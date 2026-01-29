Зловив себе на думці, що не помітив, коли ця війна остаточно стала тупою. Ну як вам пояснити, що хочу сказати. Ну коли зрозуміло, що в 3,14*** не вийде, і вони самі це теж розуміють. Що стирання міст на руїни - це дурня, що за це прилітає по них же. Що втрати в штурмах настільки в них великі, що не вартують тих метрів. І вони це теж розуміють, не всі, але частина теж.



І що це постійне - ми палимо по них, вони по нас, і так без кінця. Немає цього вже духу 2022 року, коли не літали тисячі фпв, коли війна дозволяла сидіти на сонечку і слухати небо, або втичити в екран Ксяомі на пульті від мавіка тупо сидячи в окопі по пояс, і коли були якісь відчуття такі, яких нема зараз. Я не можу підібрати слова, може читачі військові підберуть.



Зараз це якась х... повна вже, тотально повна.



Не можу буквами передати це. Але точно памʼятаю, як мені в 2023 сказав один пацик в Бахмуті слова: «заїбала ця х..., швидше б вона вже завершилась». А я ще такий заряджений був. Зараз всі роблять свою роботу, і я не розумію росіян, які не завершують цю тупу дурню та йдуть на убій. Це вже безсенсовий убій в якому вони не виграють ніяк і ніколи навіть у їх мріях.



P.S. Вірно кажуть, що війна була тупою від початку, бо війни не бувають не тупими. Але я кажу про моє внутрішнє психологічне відчуття моменту.