розвалюють, в іншому випадку обмежують. все це Захід давно пройшов й винайшов рецепти - нам треба на поточному моменті рухатися саме за ними. а трохи далі можемо прийняти участь в дискусії, як виправляти проблеми сучасної економіки - вони звісно існують. але нам до цього етапу ще треба дійти...
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:13

  ЛАД написав: Не было такого "в совку".
"Чайки" да, не продавались, их выпускали очень мало именно как правительственную машину. Всё остальное мог купить кто угодно. По очереди, это правда. И в очереди надо было стоять довольно долго. Но на какую машину стать в очередь, чиновник не определял. И разницу в цене люди понимали не хуже, чем сейчас. А в очереди приходилось стоять долго, т.к., действительно, машин выпускалось мало и задача всеобщей автомобилизации не ставилась. Предпочтение отдавалось развитию общественного транспорта. И, возможно, правильно.

а ще давайте порівняємо зп - скільки 120 руб та вартість машини - скільки 5 т руб, 7, 10? а так ніщо не обмежувало, в яку чергу стояти. задача не ставилася, бо дозволити собі машину при такому співвідношенні цін могли далеко не всі, точніше більшість не могла
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:18

  ЛАД написав:...
Но когда людям с детства вбивают в головы неукротимое стремление к материальным благам - мобилку надо менять раз в год, покупать новейшую модель; авто чем дороже можешь купить, тем лучше; одежды должно быть много и она непременно должна соответствовать сегодняшней (или завтрашней моде), если ты одет чуть хуже окружающих, это трагедия... Всё это несколько чересчур.
В результате - зачем тот Марс, на эти деньги лучше разработать и произвести кучу какой-нибудь супермягкой туалетной бумаги, зачем тот ЦЕРН, лучше освоить выпуск золотых унитазов для элиты.
...

точно вбивають? чи воно якось само? оці всі золоті унітази чомусь якраз ознака людей, які в дитинстві жили в злиднях, й раптом розбагатіли. теж вже Сибарит написав, що в розвинених країнах ані одяг, ані авто не є абсолютним маркером статусу, так для окремої не дуже великої категорії населення - яка завжди була та є.

й там, де населення немає туалетного папіру, але має ракети, керівництво чомусь не відмовляє собі в розкоші - той же КНДР чи Іран. а населенню розповідає байки, що треба потерпіти заради ракет
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а ще 30% ветерани, силовики, інваліди та пенсіонери

Зараз,напевно, понад 30% цих категорій.
Згідно з офіційними даними, станом на початок 2026 року в Україні налічується понад 3,4 мільйона осіб з інвалідністю. Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в країні зросла на 700 тисяч осіб, про це заявив колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, і такі ж цифри озвучували в МЗС.https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/753070- ... lizaciyeyu

УБД вже давніше було +1,5 млн, пенсіонерів +10 млн, наявне населення 28-30 млн
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:31

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:авто чем дороже можешь купить, тем лучше; одежды должно быть много и она непременно должна соответствовать сегодняшней (или завтрашней моде), если ты одет чуть хуже окружающих, это трагедия...

Это скорее свойственно постсовку, а не к экономической модели. В богатых странах люди могут себе позволить одеваться просто и ездить на чем удобно. Там другие критерии капсоревнования.
А вот в бытовой электронике программируемое старение действительно вышло за пределы разумного.
Необходимость постоянного роста ВВП определяется долговым характером экономики, нужно зарабатывать на проценты. Мне эта модель тоже не нравится, но лучше пока никто не создал. Эксперимент с плановой экономикой следует признать с треском провалившимся и забыть как страшный сон.
Что же касается судьбы человечества, она будет, безусловно, незавидной. Мы исчезнет, как исчезло огромное количество других биологических видов. Я подозреваю, что история человечества очень близка к закату.
Да, в богатых странах критерии несколько другие, но тем не менее, есть и там. Вещизм не наше изобретение.
Насчёт плановой экономики Banderlog уже написал. Возможно, с развитием ИИ плановая экономика окажется более прогрессивной. Да и сегодня крупные (да и не очень) корпорации занимаются планированием. Вы же не станете утверждать, что Маск никак не планирует свою деятельность. Или майкрософт, или Эппл, или любая другая фирма.
Необходимость роста ВВП, по-моему, объясняется, не только долговым характером экономики. Но это большой разговор, явно не по теме ветки. Да и я прямо сейчас к нему не готов.
...

ви багато до яких обговорень не готові, що не заважає вам самовпевнено коментувати ;) але то таке.

планова економіка не може бути більш прогресивною в приниципі. так, як побудувати БАМ, нагнавши купу студентів - таке можливо. або Біломорканал - так демократії взагалі не можуть. але забезпечити високий рівень життя планова економіка не в змозі. скільки випустити сорочок, якого фасону та кольору - не спланує жоден ШІ.

тому напрямок простий - держава формує правила, може визначити пріоритети в розвитку - а далі люди розвивають свої бізнеси, хто як бачить - й найбільш вдалі ідеї розвиваються.

тема планування - може ви й тут знаєтесь краще за мене ЛАД? :lol: великі корпорації так планують, а от дрібні фірми - часто ні, точніше дуже спрощено, на калькуляторві - й цього вистачає для розвитку. облік дуже важливий - а планування?.. зараз все дуже пришвидшується, й планування стає більш гнучким й непередбачуваним. тому все запланувати - це фікція, такого не буде ніколи...

а з приводу ВВП - так Сибарит влучно підмітив, що причина - в борговому навантаженні. не у відсотках, але в боргах. а так взагалі дійсно ніде не написано, що ВВП ОБОВ₴ЯЗКОВО має зростати. це загальний шаблон, який просто використовують - як й коли коментують валютний курс, використовують шаблони, які можуть не мати відношення до реальних причин.

Зростання ВВП все одно буде через інфляцію. чи можлива в теорії ситуація, що немає інфляції та немає зростання ВВП? цікаве питання...
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:в розвинених країнах ані одяг, ані авто не є абсолютним маркером статусу

Знайомий професор із США казав, що в них всі серйозні люди міряються довжиною човна...
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:В перевозках и энергетике государству делать нечего. Чем меньше монополий, тем лучше.
) гес і аес теж віддасте в приватні руки? ) монополії складаються й природнім шляхом, держава повинна їх розвалювати?

надто все спрощуєш - свідомо, чи дійсно це твій рівень розуміння? участь держави в економіці була й буде. питання розміру цього впливу - тут точаться дискусії. але це НЕ ПЛАНОВА економіка від слова зовсім. вже написали - експеримент з плануванням луснув, й немає ЖОДНОГО прикладного його успіхів.

.

а шо по твому планова? Участь держави має бути хаотичною і не запланованою? :lol:
І чому ти думаєш що комуністична планова економіка не допускала існування приватного капіталу?)
Да його доля була дискусійною...
Китайська економіка є плановою.
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:46

  Shaman написав:
  Letusrock написав:держава понад усе значить? Якщо виживемо у 2045, як 15 мільйонна держава, з яких 30% буде арабо-бангладешці, а ще 30% ветерани, силовики, інваліди та пенсіонери - це буде правильне "понадусе" чи не дуже?

я не розумію, як можна коментувати маячню. :oops:
а що буде у випадку окупації, можете вже зараз побачити на прикладі окупованих територій. що буде точно - так це знищення всього українського. для російськомовних, та й ще згадуючих срср - не велика проблема. ...
не хочеться воювати - а на окупованих територіях питати ніхто не буде. захоплять Україну - Раша почне тиснути далі - поки не надорветься... але насправді вже на Україні захлинулася...

що саме маячня, цікаво: Ти хочеш заперечити що при продовженні війни кількість представників української нації буде невпинно зменшуватись, питома вага інвалідів, пенсіонерів невпинно збільшуватись, і кількість мігрантів теж? Чи просто маячня бо непотужно.
Питання було чи важливо для "понадусе" хто саме знищить укр.ідентичність - росіяне чи десятиліття війни+мігранти.
P.S. Ти зараз напишеш що "війна до умовного 2045" хибне твердження тому ці ризики не варто обговорювати. Але я нагадаю що в 2024 ти писав що в 2025 активні бойові дії закінчаться, РФ ледь тримається і т.д. Гіпотетична перемога глобалістів в США цієї осені та/або перемога Байдена 2.0 в 2028 продовжить шарманку "підтримка до останнього" як мінімум до 2032 а там і до 2045 недалеко
