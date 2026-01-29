budivelnik написав:1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів. Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема.
Про валютні правила, які раніше діяли і в Україні і в москалів, чули? Приказ, згідно з яким в підприємств є 30/90/365 днів щоб перевести валюту в країну і продати 100% /50% /73% валютної виручки на міжбанку/ на біржі...
А бізнес в москалів слухняний, навіть із офшорів переказав валюту і сплатив "добровільний податок на надприбутки"
Letusrock написав:"Ухилянти" канєшно редіски і все таке, но ви так щиро радієте розбудові поліцейської держави, що десь там північніше від заздрощів всплакнув пан лукашенко. P.S. Місяць тому такі мотивовані з автоматами зловили натовпом замість себе 56 річного діабетчика. Він поки в області, вже десь три рази везли його з ТЦК в лікарню з тиском 200. Футболять в тежах трикутника ТЦК-лікарні-місцеві в/ч. Галочка стоїть, обороноздатність підвищується, кількість "ухилянтів" зменшується, все по плану
Тобто діабетчик пройшов ВЛК і був непридатний? Чи просто ховався в надії що пронесе? Я особисто за адекватне ВЛК. І за відміну бронювання. А взагалі треба було проводити лотереї, як в США, з самого початку. Але процес зможе налагодитися тільки коли ухилянти успідомлять, що пересидіти не вдасться. Діабетчик - проходь ВЛК, будеш обмежено придатний, підеш мости охороняти на Закарпатті. А будеш косити - тобі ж гірше. P.S. До речі, ВЛК досі набагато якісніше оглядає тих, хто приходить сам, ніж тих, кого приводять. Вже навіть до тупих малдо б дійти... P.P.S. Я не бачу перпектив розбудови поліцейської держави. Вона будується тільки поки найактивніша частина суспільства на фронті, а решта ховаєтсья.
майже, таке було колись , в СССР
син зараз проходить влк, фіксує п'ять контузій, хворе серце, порвані мініски.... наче ще діагностували цукровий діабет, але лікування ще не призначали. для списання по кардіології негласна команда не списувати та не давати інвалідність. обмежено придатних привозили нам у артилерію, номерами обслуги носити 155-х кабанчиків по 46 кг... те ще задоволення, особливо після 50-ти років.
1 ну якось справляються? Якщо порівнювати доларову інфляцію в нас і в них. 2. Можно утилізовувати продажем того чого нема, наприклад продажем незбудованої нерухомості особливо на роздутих ринках Ти не врахував швидкість обороту грошей росія той оборот підморожує. Але ладно, з тими процентами не зрозуміло про що мова. Давай краще про співвідношення цін та зарплат в рф та україні. Які товари там критично недоступніші ніж в нас? Де видно цю дику інфляцію?
Колись (45 років тому назад) Мій тренер казав мені наступне Якщо ти вийшов в зал і побачив когось сильнішого від себе - то половину поєдинків ти вже програв, а другу половину програєш в процесі.....
Тому дай мені відповідь Ти просто хочеш сам себе НАЛЯКАТИ ?
Я краще від тебе розумію як наприклад педерація може допомогти собі з допомогою тої нерухомості яка ВЖЕ ЗБУДОВАНА, але належить забудовникам банкрутам...( як-не як - я Будівельник) Але з другого боку , я бачу що та схема яка намальована в мене в голові(з нерухомістю) НЕ ПРАЦЮЄ в Китаї.....
Тому Так, педерації СПОВІЛЬНИЛА вихід грошей на товарні ринки шляхом високої облікової ставки... але ця ставка ЗАГРОБИЛА їхній бізнес, бо працювати з націнкою в 5% ( як цього вимагає їх ФАС) при вартості грошей в 15% (як тримає їх ЦБ)-бізнес не може Тому вони на роздоріжжі Знизити ставку - тоді гроші які вони роками забирали в населення на депозити - хлинуть на ринок, де ВІДСУТНЄ товарне забезпечення цих грошей Зберегти ставку - тоді гроші з депозитів будуть рухатись повільніше, але швидше буде рости банкрутство бізнесів(при чому в цивільних областях)
budivelnik написав:Знизити ставку - тоді гроші які вони роками забирали в населення на депозити - хлинуть на ринок,
Обмежити видачу депозитів. В них з минулого року заманюють в трирічні нерозривні депозити підвищеною ставкою. Якщо треба буде - просто примусово обмежать зняття. Десь в мережі гуляв фейк про "конвертацію в облігації суми депозитів понад 2 млн. руб", але як на мене, то цілком можуть прийняти таке рішення, бо воно задіне кілька % вкладників і заморозить 3/4 депозитних грошей.
Зверни увагу Всі ВАРІАНТИ які ти РОЗГЛЯДАЄШ як можливість функціонування педераціників знаходяться ЗА МЕЖАМИ правового поля... Заборонити видачу вкладів... - і тоді виживуть Змусити віддати прибутки підприємств - ... - і тоді виживуть....
Але ж це показує що вони підійшли до межі. Єдиним сильнообмежуючим фактором у нас - є те що ти називаєш бусифікація.... Жодних економічних обмежень на бізнеси-у нас не вводять
budivelnik написав:Змусити віддати прибутки підприємств -
Так вже змушували і не раз.
budivelnik написав:Жодних економічних обмежень на бізнеси-у нас не вводять
Поки є достатня міжнародна підтримка то нам це не потрібно. Хоча щодо "жодних обмежень" я б поспорив: податки підняли (військовий збір), зараз взялись не тільки за боротьбу із дробленням, а й з сірими зарплатами (мінімалка + конверт)...
budivelnik написав:Але ж це показує що вони підійшли до межі.
Це показує, що вони використали один із методів. А інші методи хоч потрохи і працюють, але ще є в запасі: 1. увімкнути друкарський верстат на повну... 2. девальвувати рубль... 3. продати резерви ... 4. конфіскувати гроші населення...
До лютого складались хороші умови для їх застосування, але, нажаль, Трамп вирішив повоювати...
Дюрі-бачі написав:Поки є достатня міжнародна підтримка то нам це не потрібно.
Сказав А-кажи й В Що у нас підтримка від союзників зупиняється? З того що я бачу - постійно наростає і ПЕРЕКРИЛА вже те що ми втратили від відмови США.. тому тобі те саме питання що й Бандерлогу Ти НАФІГА себе ЛЯКАЄШ ? Хочеш розглядати і вважати себе експертом-створюй ТАБЛИЧКУ з двох стовпчиків (за/проти) І в цій табличці дивись БАЛАН і ЗМІНИ в балансі.... Невже для тебе те що в 2022 році захопили крим(26000км2) безкровно а в 2026 році вже за 1км2 платять 200 знищеними педераційниками і вже не йде розмова про Україна не в НАТО і так далі, а РЕАЛЬНО йде підкилимне прохання-віддайте нам 200км2 і ми зупиняємось Це що по твоєму? від великої сили чи від усвідомлення що якщо сьогодні вони не зупиняться , то завтра ми зупинимось під Москвою