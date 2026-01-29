Додано: Чет 07 тра, 2026 12:53

budivelnik написав: Лад -хто були твої батьки?

Владимир Ленин стал фактически недееспособным к концу 1922 года — началу 1923 года в результате серии тяжелых инсультов.



Основные этапы потери дееспособности:Май 1922 года: Первый инсульт, после которого произошли частичный паралич и временная потеря речи.

Декабрь 1922 года: Второй приступ, парализовавший правую руку и ногу. В это время он окончательно отошел от активной политической деятельности, хотя пытался диктовать письма.

Март 1923 года: Третий инсульт, из-за которого Ленин перестал говорить и оказался прикован к постели.

Май 1923 года: Из-за ухудшения здоровья перевезен из Кремля в усадьбу Горки, где оставался под наблюдением врачей до смерти в январе 1924 года.

«Был у Жданова по делам водоснабжения. Еле пришел, шатался от голода… Шла весна 1942 года. Если бы я увидел там много хлеба и даже колбасу, я бы не удивился. Но там в вазе лежали пирожные буше» [Юлия Кантор «На всю оставшуюся жизнь нам хватит горечи и славы…» Известия от 26 января 2004]

сказав Коба, але багатьом синам довелось відповідатипро НЕП (який почався з другої половини 1921) нам відомо з історії партії, переписаноїза часи Микити Хрущева (де Ленін наче Христос, а Сталін наче іуда(кат, людожер і тд)чи дійсно Ленін доклав руку до НЕП спірне питання, бо Ілліч швидко став недієздатнимз російських джерел:для мене не принципово, хто і на який час дав населенню подихати перед кровопусканням, режим був людожерський (хто був менший кат не цікаво), Хрущев теж ставив підпис під розстріламидля Лада, історія закарбована і не міняється останні 55 років не зважаючи на те, що архіви відкривали на 8 років(1991-1998), що в блокадного обкому партії Ленінграда були ділікатесивсе одно-блокада була (а люди померли від того, що Сталіну було пофігу до тих мас населення, хто не працював на заводах (не був в лавах СА чи партноменклатурою)у Ленінграді більша частина померлих були не тільки діти, а люди за 55+ (які народились і прожили 30 років в Російській Імперії, бачили рівень життя і мали з чим порівнювати), то це були для КПСС зайві свідки.