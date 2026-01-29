сын за отца не отвечает сказав Коба, але багатьом синам довелось відповідати
про НЕП (який почався з другої половини 1921) нам відомо з історії партії, переписаної за часи Микити Хрущева (де Ленін наче Христос, а Сталін наче іуда(кат, людожер і тд)
чи дійсно Ленін доклав руку до НЕП спірне питання, бо Ілліч швидко став недієздатним
з російських джерел:
Владимир Ленин стал фактически недееспособным к концу 1922 года — началу 1923 года в результате серии тяжелых инсультов.
Основные этапы потери дееспособности:Май 1922 года: Первый инсульт, после которого произошли частичный паралич и временная потеря речи. Декабрь 1922 года: Второй приступ, парализовавший правую руку и ногу. В это время он окончательно отошел от активной политической деятельности, хотя пытался диктовать письма. Март 1923 года: Третий инсульт, из-за которого Ленин перестал говорить и оказался прикован к постели. Май 1923 года: Из-за ухудшения здоровья перевезен из Кремля в усадьбу Горки, где оставался под наблюдением врачей до смерти в январе 1924 года.
для мене не принципово, хто і на який час дав населенню подихати перед кровопусканням, режим був людожерський (хто був менший кат не цікаво), Хрущев теж ставив підпис під розстрілами
для Лада, історія закарбована і не міняється останні 55 років не зважаючи на те, що архіви відкривали на 8 років(1991-1998), що в блокадного обкому партії Ленінграда були ділікатеси
«Был у Жданова по делам водоснабжения. Еле пришел, шатался от голода… Шла весна 1942 года. Если бы я увидел там много хлеба и даже колбасу, я бы не удивился. Но там в вазе лежали пирожные буше» [Юлия Кантор «На всю оставшуюся жизнь нам хватит горечи и славы…» Известия от 26 января 2004]
все одно-блокада була (а люди померли від того, що Сталіну було пофігу до тих мас населення, хто не працював на заводах (не був в лавах СА чи партноменклатурою) у Ленінграді більша частина померлих були не тільки діти, а люди за 55+ (які народились і прожили 30 років в Російській Імперії, бачили рівень життя і мали з чим порівнювати), то це були для КПСС зайві свідки.
Згідно з конфіденційними даними, які були розповсюджені серед урядів країн ЄС, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 000 заявок на отримання шенгенських віз. Це приблизно на 8% більше, ніж у 2024 році. Країни Європейського Союзу загалом видали понад 620 000 віз, що також демонструє зростання більш ніж на 10%. Близько 77% усіх дозволів припадає на туристичні поїздки. Другою за популярністю категорією залишаються поїздки до родичів та друзів, а також ділові візити. Це свідчить про те, що попри війну проти України та санкції, попит на поїздки до ЄС серед громадян Росії залишається стабільно високим. Найбільше заявок обробили Франція, Італія та Іспанія. На ці три країни припадає майже три чверті всіх звернень росіян до шенгенської системи. Париж також зафіксував найбільше зростання кількості виданих віз – понад 23% у 2025 році порівняно з попереднім роком. https://24tv.ua/zakordon24/shengen-dlya ... i_n3063237 А потім в ЄС дивуються, звідки беруться дрони над військовими об'єктами та "раптові" вибухи тощо. Або щось таке: "Після початку війни в Україні у 2022 році у Відні зафіксували активізацію російської присутності, з'явились нові антени та системи спостереження." https://24tv.ua/geopolitics/rozvidka-ro ... a_n3030251
ЛАД написав:Экономический кризис начался ещё в советское время, по разным причинам, в т.ч. благодаря неразумным решениям руководства. Но развал системы без готовой замены послужил не триггером, а причиной катастрофического развития событий. И хотя вы "не будете ні підтримувати ні оскаржувати цю версію", фактически вы подтверждаете, что объяснять все наши проблемы наследием "совка" мы будем ещё долго. Могу только напомнить, что в хлам разрушенная Германия, где "мізки були промиті і засрані тотально" гораздо сильнее, чем в СССР к моменту развала, через 30 лет в 1975 кардинально отличалась от 1945-го.
Достаточно вспомнить украинскую поговорку о том, что рыба гниет с головы.
С удивлением наблюдаю, что людям до сих пор сеют хаос в их головах. Взять хотя бы недавний спор о том, что плановая экономика это причина развала СССР. Конечно же, это неправда. Это примитивная попытка манипуляции и подмены понятий или обычная безграмотность от людей не умеющих планировать.
Планирование это неизбежная часть любой хозяйственной деятельности хоть при рабовладельческом строе, хоть при капитализме, хоть при социализме (как развитом этапе капитализма) так и при коммунизме (как манипуляционной разновидности рабовладельческого строя). А если кто-то плохо составляет планы, то негативный результат проявляется незабаром. Предприятия банкротятся, государства разваливаются, начинаются мировые войны - все это последствия неграмотного, небрежного планирования людей на любых постах.
Нормальный качественный план он пуленепробиваемый, поэтому всегда достигается.
1 мая 2026 Би-би-си совместно с «Медиазоной»* и командой волонтеров установила имена 216 205 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. При этом подтвержденные потери только двух российский регионов с наибольшим числом погибших военных — Башкортостана и Татарстана — теперь в сумме превышают все советские потери в ходе 10-летней войны Афганистане.
За последние две недели в наш список добавилось более 4600 имен. Это выше средней скорости прироста погибших по сравнению с данными прошлого года.
Но большая часть смертей, подтвержденных нами за последний месяц, относится к тем военнослужащим, которые числились пропавшими без вести с 2024 года и были в итоге признаны погибшими российской стороной (в некоторых случаях были найдены тела, в других — соответствующее решение принял суд на основе запроса родственников или воинских частей).
В Харькове патрульные задержали мужчину, который угрожал применить оружие, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он рассказал, что недавно экипаж прибыл на вызов про хулиганство и нарушение тишины, а столкнулся с агрессивным пьяным мужчиной.
Белошицкий опубликовал видео с этого вызова. На нем слышно, как мужчина спрашивает у копов: «Будем драться, что ли?». После этого даже говорит: «Сейчас я убью вас». ......... «Но дальше было оружие… Мужчина достал автомат, отправил патрон в патронник и направил его в направлении инспекторов. Патрульные отреагировали мгновенно, применили физическую силу и задержали мужчину», — отметил Белошицкий. ............ «Также выяснилось, что мужчина находится в СОЧ. Информацию о задержанном передали в ВСП», — уточнил Белошицкий.