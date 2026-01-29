Letusrock написав:А в риториці Будівельника - "лояльність" це безкоштовний обовязок, за відсутність якого потрібно ще й карати
А звідки ти витягнув це марення психічно хворого? 1 Якщо мені ПОТРІБНО- я буду виховувати в людини ЛОЯЛЬНІСТЬ до себе і свого бізнесу ( і то тільки в тобу випадку, якщо побачу щось цікаве в цій людині(працівнику) 2 Якщо Людина не хоче відноситись до мене ЛОЯЛЬНО - то ми просто не будемо з нею працювати
Саме це я вкладаю в слово ЛОЯЛЬНО.
ПС наприклад якщо ти прийдеш (чи долярчик, чи лад) з пропозицією співпраці, то знаючи ваше гниле нутро, я відповім приказкою Краще з розумним загубити Ніж з дурнем- знайти ТМ(с) Народна Мудрість
І тому ні тобі ні долярчику з флайманом і барабашовим так і не вдасться зрозуміти що таке лояльність в МОЄМУ розумінні.
Letusrock написав:Це щодо закликів Будівельника що захищати його фірму в першу чергу мають його таксисти а не він
Черговий ПЄРЛ..... 1 А де Будівельник ЗАЯВЛЯВ що його бізнес має хтось захищати більше ніж він це робить сам 2 Різницю між захистити СВОЄ робоче місце і захистити майно бізнесмена Ти в стані зрозуміти? 3 Те що мої працівники отримують використовуючи мої машини в 7 разів вищий дохід ніж отримую я - ти зрозумів? То як буде вести себе людина, яка буде бачити що хтось палить машини які не є у її власності, але наявність яких годує його сімю роками?
Faceless написав:----------------------------- ЛАД ......... Джерел багато. Особенно, если переносить события 90-х во времена Союза и выдавать сказки за "личные воспоминания". ---------------------------- 90ті то окрема тема, хоча безпосередньо є наслідком совка
Знаете, за 30-35 лет некоторые страны менялись очень сильно, почти ло неузнаваемости. Сколько лет ещё мы будем всё объяснять "наслідками совка"? 10? 20? 50?
Ви про 90ті питали, так то події безпосередньо після розвалу, а не 10-20-30 років, якщо забули
1. Про 90ті я не спрашивал, а писал о том, что не надо ситуацию 90-х переносить в советские времена. 2. Ситуация начала 90-х была не следствием совка, а следствием его развала. 3. Как видите, будивельник обещает вспоминать совок ещё, как минимум, лет 50. А, скорее, даже больше, т.к. "3 поколения" это всё же не 40+/- років, а лет 60+.
ЛАД написав:2. Ситуация начала 90-х была не следствием совка, а следствием его развала.
Не зовсім. 90-ті були логічним продовженням останніх років перед розвалом, розвал був тригером економічної кризи, але всі інші прояви 90-х є безпосереднім результатом того, що у совку було законсервовано. Люди продемострували свої реальні цінності і менталітет, це ті самі люди що жили і при совку, вони не стали іншими в один момент, просто гайки зірвало і люди показали свою справжні цінності, сутність, прагнення
ЛАД написав:3. Как видите, будивельник обещает вспоминать совок ещё, как минимум, лет 50. А, скорее, даже больше, т.к. "3 поколения" это всё же не 40+/- років, а лет 60+.
Я не буду ні підтримувати ні оскаржувати цю версію. Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально, і одне покоління навіть в інших умовах здатне засрати мізки наступному (не всім звісно). Процес йде поступово і неоднорідно, скільки це має зайняти в роках я не берусь судити
ЛАД написав:2. Ситуация начала 90-х была не следствием совка, а следствием его развала.
Не зовсім. 90-ті були логічним продовженням останніх років перед розвалом, розвал був тригером економічної кризи, але всі інші прояви 90-х є безпосереднім результатом того, що у совку було законсервовано. Люди продемострували свої реальні цінності і менталітет, це ті самі люди що жили і при совку, вони не стали іншими в один момент, просто гайки зірвало і люди показали свою справжні цінності, сутність, прагнення
Люди не стали другими, но обстоятельства изменились. И люди начали действовать в соответствии с этими изменившимися обстоятельствами. Далеко не всегда это соответствовало их "справжнім цінностям, сутності, прагненням". Экономический кризис начался ещё в советское время, по разным причинам, в т.ч. благодаря неразумным решениям руководства. Но развал системы без готовой замены послужил не триггером, а причиной катастрофического развития событий. И хотя вы "не будете ні підтримувати ні оскаржувати цю версію", фактически вы подтверждаете, что объяснять все наши проблемы наследием "совка" мы будем ещё долго. Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее, чем в СССР к моменту развала, через 30 лет в 1975 кардинально отличалась от 1945-го.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 тра, 2026 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально
приклад лайт-совка а-ля Польщі чи Чехії а також приклад Прибалтики показує що не потрібно три покоління на розгрібання совка. Може дійсно народ попався неправильний, бракований, як тут часто люблять писати
budivelnik написав:То як буде вести себе людина, яка буде бачити що хтось палить машини які не є у її власності, але наявність яких годує його сімю роками?
Вона викличе поліцію? Повідомить власника? Якщо власник не придбає нові машини, то подумає про пошук нової робити? Таксопарків у світі багато. Ти дійсно нагадуєш рабовласника, який думає, що його майно хтось захоче (не буду писати "зобов'язаний") захищати лише через те, що його, по суті, надають у лізинг для зароблення грошей. Ти краще подумай що робитимеш ТИ без автопарку, якщо не вкладаєшся у його захист. Наймані працівники іншу роботу знайдуть, якщо і не таксистами.
Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально, і одне покоління навіть в інших умовах здатне засрати мізки наступному (не всім звісно).
Так само як і "борги" та "обов'язки", які чомусь є виключно у частини громадян? Чим західніше від України, тим більше відрізняється розуміння слів "ми - усі рівні". Я від американців чи британців не чув, що перед державою, а не у особистих відносинах, є якісь "чоловічі" та "жіночі" обов'язки (тим паче, що про останні в рамках держави мені так ніхто і не пояснив).
"Совок" чи інший бруд із мізків можна вичистити дуже швидко, якщо цим зайнятися. Проблема у тім, що "совок", як і ідіотські гендерні стереотипи (хоча і не так агресивно стосовно жінок), залишається державною політикою незалежної України. Люди, які позбавляються цього бруду, ментально чи фізично живуть в інших країнах, або фізично живуть на дві країни і бачать різницю.
Banderlog написав: ти, мій мудрий приятелю, якось не хочеш зрозуміти, що я не теля, я теж їм мясо. Ми говорим за сферичного "робітника". його візьмуть в іншому місці. А щодо твого таксиста чи продавця на мінімалці... то прибережи лапшу для них..
Складне питання. І куди пішли, наприклад, працівники Азовсталі? Яка в них зараз зарплата?
Более интересна судьба(и обязанности) силовиков и чинуш Мариуполя, которые должны были точно всем составом, несмотря на наличие МПХ, защищать свои кресла, кабинеты и домики у моря от кадыровцев, до последней капли крови, хоть с кастетом в руках, хоть с финкой.
Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально
приклад лайт-совка а-ля Польщі чи Чехії а також приклад Прибалтики показує що не потрібно три покоління на розгрібання совка. Може дійсно народ попався неправильний, бракований, як тут часто люблять писати
барабашов написав: Более, чем кидалово при приватизации в прошлом веке во имя капания денех на счета хозяина "Шахтёра", интересно высказывания тов.5% Кто подскажет какому врачу этому стратегу и тактику надо сдать анализы?
Він не розуміє що не можно разом нести чуш про націоналізм та дикий ринок. От якби він робив від шо проти депопуляції і завозу бангладешців або хочаб що каждому флайману що піде воювати і вернеться живим вділять землі, власності та 3 х філіпінок для сєксуального рабства...
Зверни увагу Я щось роблю для себе (шукаю те що у флаймана називається -філіпінки... і вже знайшов без твоєї чи іншої допомоги) Щось роблю для ЗСУ ... і не вимагаю за це землі чи виділення іншої власності Не маю нічого проти того , щоб ти здриснув в Румунію і щоб після цього на твоє місце приїхав бангладешець.... А все тому, що СИЛЬНО проти коли лад,ти,чи барабашов спробують мене щось змусити робити з того що я не вважаю за потрібне.
уточни какой процент жителей Львова с неправильной лишней хромосомой ты готов хоть завтра поменять на касту неприкасаемых(будущих фанатов Кобзаря и Тычины) с берегов Ганга Лучше в конкретных цифрах.