Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:то шо там з гоніннями на київський патріархат?

про що ты?
дэ?
у кацапии?
чы у Крыму?
чы на ТОТ?
так нидэ гонинь нэма...бо й КП нэма там...
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ціна тимчасового "перемир'я": в DeepState прокоментували масовані обстріли України
Масовані обстріли України - це ціна тимчасового "перемир'я" з росіянами. Про це зазначають аналітики DeepState.

В повідомленні сказано, що наразі Росія запустила одну з найбільших партій дронів в напрямку західних областей.

"А далі існує загроза застосування балістики по країні. Це результат того підступного тимчасово "миру" від московитів, яке вони використали для того, щоб накопичити ресурс і продовжити вбивства українців та знищення інфраструктури, зокрема, цивільної. Позиція України була чіткою і людяною. Для московитів це просто цинічний шанс знову вбивати", - наголошують аналітики.


РФ масовано атакує захід України: є влучання та загиблі
Так, ворог атакував дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Спочатку в ОВА повідомили про двох загиблих та чотирьох поранених. Пізніше заявили про ще одну загиблу людину. За даними ДСНС, постраждали шестеро людей.

Під масованою атакою опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.

Також у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Ковеля. За повідомленням Ковельського міського голови Ігоря Чайки, у місті через атаку БпЛА на окремих ділянках восьми вулиць тимчасово обмежено рух транспорту.

За даними начальника Волинської ОВА Романа Романюка, внаслідок атаки у Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі через влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. За медичною допомогою звернулися п’ятеро людей.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 17:55

Вже відомо, що від початку доби росіяни запустили щонайменше

Вже відомо, що від початку доби росіяни запустили щонайменше 800 російських дронів. Цілеспрямовано дрони летіли до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже відомо про те, що є влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, ще щонайменше 10 поранені. Серед постраждалих є діти.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", - каже Зеленський.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:05

  prodigy написав:
  budivelnik написав:Саме дурне, але не признається навіть собі...
Stop, Брейк
добивати не варто, він ще знадобиться...для обміну полоненими :mrgreen:
Добре
Маєте час і натхнення цим обміном займатись - Ваше право....
Але боюсь педераційники за нього й шолудиву собаку не запропонують....
І я от так сижу й думаю
Навіщо Вам така собачка, яка на свою будку в якій живе-тявкає?
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:11

13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія». З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.
Но картинку з траекторіями через всю країну вже ніхто не викладає. Мабуть, до когось щось та й дійшло.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:12

  pesikot написав:
Я про це давно вже пишу, що Путін не зупинится, навіть якщо йому щось віддати ...

Але корисні хом"ячки продовжують повторювати мантру "рпв, рпв, переговори, рпв" ...

Ти з Шаманом працюєш Містером очевидність? Ну, ОК, росія не зупиниться, і що? Ти себе до яких хом'ячків відносиш - корисних чи не корисних? Хто ту росію має зупиняти - ти з Шаманом чи хтось інший? Україна щось отримує від твоїх пустих слів? Зроби вже підпис для себе - "напав путін", "рф не зупиниться". Якщо ти не віриш у перспективи переговорів, то чому ти досі не воюєш? У тебе є інший варіант зупинити росію? Чужими руками? Я вже Шамана питав, але відповіді так і не почув - ці слова про те, що росія не зупиниться, кому вони адресовані? На кого вони мають вплинути?
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:17

АндрейМ
ответь только коротко
ты зачем тут пишешь?
какая цель?
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Ти з Шаманом працюєш Містером очевидність? Ну, ОК, росія не зупиниться, і що?
Та нічого
Якщо я НЕ МОЖУ бути на фронті( і не тобі вирішувати чому) , то значить я ПОВИНЕН ДОПОМОГТИ фронту... бо педерація не зупиниться.
Тому
Якщо ти НЕ на ФРОНТІ ( і мені по барабану чому) значить ти не конституційні права як уникнути фронту шукаєш(ти ж вже уник) а пашеш в ТИЛУ для ФРОНТУ... поки або педерація не розвалиться, або поки не буде кому на фронті тебе захищати, щоб ти міг для фронту працювати.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:25

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:
Я про це давно вже пишу, що Путін не зупинится, навіть якщо йому щось віддати ...

Але корисні хом"ячки продовжують повторювати мантру "рпв, рпв, переговори, рпв" ...

Ти з Шаманом працюєш Містером очевидність? Ну, ОК, росія не зупиниться


Пройде декілька днів і такі, як ти почнуть знову писати - потрібні переговори, потрібні переговори.
Забудете, що писали сьогодні

Що робити ?
Формула Hotab'а

1) Можеш воювати ? Воюй
2) Не можеш ? Допомагай
3) Або комбо п.1 та п.2
4) Або не тринди
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:34

Ціна


а як же Указ про дозвіл проведення параду?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 тра, 2026 18:38, всього редагувалось 2 разів.
