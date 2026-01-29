Додано: П'ят 08 тра, 2026 18:58
Shaman написав: Letusrock написав:
Ми
Shaman написав:
ні, спочатку запитаємо, що пропонують робити зрадофіли. так що треба зробити? а то вони лише питають, бо в самих відповіді немає...
маячня в тому, що подальше продовження війни залежит лише від Раші, ми би війну давно припинили..
.
це хто, чи тебе вже бусифікували?
Твердження сумнівне, і перевірити його нема можливості.
Як тобі такий варіант:
Припустимо завтра рф видихлась і зупинилась по лінії БЗ, бюджет тріщить, всі діла.
Приїзжає до нас який небуть Джонсонюк і натякає що мільярди потрібно відпрацьовувати, рф на грані розвалу, і щоб не допустити підступний напад на Прибалтику через пару років треба намутити який небуть контрнаступ. І що ти зробиш? Грошенята з ЄС капають, виборів нема, кордони закриті, команди оповіщення натреновані, поліцаям зарплати підняті, критика=держ.зрада, мітинги заборонені, мізки промиті. Що ще потрібно для щастя? Мінусів не бачу
немає мінусів - суцільна маячня
ти вже сам був в ТЦК? от коли потрапиш, тоді будеш питати в інших...
Не переводите стрелки.
Каждый отвечает за себя.Letusrock
за себя, вы за себя. Ты уже на фронте?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:04
Зловив себе на думці, що не помітив, коли ця війна остаточно стала тупою. Ну як вам пояснити, що хочу сказати. Ну коли зрозуміло, що в 3,14*** не вийде, і вони самі це теж розуміють. Що стирання міст на руїни - це дурня, що за це прилітає по них же. Що втрати в штурмах настільки в них великі, що не вартують тих метрів. І вони це теж розуміють, не всі, але частина теж.
І що це постійне - ми палимо по них, вони по нас, і так без кінця. Немає цього вже духу 2022 року, коли не літали тисячі фпв, коли війна дозволяла сидіти на сонечку і слухати небо, або втичити в екран Ксяомі на пульті від мавіка тупо сидячи в окопі по пояс, і коли були якісь відчуття такі, яких нема зараз. Я не можу підібрати слова, може читачі військові підберуть.
Зараз це якась х... повна вже, тотально повна.
Не можу буквами передати це. Але точно памʼятаю, як мені в 2023 сказав один пацик в Бахмуті слова: «заїбала ця х..., швидше б вона вже завершилась». А я ще такий заряджений був. Зараз всі роблять свою роботу, і я не розумію росіян, які не завершують цю тупу дурню та йдуть на убій. Це вже безсенсовий убій в якому вони не виграють ніяк і ніколи навіть у їх мріях.
P.S. Вірно кажуть, що війна була тупою від початку, бо війни не бувають не тупими. Але я кажу про моє внутрішнє психологічне відчуття моменту.
добавлю від себе: сусід 3 роки воює у 38 ОБМП, два дні тому приїхав у відпуску, сьогодні з приятелем (у того племінник загинув у 2023р, тільки два місяці на війні)
побачили його, приятель питає -де воював?
-Кринки, Часів Яр, зараз Покровськ
кажу: Кринки- це помилка
морпіх: вся війна помилка, з першого дня
люди різні, а думки однакові
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:07
Hotab написав:prodigy
Годинник - пояс шахіда?)
Я думаю простіше: годинник пищить на рамці , його знімають, щоб нічого не пищало . А віддають вже на виході)
так раніше теж пищав, але пропускали... у бункерного параноя?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:08
prodigy написав:
...........
сусід 3 роки воює у 38 ОБМП, два дні тому приїхав у відпуску, сьогодні з приятелем (у того племінник загинув у 2023р, тільки два місяці на війні)
побачили його, приятель питає -де воював?
-Кринки, Часів Яр, зараз Покровськ
кажу: Кринки- це помилка
морпіх: вся війна помилка, з першого дня
люди різні, а думки однакові
Правильно вам морпех ответил.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:13
ЛАД написав: prodigy написав:
...........
сусід 3 роки воює у 38 ОБМП, два дні тому приїхав у відпуску, сьогодні з приятелем (у того племінник загинув у 2023р, тільки два місяці на війні)
побачили його, приятель питає -де воював?
-Кринки, Часів Яр, зараз Покровськ
кажу: Кринки- це помилка
морпіх: вся війна помилка, з першого дня
люди різні, а думки однакові
Правильно вам морпех ответил.
А буде хтось відповідать за війну?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:21
prodigy написав: Hotab написав:prodigy
Годинник - пояс шахіда?)
Я думаю простіше: годинник пищить на рамці , його знімають, щоб нічого не пищало . А віддають вже на виході)
так раніше теж пищав, але пропускали... у бункерного параноя?
Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят (с)
Сомневаюсь, что бункерный лично устанавливает эти правила. Скорее всего, где-то в мире был зафиксирован случай встраивания чего-то вредного в копию механических часов. Охрана напряглись и решила запретить все.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:41
США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою.
За його словами, США "намагалися відігравати роль посередника" у переговорному процесі, але це так і не дало конкретних результатів. Рубіо підкреслив, що Америка готова й надалі відігравати "цю роль", але тільки якщо це буде продуктивно.
"Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу", – заявив глава Держдепу.
Рубіо каже , що з незрозумілих причин
США грали на боці агресора (жодного разу не назвали рф агресором(адміністрація Трампа), і вони не розуміють. Ну тупие?
Ні , вони не тупі, вони аморальні підлюки, яким залишилось 6 місяців
Кріс Кунс (сенатор від штату Делавар) питає кандидатів у Верховні Судді:
чи Джо Байден перемог на виборах 2020р? (просте і тверде запитання)
-один відповідає , згідно з підрахунком...
-кажіть прямо: так чи ні?
питає іншого те саме, то каже : підтримаю відповідь попередника
третий: теж щось мямлить
Сенатор Кунс: ви не відповідає вимогам кандидата, бо немає сміливості сказати : так, Джо Байден переміг
Потім Сенатор питає: чи може Трамп порушуючи Конституцію США(поправка 22) на третій термін ?
John Marck відповідає типу, в залежності від ситуації, враховуючи всі обставини...
22-га поправка до Конституції США, ратифікована у 1951 році, встановлює суворе обмеження: жодна особа не може бути обрана на посаду Президента США більше ніж два рази. Вона була прийнята після чотириразового обрання Франкліна Рузвельта, щоб закріпити традицію двотермінового правління, започатковану Джорджем Вашингтоном.
рекомендую дивитись все відео, там багато цікавих моментів, і проте , що після відстрілу половини запасів Томагавків, Трамп каже, у нас стало в 2 рази більше (це як чарівний горщик, який кашу варить)
Додано: П'ят 08 тра, 2026 19:51
Сибарит написав:
Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят (с)
вчора випадково натрапив на відео (youtube підкинув), де автор каже що у світі мільйони
людей живіть з діагнозом шизофренія, але мало хто убиває власних дітей (в рф у 2018р жінка, хвора не шизофренію, топором зарубила доньку), психолог аналізує причини і наслідки, посилання надавати не буду, кому цікаво самі знайдуть
довідка від ШІ
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та інших медичних джерел станом на 2025-2026 роки, на шизофренію у світі хворіють приблизно 24–50 мільйонів людей.
Основні факти про поширеність хвороби:Частка населення: На шизофренію страждає приблизно 1% населення земної кулі.
Інтенсивність: Захворювання вражає приблизно 1 з кожних 300 людей (0,33%) у світі.
Характер: Це хронічний психічний розлад, який зазвичай проявляється у віці 16–30 років.
Смертність: Люди з цим діагнозом у середньому живуть на 15 років менше, ніж загальна популяція.
Шизофренія зустрічається приблизно з однаковою частотою в різних країнах, незалежно від раси чи статі.
