якщо подивитися на це не очима підрядника чи чиновника, а очима національної держави, виникає пряме питання: а чи є доброчесною політика, яка вилучає українців із економіки, не створює умов для їхнього життя, шлюбу, народження дітей і повернення додому, а потім пропонує завозити людей, чужих до української історії, культури, мови, релігійної традиції та громадянської пам’яті? ...

За таких умов будь-яка влада, яка мислить національно, мала б насамперед запускати політику збереження українців: стимулювання шлюбів, народження дітей, доступне житло, сімейні кредити, податкові пільги для молодих родин, підтримку матерів, повернення біженців, роботу для ветеранів, перекваліфікацію демобілізованих, гідні зарплати й реальну економіку для громадян України.

Натомість нам пропонують іншу логіку: українців мобілізувати, українців витискати з економіки, українців тримати в бідності, українські родини залишати без перспективи, українську молодь фактично втрачати через еміграцію, а кадрову діру закривати імпортом робочої сили. Це політика, доброчесність якої викликає серйозний сумнів, бо вона напряму шкодить саме титульній нації, яка і так знекровлена війною, низькою народжуваністю, еміграцією та соціальним виснаженням.....

Україна не має права наслідувати найгірше з Європи і нам не потрібна модель, у якій під виглядом “кадрової необхідності” створюються майбутні анклави людей, не пов’язаних із українською історією, мовою, культурою, релігійною традицією, війною, пам’яттю й землею. Держава, яка вже має проблеми з корупцією, слабким контролем, низькими зарплатами, демографічним провалом і травмованим суспільством, не повинна відкривати ще один фронт соціально-культурний.

Якщо Україні справді потрібні люди з інших країн під час війни, то логіка має бути зовсім іншою: не на місця українців у цивільній економіці, а в добровільні контрактні формати оборони й відбудови....

Україна не повинна стати територією, де історичний народ воює, гине, виїжджає, бідніє й демографічно зникає, а його місце в містах, економіці та майбутньому займають нові робочі руки.