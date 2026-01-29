Banderlog написав: budivelnik написав: 1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів.

Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема. 1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів.Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема. 1 ну якось справляються? Якщо порівнювати доларову інфляцію в нас і в них.

2. Можно утилізовувати продажем того чого нема,

наприклад продажем незбудованої нерухомості особливо на роздутих ринках

Ти не врахував швидкість обороту грошей росія той оборот підморожує.

Але ладно, з тими процентами не зрозуміло про що мова.

Давай краще про співвідношення цін та зарплат в рф та україні.

Колись (45 років тому назад)Мій тренер казав мені наступнеЯкщо ти вийшов в зал і побачив когось сильнішого від себе - то половину поєдинків ти вже програв, а другу половину програєш в процесі.....Тому дай мені відповідьТи просто хочеш сам себе НАЛЯКАТИ ?Я краще від тебе розумію як наприклад педерація може допомогти собі з допомогою тої нерухомості яка ВЖЕ ЗБУДОВАНА, але належить забудовникам банкрутам...( як-не як - я Будівельник)Але з другого боку , я бачу що та схема яка намальована в мене в голові(з нерухомістю) НЕ ПРАЦЮЄ в Китаї.....ТомуТак, педерації СПОВІЛЬНИЛА вихід грошей на товарні ринки шляхом високої облікової ставки... але ця ставка ЗАГРОБИЛА їхній бізнес, бо працювати з націнкою в 5% ( як цього вимагає їх ФАС) при вартості грошей в 15% (як тримає їх ЦБ)-бізнес не можеТому вони на роздоріжжіЗнизити ставку - тоді гроші які вони роками забирали в населення на депозити - хлинуть на ринок, де ВІДСУТНЄ товарне забезпечення цих грошейЗберегти ставку - тоді гроші з депозитів будуть рухатись повільніше, але швидше буде рости банкрутство бізнесів(при чому в цивільних областях)