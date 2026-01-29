Додано: Сер 13 тра, 2026 22:32

Hotab написав: ЛАД начебто до 80% начебто до 80%

Согласно данным на май 2026 года, роль беспилотных систем в поражении живой силы противника достигла беспрецедентных масштабов. Статистика подтверждает, что дроны стали основным инструментом точечного уничтожения пехоты на линии фронта.

Ключевые показатели эффективности (на первую половину 2026 г.)

- Доля в общих потерях: По официальным данным Министерства обороны Украины, более 80% всех подтвержденных целей ( включая технику и живую силу ) сейчас поражаются именно дронами.

- Соотношение «убитые/раненые»: В отличие от классической артиллерии, где стандартное соотношение составляет 1:3 (один убитый на три раненых), точечные удары FPV-дронов показывают почти паритетную статистику — примерно 1:1.1. Это связано с высокой точностью попадания и сложностью эвакуации из зон, простреливаемых БПЛА.

Ежемесячный охват: За период с декабря 2025 по апрель 2026 года подтвержденные потери живой силы противника только от ударов дронов стабильно составляли около 30 000 – 34 000 человек в месяц. Это сопоставимо с общими темпами мобилизации в РФ, что создает ситуацию «нулевого баланса» (прибыло столько же, сколько выбыло).

Встречал такую цифру.Но вот что пишет ИИ:Т.е. 80% попотерям, сколько именно по живой силе, не знаю.Если посмотреть таблицу, на которую сослался будивельник, там многие позиции такие, по которым доля, уничтоженных дронами, если не 100%, то близко к этому. По каким-то, возможно, намного ниже. Поэтому сказать, сколько именно по живой силе, сложно.Если исходить из этих цифр, т.е. 1000-1133 в сутки, то при доле 80% по данным Генштаба должно быть 1250-1417 в сутки (37,5-42,5 в месяц). Таких цифр не видно.По таблице СБС сейчас показывает по ОС РОВ уражено 408, знищено 217. Вряд ли за оставшиеся полчаса сильно добавится.Эффективность вылетов сильно зависит от мастерства оператора, плотности РЭБ и типа дрона:Тип системы__________Эффективность (КПД)___Примечание____________Достижение цели и подтвержденное попадание.__неуязвимы для РЭБ, используются на критических участках__Применяются против других БПЛА (например, «Шахедов»).Средние затраты на уничтожение или тяжелое ранение одного комбатанта с помощью дрона оцениваются примерно в[/quote]При этом цена: "Базовый «7-дюймовый» $350 – $450". Остальные, понятно, дороже.P.s., пока писал, слышал пулемётные очереди. И, вроде, 2 прилёта.Но вы можете продолжать считать, что это прошлый век и все шахеды уничтожаются дронами-перехватчиками. И что после ваших разговоров с одним морпехом вы уже всё знаете о современном состоянии вооружений и тактике их применения.