Додано: Чет 07 тра, 2026 00:15

budivelnik написав: ..........

Москалі знищували в Харкові українську , але ви цього не бачили , що привело до наступного кроку москалів-вони почали вас бомбити...

А якби ви спалили промоскальський рух як це зробили в Одесі... ? Ясно що це не демократично

Але дивишся і сотня тисяч вбитих українців були б замінені на сто трупів москалів...

Вас би влаштував такий обмін?

Мене так.

Тому я нічого не маю проти бандитів, які безкровно в 1990 році зробили так, що на протязі наступних 35 років у Львові практично жодного криміналу на національному чи релігійному грунті (до Війни) ..........Москалі знищували в Харкові українську , але ви цього не бачили , що привело до наступного кроку москалів-вони почали вас бомбити...А якби ви спалили промоскальський рух як це зробили в Одесі... ? Ясно що це не демократичноАле дивишся і сотня тисяч вбитих українців були б замінені на сто трупів москалів...Вас би влаштував такий обмін?Мене так.Тому я нічого не маю проти бандитів, які безкровно в 1990 році зробили так, що на протязі наступних 35 років у Львові практично жодного криміналу на національному чи релігійному грунті (до Війни)

Что интересно у будивельника, это не его умные идеи, которые, правда вполне в духе товарища Сталина: "Цель оправдывает средства", "Если враг не сдаётся, его уничтожают" и далее по списку. При этом товарища Сталина, организовавшего голодомор, он почему-то никогда не вспоминает. Зато Ленина, вполне в духе идей будивельника вводившего НЭП, регулярно ругает последними словами.Не буду говорить о моральной стороне дела - вроде как нехорошо для нормального человека радоваться тому, что люди сгорели.Но оставлю это в стороне. Интересно другое - он категорически не хочет видеть, что эти умные идеи не работают."спалили промоскальський рух в Одесі" и что, Одессу сегодня не бомбят точно так же, как Харьков?В результате бандитской разборки 1990 года во Львове уменьшился криминал? "Закавказська оргзлочинність" чем-то отличалась от "родной" львовской? Принципиально, кто грабит и занимается рэкетом - кавказец или "родной" украинский бандит?Если ограбит или убьёт "родной" украинский бандит, не так обидно будет?Смешно писать прописные истины.