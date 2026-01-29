ЛАД написав:И вы не обратили внимание: "Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною"? Прохання с американської сторони, видимо, были очень настойчивые.
Hotab написав:А може й не дуже «настойчіві». А ще одна спроба надати шанс Америці дійсно бути «в моменті», в розрахунку на подальшу роль. Яка зараз нульова.
Просто щоби знали. За "безпечний" парад х... пропонував Трампу звільнити "Декілька небезпечних та засуджених військових злочинців з числа "Азову".
Умеров від імені Президента України погодився на пропозицію Трампа щодо трьох днів перемир'я в обмін на звільнення полонених, яку тому озвучив Уіткофф.
Найцінніша «думка» була про в Угорщині «кримінальні гроші з України». Виявилась черговою пустишкою.
Ще можно пригадати, наприклад, Letusrock'a та Banderlog'а з їхнім «кримінальні гроші з України»
Зараз чомусь мовчать )
бо в цих горлопанів немає одного - відповідальність за свої слова. тому верзуть казна що. й ще ЛАД - перший з них - пафосу багато, але пише одне, а робить зовсім інше. якщо помиляється - а це майже постійно - то тоді - не БАЧУ. й так по колу...
Shaman написав:а що ж треба робити в умовах, коли Раша продовжує й війну, й терор...
Тобі вже десятки разів казали що робити - брати зброю в руки та йти зупиняти війну і терор. Все, іншого виходу немає. Ти ж продовжуєш скиглити про якихось "ухилянтів" та "бігунців", які не хочуть захищати твою (не)цінну дупу. Ті "ухилянти" та "бігунці" сказали чи показали діями, що їх це не цікавить, що вони не вважають свою справою воювати, але ти ж такий увесь "правильний", то чому ти не йдеш і не захищаєш те, що для тебе важливо?
Недостатньо сказати,що у України чи, як ти кажеш, "у нас", немає вибору як воювати. Хто така "Україна"? Хто такі "ми"? Ти - не "Україна"? Ти - не "ми"? Продовжуй думку - хто має воювати? "Ухилянти" та "бігунці" показали середній палець організації суспільства, в якому є "цінні" та "нецінні" громадяни. Тобі показали, що ти - не цінний. Тому, до чого твої слова про "немає вибору"? Кому вони адресовані? Адресуй їх собі; визнай, нарешті, що у "нас", тобто в тебе, іншого виходу, як воювати, немає.
Не питай і інших що робити. Вони вчинять так, як вважатимуть за потрібне. Відповідай за себе. Ти не хочеш перемовин? Тоді ти знаєш відповідь що тобі, саме тобі, а не іншим робити. Це - лицемірствао казати, що росії довіряти не можна, нічого не залишається, як продовжувати воювати, а потім сідати на теплий диван із почуттям виконаної справи. Усе, ворог подоланий. Шаман написав чергові пафосні слова про ніщо.