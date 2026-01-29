Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 12:35

  Hotab написав:buratinyo
Не потрібно розбивати голову об камінь. Бити треба туди , звідки зняли ППО на користь столиці.

Ну, не знаю. Без рискованных стратегических подходов войну не выиграть. А проигрывать нам нельзя. Сожрут кацапы нас. Значит надо наносить удар.

Эффект удара по Московскому НПЗ (8–9 мая).

Символический эффект: совпадение с парадом подрывает картину «неприкосновенности» Москвы. Вызывает сомнение на право путинского кремля примазываться к той Победе над нацистской Германией через 81 год в условиях, когда сам кремль использует нацистскую риторику во внешней политике.

Психологический эффект: демонстрация уязвимости столицы агрессора, шок для его населения, мечтающего о безнаказанности террористических действий кремля против Украины.

Международный эффект: усиление аргумента, что Украина способна наносить удары по глубине территории росии. В конце концов у нас есть карты. Нужно играть дальше. Это важно в политике и для будущего страны.

Тем более необходимость таких ударов по нефтянке агрессора просто зашкаливает. В связи с ростом мировых цен на нефть и обходом кремлем всех санкций за счет серого танкерного флота валютная выручка росии начала расти. Фактом подтверждения является рост рубля к доллару - аж до 75 рублей за доллар.

Трамп или предал или пока не доработал, потом разберемся. Демократические государства способны на исправление ошибок и становления на путь истинный за счет очередных выборов. А нам главное правильно вести оборону и закрепить перелом в войне.


Риски

Ответные удары: Кремль уже готовит массированный удар на эти дни мая, и удар по Москве может стать поводом для ещё более жёсткой эскалации.

Риск эскалации остаётся, но он уже встроен в текущую динамику войны — Россия регулярно наносит комбинированные ракетные удары, но их интенсивность уже падает.

Пропаганда: Кремль использует событие для мобилизации общества, оправдания новых репрессий и мобилизационных мер.

Эффект удара по Москве в дни парада может значительно перевесить риски, особенно в плане морального подъёма ВСУ и демонстрации уязвимости Кремля, его слабости во внешних войнах. В Москве возможны существенные проявления недовольства путинским кремлем.

Союзники: западные партнёры могут поддержать символический эффект, но будут осторожны, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации.

Но в целом удар будет иметь максимальный психологический и политический вес. При этом его трудно будет назвать террористическим, ведь люди на красной площади не пострадают. Они будут наблюдать черный дым над Москвой и парад в такой момент будет всем казаться позором кремля для всего мира.

Одним таким ударом убиваем не двух зайцев, а сразу несколько и при том очень жирных.
buratinyo
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 12:48

❗️Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення, – міністр соцполітики Улютін.

Умови повернення вже обговорили із Єврокомісаром.

https://sud.ua/uk/news/ukraine/360496-u ... rascheniya
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 12:53

в тєплушках, Вісла 2

  Xenon написав:
❗️Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки їхнього повернення, – міністр соцполітики Улютін.

Умови повернення вже обговорили із Єврокомісаром.

https://sud.ua/uk/news/ukraine/360496-u ... rascheniya

в тєплушках, операція Вісла 2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Лад -хто були твої батьки?


сын за отца не отвечает сказав Коба, але багатьом синам довелось відповідати

про НЕП (який почався з другої половини 1921) нам відомо з історії партії, переписаної
за часи Микити Хрущева (де Ленін наче Христос, а Сталін наче іуда(кат, людожер і тд)

чи дійсно Ленін доклав руку до НЕП спірне питання, бо Ілліч швидко став недієздатним

з російських джерел:

Владимир Ленин стал фактически недееспособным к концу 1922 года — началу 1923 года в результате серии тяжелых инсультов.

Основные этапы потери дееспособности:Май 1922 года: Первый инсульт, после которого произошли частичный паралич и временная потеря речи.
Декабрь 1922 года: Второй приступ, парализовавший правую руку и ногу. В это время он окончательно отошел от активной политической деятельности, хотя пытался диктовать письма.
Март 1923 года: Третий инсульт, из-за которого Ленин перестал говорить и оказался прикован к постели.
Май 1923 года: Из-за ухудшения здоровья перевезен из Кремля в усадьбу Горки, где оставался под наблюдением врачей до смерти в январе 1924 года.


для мене не принципово, хто і на який час дав населенню подихати перед кровопусканням, режим був людожерський (хто був менший кат не цікаво), Хрущев теж ставив підпис під розстрілами

для Лада, історія закарбована і не міняється останні 55 років не зважаючи на те, що архіви відкривали на 8 років(1991-1998), що в блокадного обкому партії Ленінграда були ділікатеси

«Был у Жданова по делам водоснабжения. Еле пришел, шатался от голода… Шла весна 1942 года. Если бы я увидел там много хлеба и даже колбасу, я бы не удивился. Но там в вазе лежали пирожные буше» [Юлия Кантор «На всю оставшуюся жизнь нам хватит горечи и славы…» Известия от 26 января 2004]


все одно-блокада була (а люди померли від того, що Сталіну було пофігу до тих мас населення, хто не працював на заводах (не був в лавах СА чи партноменклатурою)
у Ленінграді більша частина померлих були не тільки діти, а люди за 55+ (які народились і прожили 30 років в Російській Імперії, бачили рівень життя і мали з чим порівнювати), то це були для КПСС зайві свідки.
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 13:16

Життя нічого їх не навчає...

Згідно з конфіденційними даними, які були розповсюджені серед урядів країн ЄС, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 000 заявок на отримання шенгенських віз. Це приблизно на 8% більше, ніж у 2024 році.
Країни Європейського Союзу загалом видали понад 620 000 віз, що також демонструє зростання більш ніж на 10%. Близько 77% усіх дозволів припадає на туристичні поїздки. Другою за популярністю категорією залишаються поїздки до родичів та друзів, а також ділові візити. Це свідчить про те, що попри війну проти України та санкції, попит на поїздки до ЄС серед громадян Росії залишається стабільно високим.
Найбільше заявок обробили Франція, Італія та Іспанія. На ці три країни припадає майже три чверті всіх звернень росіян до шенгенської системи. Париж також зафіксував найбільше зростання кількості виданих віз – понад 23% у 2025 році порівняно з попереднім роком.
https://24tv.ua/zakordon24/shengen-dlya ... i_n3063237
А потім в ЄС дивуються, звідки беруться дрони над військовими об'єктами та "раптові" вибухи тощо. Або щось таке: "Після початку війни в Україні у 2022 році у Відні зафіксували активізацію російської присутності, з'явились нові антени та системи спостереження."
https://24tv.ua/geopolitics/rozvidka-ro ... a_n3030251
