Додано: Чет 14 тра, 2026 08:34
Shaman написав: Banderlog написав:
Говно, Як і все що ти про церкву сюди тащиш.
Тиж в церковних ділах ні бельмеса але вперто лізеш в монастирі зі своїм уставом. Ну харашо, раз ти такий церковний і розказуєш шо влада переслідує тільки мп, упц. Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?
на відміну від тебе Соня Кошкіна в церковних справах розбираєсть непогано.
а оце що за маячня - "Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?" Філарет відійшов у засвіти - до чого твої дописи?
поняття не маю хто ця Соня.
І причім тут філарет?
Він не визнав томос, не визнав що упц кп втратила патріархію і стала митрополитством і не перейшов на католицький календар.
Київський патріархат вибрав нового патріарха
За канонічні злочини Священний Синод позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб – монахів Никодима Кобзаря, який іменує себе "патріархом", Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе "митрополитами". Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає"
А тепер побачим шо відповість київський патріарх митрополиту варфоломею
Я думаю проігнорить
Додано: Чет 14 тра, 2026 08:34
після трьох місяців сидіння у норі (foxhole-лисячя нора, окоп)
Banderlog написав: ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
начебто до 80%
Встречал такую цифру.
Но вот что пишет ИИ:
Согласно данным на май 2026 года, роль беспилотных систем в поражении живой силы противника достигла беспрецедентных масштабов. Статистика подтверждает, что дроны стали основным инструментом точечного уничтожения пехоты на линии фронта.
Лад на снаряді чи бомбі нема камери а на фпв є. Втрати зараховані коли є підтвердження, обично з камери.
Я вам іще скажу. По полоненим, за допомогою бпла буде за 50 відсотків
і ви пропустили що логістику на позицію здійснють дронами.
Це вас чомусь не впєчатліло.
Але попробую ще раз.
На позиціях перебувають до півроку. Це не лінія окопів типу як в першій світовій.щільність - точка метрів на 300. Одна яма, а там 2 людини. І це іще круто. І тушонку скидає дрон, і воду щоб помитись
якшо там чістюлі і міни розкидає дрон.
Тм 62 носить...
А в росіян буває що піхотинець бере тм 62 і забігає до наших в бліндаж...
Но для такого регбі бомбу приносять дроном.
ноги втрачають м"язи і люди мають труднощі з рухом(ходити не здатні)
коли працював на судні(автомобілевоз 11 палуб, кожна палуба по колу обійти 450м), але ніхто не обходить судно повністю кожного дня, бо це час і є багато роботи іншой, та якось випало нам стояти 10 днів на якорі у Чили (стракували стівідори), судно напів порожне, до кінця контракту місяць, почав тренувати мязи ніг-бігати по 2-2,5-3-4км
чесно кажучи після перших днів у мене судоми хапали ікроножні не підчас бігу ,а вночі (мязи ніг втратили потужність, бо мале навантаження), тому коли кажуть про 180днів на позиції, це дійсно подвиг (навіть просто прожити в таких умовах, не кажучи про активні БД
такого не було ні в Першу ні в Другу Світові війни
Додано: Чет 14 тра, 2026 08:46
ЛАД написав:
Сегодня это новинка, которая только осваивается. В дальнейшем они, вероятно. останутся одним из очень важных видов вооружения, но именно одним из.
танк дуже дорога зброя -порівняно з дроном (ефективність на 1 долар інвестиції) малоефективна
Ціна одного танка Abrams суттєво різниться залежно від модифікації, комплектації та умов контракту (включаючи навчання, боєприпаси та обслуговування). На 2024–2026 роки вартість одного сучасного танка M1A2 SEPv3 складає приблизно $10–25 млн, а в межах експортних контрактів із повним пакетом послуг — до $40–44 млн
але існують ситуації, коли легкий БПЛА не спрацьовує-як оборона Азовсталі, якщо ОС перебуває під час атак під землею і в безпеці, то застосовували ФАБ1000, лупили артою, танками щоб зруйнувати бетон
За даними на 2024–2026 роки, лідерами за навантаженням є:Серед реактивних БПЛА:
Huntress II Turbojet (WaveAerospace). Це один із найшвидших та найпотужніших БПЛА, здатний нести до 165 кг корисного навантаження (включаючи внутрішні відсіки та зовнішні кріплення).
Серед важких ударних БПЛА (MALE/HALE): Американський MQ-9 Reaper (Predator B) є одним із найпотужніших у світі. Його максимальна злітна маса перевищує \(4700\) кг, а вантажопідйомність — понад 1360 кг (озброєння, ракети, бомби).
Серед великих FPV-дронів: Сербський Mantis (PR-DC), який позиціонується як найбільший FPV-дрон у світі, здатен нести 120-мм мінометні міни та інше важке озброєння.
Українські аналоги: Український дрон-бомбардувальник R-18 (октокоптер) здатний підіймати близько 5 кг. Також відомі розробки, як-от UJ-22 Airborne та «РУБАКА», призначені для доставки значної ваги вибухівки на великі відстані.
Основні характеристики найпотужніших дронів:MQ-9 Reaper: Максимальна вантажопідйомність >1300 кг.Huntress II: 165 кг (швидкість ~500 км/год).Mantis (FPV): Здатність нести 120-мм снаряд.Зауваження: Вказані дані базуються на відкритих джерелах та технічних характеристиках виробників.Американський БПЛА MQ-9 Reaper для України18 квіт. 2022 р. — Розмах крил: 12 метрів; Максимальна злітна маса: 700 кг; Корисне навантаження: 150 кг; Максимальна швидкість: 220 км / год; Крейсе...УНІАНУкраїнський дрон-камікадзе: на що здатний цей БПЛАЙого тактико-технічні характеристики багато в чому вкриті мороком таємниці, але повідомляється, що радіус його дії може досягати 1...ТехнотарасУкраїнські інженери розробили потужний ударний дрон R-3410 черв. 2023 р. — Українські інженери розробили новий дрон R-34, який стане спадкоємцем безпілотного бомбардувальника R-18.
Додано: Чет 14 тра, 2026 08:59
prodigy написав:
foxhole
Ужгород
Додано: Чет 14 тра, 2026 09:01
для чого було перемир'я на 09.05.26 ? хто дав наказ ? хто буде засуджений судом і покараний
Алкоголізм і геостратегія ходять поряд. Ще таксисти..
Додано: Чет 14 тра, 2026 09:14
В гранит!
На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, незаконне застосування сили, побиття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України, - Лубінець
"У нас провалені всі доручення, які отримали відповідні структури по кардинальній зміні проведення мобілізації. На відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь", — заявив посадовець.
"Саме людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю. Про це говорить Конституція України. І саме через те, як держава захищає права людини, визначається її справжня демократичність", - нагадав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Додано: Чет 14 тра, 2026 09:16
Зайдет хотаб - сразу чистят сообщения.
А когда он отвечает, без ссылки на сообщение только цитатой - знайте он уже поскаржился, хочет чтобы не удалили его ответ.
Но "стукачки" у него кендл с флайманом.
