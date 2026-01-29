Додано: Чет 07 тра, 2026 09:25

BIGor написав: Платять гроші - люди виконують роботу, це основний принцип. Платять гроші - люди виконують роботу, це основний принцип.

Ще раз для любителів червонозадих....1 Для того , щоб людина ефективно виконувала роботу, я організовуюа - робоче місце з певним рівнем капіталізаціїб - підшукую робітника з певним рівнем фахових знань і це як правило тягне за собою певний рівень оплати праці цього робітникаЦе стандартно в усіх2 А от далі , я вивчаю людину і приймаю рішенняЧи варто мені виховувати цю людину в дусі лояльності як до мене так і до бізнесу в якому вона працює, і саме те рішення до якого я прийду й будеа - створювати людині КРАЩІ ніж середні по ринку умови праці (мінімум на 10% , оренда житла, додаткові бонуси . акції і так далі)б - внаслідок того що в цю людину буде вкладено БІЛЬШЕ ніж в інших працівників, ці вкладення постійно будуть збільшуватись/зменшуватись внаслідок змін ЛОЯЛЬНОСТІ людини до бізнесу..ТомуМатеріальні цінності-такА віртуальні? Типу можна підійти і відпроситись навіть в період коли все горить без наслідків, можна отримати відпустку тоді колитреба і в тому вигляді в якому хочеш(типу 5*6 днів чи раз в два роки 60...)тому-гроші це БАЗОВИЙ інструмент впливуа от відношення до дрібниць і врахування бажань -це вже на порядок вище...ПСтому в мене люди працюють або тиждень-місяць, або до пенсії.....