1. «Повернись живим» (Тарас Чмут)

Этот фонд остается лидером по объемам помощи. 2025 год стал для них рекордным благодаря получению международных грантов.



Сумма за 2024 год: более 4,5 млрд грн.



Сумма за 2025 год: свыше 31 млрд грн (рост на 658% по сравнению с предыдущим годом за счет 10 межправительственных грантовых соглашений).



Общая сумма с начала войны: по состоянию на май 2026 года оценивается в более 45 млрд грн.



1. Что это за гранты и какой их статус?

Это безвозмездное и безвозвратное целевое финансирование.



Это не кредиты: Фонд не должен возвращать эти деньги. В отличие от государственных заимствований (которые берет Минфин Украины), гранты для НПО (неправительственных организаций) — это прямая финансовая помощь.



Статус: Это средства, выделенные иностранными правительствами из своих оборонных или гуманитарных бюджетов специально под программы «Повернись живим».



Прозрачность: Обязательным условием таких грантов является жесткий международный аудит. Фонд проходит проверки со стороны «Большой четверки» (аудиторские компании), чтобы западные правительства были уверены в отсутствии коррупции.



2. Что значит «Межправительственные грантовые соглашения»?

Это означает, что донором выступает не частное лицо или компания, а правительство другой страны напрямую.



Обычно правительства передают помощь по схеме «Правительство → Правительству» (G2G). Однако фонд Чмута стал первой украинской благотворительной организацией, которая получила право работать по схеме «Правительство → Фонд».



Это признание фонда как надежного «оператора» помощи, который может закупить оборудование быстрее и эффективнее, чем государственные структуры.



Фонд имеет лицензию на импорт товаров военного назначения, что позволяет ему покупать оружие, боеприпасы и технику напрямую у производителей за рубежом за эти грантовые деньги.



3. Какие страны дают деньги?

Полный список стран часто не разглашается из соображений безопасности и политических нюансов, однако в отчетах фонда и заявлениях Тараса Чмута фигурировали:



Страны Северной Европы (Скандинавия): Традиционно являются лидерами в предоставлении грантов на технологические проекты.



Нидерланды: Ранее заявляли о поддержке украинских оборонных инициатив через гражданские организации.



США и Великобритания: Через профильные фонды поддержки демократии и безопасности.



4. На что идут эти миллиарды?

В отличие от «народных донатов», которые идут на текущие нужды (FPV-дроны, пикапы), грантовые миллиарды направляются на стратегические закупки:



ПВО: Комплексы для защиты неба и обнаружения целей.



Боеприпасы: Крупные партии снарядов и минометных мин (что раньше было прерогативой только Минобороны).



Технологические инновации: Создание ситуационных центров и цифровизация управления боем.



Разведывательные авиационные комплексы: Дорогостоящие БПЛА уровня Bayraktar или аналогичные западные системы.



Итог: Рост бюджета фонда до 31 млрд грн в 2025 году — это результат того, что Запад начал воспринимать «Повернись живим» как профессиональное агентство по закупкам вооружений, которому доверяют больше, чем некоторым бюрократическим аппаратам.