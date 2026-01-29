Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ти ж розумієш що зміни назви в обленерго щось таки означали а не просто так буковки мінялись?
Міноритарних акціонерів в кінці тупо кинули.
Окрім того власники за цей час неодноразово змінились. Останній раз перед війною був російський депутат потом вродь його оттерли і якось "націоналізували".
Тобі 40-45 років
Як так вийшло що мужик який і в церкві ледве не з патріархом гундяєвим спина до спини і з контробандою на ти.... а все життя працював на ненависній йому роботі в проклятих експлуататорів?

Я ж казав, складається враження що ці сторінки з зборище мазохістів, кожен з яких що тільки не придумає як йому погано... але всі жруть, коляться але лізуть на кактус.....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 20:57

ЛАД, вже підготувався до зміни риторики?))

Aдміністрація Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.
Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою". Головна теза пропаганди базуватиметься на твердженні, що Путін нібито зміг "прогнути Захід" та зірвати плани ворогів. Кремлівські куратори пропонують оголосити символічну "денацифікацію" завершеною та акцентувати увагу на територіальних здобутках і створенні сухопутного шляху до Криму. "Продовження конфлікту - це ризик загальної мобілізації, підвищення податків та ударів углиб країни", - йдеться у документах розробників стратегії.
в документах описано можливий варіант фіксації завершення конфлікту за поточною лінією фронту, що передбачає контроль РФ над Донецькою та Луганською областями.
Тоді як у Херсонській та Запорізькій областях межа пролягатиме за фактичним розташуванням військ. При цьому російські сили мають бути повністю виведені з територій Сумської та Харківської областей.
В адміністрації Путіна побоюються, що подальша агресія загрожує соціальним вибухом через виснаження ресурсів та демографічну кризу.
Для суспільства готують програму "контрольованої відлиги" в культурі та повернення політичного гумору на екрани.
"Потрібно створити ілюзію повернення до нормального життя після досягнення цілей", - зазначають автори плану.
https://www.rbc.ua/rus/news/putina-shuk ... 77462.html
fler
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 22:29

  fler написав:ЛАД, вже підготувався до зміни риторики?))
Aдміністрація Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.
Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою". .............
https://www.rbc.ua/rus/news/putina-shuk ... 77462.html
В отличие от вас, такой потребности не испытываю.
Кроме того, не знаю, насколько можно доверять некоммерческому проекту Михаила Ходорковского "Центр «Досье»", на который ссылается РБК.
И вам стоило бы ознакомиться с оригиналом - https://dossier.center/ura-pobeda/. Но понимаю, что знакомиться с первоисточниками современных докторов наук не учат. Им хватает пересказов.
Стоит оговориться, что презентация не имеет отношения к ходу переговоров и скорее отражает ожидания политического блока АП в контексте планирования пропагандистских кампаний. Тем не менее описанный в документе вариант в целом совпадает с требованиями России на переговорах с Украиной, которые забуксовали после начала войны в Иране, на них ключевым требованием Москвы было освобождение Украиной подконтрольной ей территории Донецкой области. Киев на эти требования не соглашается
В АП ожидают возможного подписания соглашений между США и Россией и США и Украиной, согласно которым территории Донецкой и Луганской областей перейдут к России, а раздел Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован по линии фронта (сейчас Россия контролирует около 75% территорий этих регионов). Российские войска будут выведены из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские снимут.
Т.о. речь идёт всё о том же, ничего нового.
Но если Путин откажется от не завоёванной им части Донбасса, я признаю, что он умнее, чем я о нём думал, хотя по тексту об этом речь, вроде, не идёт.
А вот этот пассаж мне что-то напоминает, надо только поменять некоторые слова:
В АП небеспочвенно предполагают, что если война, унесшая жизни сотен тысяч российских граждан, окончится без видимых достижений, некоторые сегменты российского общества могут воспринять это негативно. Самой проблемной аудиторией считается Z-сообщество — в документе их описывают как крайне эмоциональных «диванных патриотов», которые сами не участвовали в войне и слишком сфокусированы на взятии Киева. Чтобы нейтрализовать эту публику, в АП запланировали «эмоциональную переобувку» подконтрольных Z-блогеров и поддержку умеренных голосов в медийном пространстве.
Наших «диванных патриотов», правда, уже немного утихомирили - о довоенных границах они уже не упоминают. А вот если отдать Донбасс...
ЛАД
6
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 23:38

Залужный предложил три типа мобилизации и сделал заявление о "дембеле" -https://tsn.ua/ru/ukrayina/zaluzhnyy-predlozhil-tri-tipa-mobilizatsii-i-sdelal-zayavlenie-o-dembele-3078254.html
Оригинал здесь - https://www.pravda.com.ua/columns/2026/05/07/8033567/ -
Розумна мобілізація як частина нової доктрини й складової стійкості держави в умовах сучасної війни.
Виступ Надзвичайного і Повноважного посла України у Великій Британії і Північній Ірландії, Головнокомандувача ЗСУ (2021–2024рр) Валерія Залужного на Defence24 Days conference (Варшава)
. Статья большая, по первой ссылке сильно сокращено, но об "умной мобилизации" практически полностью. Комментироваь не буду.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 06:51

  ЛАД написав:Наших «диванных патриотов», правда, уже немного утихомирили - о довоенных границах они уже не упоминают. А вот если отдать Донбасс...

Сперва парторги и полезные хомячки что-то приписывают "диванным патриотам" (проще говоря, врут о том, чего не было), а потом они же "разоблачают" "диванных патриотов" ))

Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года ...
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 06:57

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:ти ж розумієш що зміни назви в обленерго щось таки означали а не просто так буковки мінялись?
Міноритарних акціонерів в кінці тупо кинули.
Окрім того власники за цей час неодноразово змінились. Останній раз перед війною був російський депутат потом вродь його оттерли і якось "націоналізували".
Тобі 40-45 років
Як так вийшло що мужик який і в церкві ледве не з патріархом гундяєвим спина до спини і з контробандою на ти.... а все життя працював на ненависній йому роботі в проклятих експлуататорів?

Я ж казав, складається враження що ці сторінки з зборище мазохістів, кожен з яких що тільки не придумає як йому погано... але всі жруть, коляться але лізуть на кактус.....

Хто тобі сказав шо я на ненависній роботі?) Я до роботи ставлюсь нейтрально, як до врємєнного явища а не як до пожизнєнного.
це ти на бізнесі жонатий. А працівники в будьякий момент можуть знайти іншу роботу як і ти можеш їх поміняти.
А на рахунок "створеного тобою робочого місця" то як би то тобі пояснити... це в тебе в магазині в працівника тільки зарплата і іншого способу заробити нема по крайній мірі поки ти теж особисто стаєш на касу. :lol:
Але навіть таксист може заробляти щось паралельно.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 07:40

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Наших «диванных патриотов», правда, уже немного утихомирили - о довоенных границах они уже не упоминают. А вот если отдать Донбасс...

Сперва парторги и полезные хомячки что-то приписывают "диванным патриотам" (проще говоря, врут о том, чего не было), а потом они же "разоблачают" "диванных патриотов" ))

Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года ...

за кілька секунд можна знайти
- Puente 09.08.2022 "Ну для нас перемога - кордони 1991"
- sergey_sryvkin писав в 30 травня 2023 що вихід на кордони 91 гарантує вступ до НАТО до січня 2024 :D :D
  budivelnik написав:Стратегічна мета
Вийти на кордони 1991 року+вступити в НАТО + на протязі 3-5 років

  budivelnik написав:Є три сторони які зацікавленні в кордонах 1991 року
Україна
США
Європа...
і хто проти них зможе щось зробити?

  Shaman написав:кордони 1991
Путін - Гаага
що незрозуміло? :D


і внєзапно 4 квітня 2023
  pesikot написав:Конец войны - это выход на границы Украины 1991 года

"Хоть одну цитату", "никто не писал"(с)
До провалу контрнаступу тільки про кордони91 і була писанина
Letusrock
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 08:07

У хомячкового пса хроническая амнезия
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 08:21

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:ти ж розумієш що зміни назви в обленерго щось таки означали а не просто так буковки мінялись?
Міноритарних акціонерів в кінці тупо кинули.
Окрім того власники за цей час неодноразово змінились. Останній раз перед війною був російський депутат потом вродь його оттерли і якось "націоналізували".
Тобі 40-45 років
Як так вийшло що мужик який і в церкві ледве не з патріархом гундяєвим спина до спини і з контробандою на ти.... а все життя працював на ненависній йому роботі в проклятих експлуататорів?

Я ж казав, складається враження що ці сторінки з зборище мазохістів, кожен з яких що тільки не придумає як йому погано... але всі жруть, коляться але лізуть на кактус.....

Хто тобі сказав шо я на ненависній роботі?) Я до роботи ставлюсь нейтрально, як до врємєнного явища а не як до пожизнєнного.
це ти на бізнесі жонатий. А працівники в будьякий момент можуть знайти іншу роботу як і ти можеш їх поміняти.
А на рахунок "створеного тобою робочого місця" то як би то тобі пояснити... це в тебе в магазині в працівника тільки зарплата і іншого способу заробити нема по крайній мірі поки ти теж особисто стаєш на касу. :lol:
Але навіть таксист може заробляти щось паралельно.

Дык классика: "довиднык стэля" - оно же "сам придумал - сам посмеялся". :oops:
_hunter
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 08:40

  Letusrock написав:
"Хоть одну цитату", "никто не писал"(с)
До провалу контрнаступу тільки про кордони91 і була писанина
нізя таким бути тицять носом песікота в напісане ним :lol:
Ще нравиться як вони нікого не посилали, тільки воювати хотять до перемоги)
А хто то вже до них відношення не має, це погані зеленкуни з тцк неправильними методами отловлюють... :lol:
Banderlog
