Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:11
а взагалі помітили, як зрадофіли знову почали переводити питання на особистості? перемовини схоже зайшли в глухий кут, Раша їх ігнорує, в США схоже інші проблеми - а що робити, варіантів в зрадофілів немає.
й про Іран щось замовкли. бачите, там сторони намагаються домовитися, шукають компроміси. це ж не Раша. хоча Іран в набагато слабшому стані. але з іншого боку США це ж не руські, населення ніхто не тероризує - чому б квірам не покачати права. якби Україні запропонували щось схоже на умови США - так ми б відразу погодилися...
2
4
5
Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:15
prodigy написав:
США грали на боці агресора
короткий курс сучасної геостратегії для початківців
1
4
Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:27
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Когда в армию захищати цивільне населення?
Или подальше от фронта это лучше получается?
А до мене ближче падали игрушки посерьёзнее шахедов. Вы от них благополучно сбежали.
Вот только не захищати цивільне населення
зарозумілий ЛАД. у вас те, що є - падали важкі іграшки поруч? дуже поруч - напевне не ближче кілька кілометрів? в мене є загиблі родичі, в дружини є загиблі родичі, є загиблі колеги - й до 30 років... моя школа зруйнована, ВНЗ де вчивсґя - теж. може вистачить розповідати, як ВИ страждаєте? я так розумію найбільше страждання - досі немає второї пенсії - а все інше - то таке. й в мене немає родичів за кордоном, на відміну від вас, навіть зайвих...
.......
Не буду награждать вас эпитетами, сами придумайте.
Насчет "не ближче кілька кілометрів" поинтересуйтесь у юриста Кости (насколько понял, вы с ним лично знакомы) сколько километров от моего дома до Дворца Спорта. Между прочим, когда туда прилетело, он написал мне в личку и поинтересовался, как я. В отличие от вас. И я, по-моему, здесь писал, что ещё до этого прилетело в мой дом. К счастью, чуть-чуть мимо - попали в пристройку к дому, которая приняла основной удар на себя. Не буду перечислять вам, какие прилёты ещё были "не ближче кілька кілометрів".
И я здесь ни разу не писал "як Я страждаю".
И не писал, как испугалась внучка, когда с балкона увидела прилёт по Дворцу Спорта.
А по поводу "загиблих родичів чи колег" я вам уже писал:
[b]Если ты фашисту с ружьем
але з ваших розповідей я так розумію відбулися легким переляком та брудними штанами. але всі живі. тому не треба мені розповідати, як воно важко під обстрілами.
й не знав до цього, де ви мешкаєте. чомусь вважав, що на Салтівці, але звісно не на Північній... бо там дуже добре зрозуміло, що таке руській мир...
а з приводу цього вірша Симонова. приходить розуміння ЛАД, що кожен українець має вбити як мінімум одного окупанта? не все втрачено з ЛАДом...
й в нього є ще один вірш
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нетерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин…
комісар такий комісар. це ж ви ЛАД так смачно описували парторгів/комісарів
P.s. Господа модераторы, очень прошу этот пост не удалять и не редактировать. Ради этого я даже не стал характеризовать шамана так, как он этого заслуживает, чтобы не было повода жаловаться на "личные оскорбления".
P.p.s. Забыл написать для бывших харьковчан, а нынешних патриотов Львова - Харьков не Львов. В Харькове сейчас вряд ли можно найти место, где прилёты были "не ближче кілька кілометрів".
безпідставно накидати на мене - це все, що ви можете ЛАД. й гадаю у Львові те саме - "вряд ли можно найти место, где прилёты были "не ближче кілька кілометрів". але ЛАД не може, щоб не протиставляти Львів та інші міста...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:29
_hunter написав: Shaman написав:
перемовини схоже зайшли в глухий кут, Раша їх ігнорує, в США схоже інші проблеми - а що робити, варіантів в зрадофілів немає.
А у потужныков, стало быть, варианты (ну кроме "до когда рак свистнет") есть?
тебе має хвилювати, що робити в 2027 році... але забув, ти ж не в Європі, це лише легенда. тому тебе це й не хвилює. яка тобі різниця, що буде в Україні? дуже хочеться повернутися?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:38
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
перемовини схоже зайшли в глухий кут, Раша їх ігнорує, в США схоже інші проблеми - а що робити, варіантів в зрадофілів немає.
А у потужныков, стало быть, варианты (ну кроме "до когда рак свистнет") есть?
тебе має хвилювати, що робити в 2027 році...
А эта нехитрая манипуляция/перевод стрелок - зачем? - потужность продемонстрировать? Сделать вид, что план есть "но мы вам эти инструменты не покажем"?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 20:55
_hunter
Так а дійсно, тобі яке діло?
І що там по грошам з Угорщини?
А то ти звично «скарга» тицнув, модери тебе послали накуй, а ти вирішив не відповідати на питання, яке все ще висить без відповіді.
То що там? Не кримінальні гроші? Просто політично так було треба перед виборами?
Є мужність визнавати?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 21:49
барабашов написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
та понятно що поки твоїх синів не загребли тобі пофігу, як і більшості кого війна не торкається.
Про то і пишем.
Тот резервплюс берегут для контрнаступа на Бердянск.
Интересно, если после удачного завершения контрнаступа и вручения двух медалей погибших героев прямо в ларьке отцу защитников, радость от предстоящей замены 30%(и +2чела) руцкоговорящих жителей Львива на Мухамадов, Риштанов и Беназиров удвоится или удесятерится???
Десантник їх зубами вирве в сзч, тут можеш не сумніватись, не для того він їх рожав. Та й зара не для того повибивав корочки волонтьорів.
Але корочки корочками він іще не поняв що домовитись з зеленськими не вийде і рано чи пізно тими грамотками від частин можно буде підтертись.
Я вже чув кудахтання волонтьорш коли діло дійшло до їх дітей, а нас то за шо?
Там зловтішатись нема чим, бо жінка є жінкою і рацірнально мислити, коли діло торкається власних дітей не може.
Но будівельник з цими проповідями про священну ціннісь 5процентних і неважливість решти, вже трохи дістав. Не те щоб я особо цінив людей, но безцільно гробити додаткові сотні тисяч це свинство.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 22:45
Shaman написав: ЛАД написав:
.........
Вполне чётко сформулированные вопросы.
Ответьте хотя бы на последний. Если "Україна змушена воювати
, то когда лично вы начнёте?
Или Украина это кто-то другой?
а ти хто такий, щоб задавати мені такі питання?.. як ми з'ясували, коли був твій час й вік дозволяв, ніхто добровольцем й не думав йти, як ти сказав - "поїхав, куди послали". але тепер такий сміливий. як завжди - хто більше переляканий, той голосніше репетує про інших...
То, что вы дешёвка, давно понятно.
Вопрос вам задавали уже многие, но выродить что-то большее, чем: "А ты кто такой?", - вы так и не смогли. Ваш любимый герой Шура Балаганов?
Я поехал, куда послали. Но я не обязан был
ехать никуда
. И вполне мог отказаться. Не работе спросили: "Кто согласен?". Я и согласился.
А о "личных выпадах" уж кто бы говорил.
"з приводу вашої позиції рік тому", - тратить время и искать цитаты, уж простите, не буду. Много чести.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 22:48
Water написав: ЛАД написав: prodigy написав:
...........
сусід 3 роки воює у 38 ОБМП, два дні тому приїхав у відпуску, сьогодні з приятелем (у того племінник загинув у 2023р, тільки два місяці на війні)
побачили його, приятель питає -де воював?
-Кринки, Часів Яр, зараз Покровськ
кажу: Кринки- це помилка
морпіх: вся війна помилка, з першого дня
люди різні, а думки однакові
Правильно вам морпех ответил.
А буде хтось відповідать за війну?
Можете не сомневаться, практически наверняка - нет.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 23:34
Shaman написав:
...........
але з ваших розповідей я так розумію відбулися легким переляком та брудними штанами. але всі живі. тому не треба мені розповідати, як воно важко під обстрілами.
й не знав до цього, де ви мешкаєте. чомусь вважав, що на Салтівці, але звісно не на Північній... бо там дуже добре зрозуміло, що таке руській мир...
а з приводу цього вірша Симонова. приходить розуміння ЛАД, що кожен українець має вбити як мінімум одного окупанта? не все втрачено з ЛАДом...
"брудними штанами", мабуть, обійшлися ви, коли тікали з Харкова.
А вам хотелось бы чтобы меня убило, а не отделался "легким переляком"?
А о Дворце Спорта и прилёте в пристройку к дому я писал. Вы так внимательно изучаете мои посты, как же вы пропустили?
Вы уже убили своего рашиста? Или хотя бы ранили?
Хоть одного? Не длинным языком?
безпідставно накидати на мене - це все, що ви можете ЛАД. й гадаю у Львові те саме - "вряд ли можно найти место, где прилёты были "не ближче кілька кілометрів". але ЛАД не може, щоб не протиставляти Львів та інші міста...
Похоже, вы обычная базарная баба.
Не по гендеру, а по характеру.
У которой хватает ума сравнивать количество прилётов во Львов и в Харьков. Украинцы, видимо, полные идиоты - почему-то эвакуируются во Львов, хотя там столько же обстрелов, сколько в Харькове. Так когда Sashaqbl, или Banderlog, или Сибарит смогут увидеть вас в армии рядом с собой?
То, что вы не захотели защищать родной город уже понятно. Накивали з нього п'ятами.
Днепр и Запорожье защищать тоже не нужно.
Ждёте, когда возникнет необходимость захищати рідний Львів?
Раньше ни-ни?
