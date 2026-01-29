Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 22:32

  Hotab написав:ЛАД начебто до 80%

Встречал такую цифру.
Но вот что пишет ИИ:
Согласно данным на май 2026 года, роль беспилотных систем в поражении живой силы противника достигла беспрецедентных масштабов. Статистика подтверждает, что дроны стали основным инструментом точечного уничтожения пехоты на линии фронта.
Ключевые показатели эффективности (на первую половину 2026 г.)
- Доля в общих потерях: По официальным данным Министерства обороны Украины, более 80% всех подтвержденных целей (включая технику и живую силу) сейчас поражаются именно дронами.
- Соотношение «убитые/раненые»: В отличие от классической артиллерии, где стандартное соотношение составляет 1:3 (один убитый на три раненых), точечные удары FPV-дронов показывают почти паритетную статистику — примерно 1:1.1. Это связано с высокой точностью попадания и сложностью эвакуации из зон, простреливаемых БПЛА.
Т.е. 80% по всем потерям, сколько именно по живой силе, не знаю.
Если посмотреть таблицу, на которую сослался будивельник, там многие позиции такие, по которым доля, уничтоженных дронами, если не 100%, то близко к этому. По каким-то, возможно, намного ниже. Поэтому сказать, сколько именно по живой силе, сложно.

Ежемесячный охват: За период с декабря 2025 по апрель 2026 года подтвержденные потери живой силы противника только от ударов дронов стабильно составляли около 30 000 – 34 000 человек в месяц. Это сопоставимо с общими темпами мобилизации в РФ, что создает ситуацию «нулевого баланса» (прибыло столько же, сколько выбыло).
Если исходить из этих цифр, т.е. 1000-1133 в сутки, то при доле 80% по данным Генштаба должно быть 1250-1417 в сутки (37,5-42,5 в месяц). Таких цифр не видно.
По таблице СБС сейчас показывает по ОС РОВ уражено 408, знищено 217. Вряд ли за оставшиеся полчаса сильно добавится.

Статистика попаданий (КПД)
Эффективность вылетов сильно зависит от мастерства оператора, плотности РЭБ и типа дрона:
Тип системы__________Эффективность (КПД)___Примечание
FPV-дроны (стандарт)___20–40%____________Достижение цели и подтвержденное попадание.
FPV на оптоволокне___Выше 40__неуязвимы для РЭБ, используются на критических участках
Дроны-перехватчики____88–100%__Применяются против других БПЛА (например, «Шахедов»).

Особенности современного этапа
Стоимость поражения: Средние затраты на уничтожение или тяжелое ранение одного комбатанта с помощью дрона оцениваются примерно в 880–900 долларов США.[/quote]
При этом цена: "Базовый «7-дюймовый» $350 – $450". Остальные, понятно, дороже.

P.s. prodigy, пока писал, слышал пулемётные очереди. И, вроде, 2 прилёта.
Но вы можете продолжать считать, что это прошлый век и все шахеды уничтожаются дронами-перехватчиками. И что после ваших разговоров с одним морпехом вы уже всё знаете о современном состоянии вооружений и тактике их применения.
