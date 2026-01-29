Додано: Суб 16 тра, 2026 10:50
Xenon написав: Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
Руда мавпа кинула Європу , а тепер кидає Тайвань
Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...
Епоха США добігає кінця,і діії Трампа і Ко просто це прискорили
в найближчі 10 років Китай переплюне США в усіх аспектах (технології, економіка, геополітика, зброя і т.п). А США відповзе тихо на свій континент і максимум буде впливати на Канаду і Мексику.
Світовим гегемоном стане Китай - це вже не змінити
це надто апокаліптично. я не вірю в світового гегемона Китай. причин багато. наприклад - Китай виробник продукції, а не споживач. ми живемо в світі, коли виробити простіше ніж продати, й диктують споживачі. не буде Китай виробляти, значить буде Індія або В'єтнам. а от хто буду купувати китайську продукцію, якщо відмовляться США та ЄС? будуть безкоштовно віддавати в Африку?
друге - талановиті їдуть в США. чи поїдуть в Китай? не певен, бо там теж націоналістична країна. ідеологія ханець понад усе імігрантам не зайде.
ключові технології все одно розвиває не Китай. він так, перехопив деякі ланцюжки - але за бажання ті ж редкоземи можна перебудувати, потрібні лише гроші та час.
загалом успіх Китая - це саме результат глобалізації, від якої він отримав певні плюси. якщо зараз це порушити - а це вже відбувається, ми ще побачимо велику китайську депресію з відповідними наслідками...
плюс конфлікти з усіма сусідами - не найкраща заяка на світове лідерство, потрібні союзники. в США вони можливі, хоча зараз Трамп багато що зламав. а в Китая?..
2
4
5
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:56
Shaman написав:
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем.
повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія.
диктатора вже вбили якщо ти забув.
Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.
2
1
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:57
Яка на*** конспірологія.
Це ж б*** ОЧЕВИДНО БУЛО.
Всім, крім РИЖОГО ДОВБОЙОБА.
Чи ти думаєш, що Байден, Обама(ну ладно, вони може сцикунами були, хоча нє, миротворцями), Буші, Клінтон чи Рейган не хотіли побомбити аятол?
Але ж всім очевидно було, що це трошки так ніхуйово вдарить по світовій економіці. Рижий виявився занадто тупий, щоб це зрозуміти. Або вирішив, що все піде по венесуельскому сценарію. Тобто виявився занадто тупим, щоб зрозуміти, що клептократична диктатура і тоталітарна теократія - то трохи різні речі.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:59
Мені здається, ти переоцінюєш трошки рижого довбойоба.
Я думаю, він просто хотів взяти під контроль іранську нафту. Поточна ескалація йому особисто невигідна - він ще не побудував диктатури, а вибори то на носі.
Додано: Суб 16 тра, 2026 11:28
Banderlog написав:
shapo написав:
Во-первых, Европа США не конкурент ни в экономике,ни тем более в военной области в отличие от Китая,она сама давно проигрывает конкуренцию Китая сев на дешёвые российские энергоносители и уничтожая свое энергетику через бред зелёных и левых
Во-вторых, Израиль никогда не рассчитывал на США ведя свои войны,это первая в истории совместная операция. Иран спонсирующий своих прокси вокруг Израиля для него экзистенциальная угроза ,особенно если получит ядерное оружие. И Израиль бы начал или продолжит войну и без США.
И в-третьих,вы не ответили кто же у Израиля союзник в этом регионе кроме перечисленных мною ранее и почему такой негатив в отношении Израиля?
Он что-то должен Украине,его подпись стоит под будапештским меморандумом или он поставлял роzzии шахеды,а она ему спутниковые данные?
И что такое " выиграть войну" в вашем понимании?
Это что,водрузить израильский флаг в Тегеране или Бейруте или отодвинуть ,желательно надолго постоянную угрозу нападения ?
нема ніякого негативу. Мені на байдуже як до євреїв так і до іранців. Втягнення їх в війну з іраном вважаю позитивним для України. Саудівська аравія, йорданія, бахрейн, оае, катар, мароко і думаю що є таємна угода з індією.
Як ви гадаєте якщо б іран знищив лідерів ізраелю разом з членами їх сімей на яких умовах ізраїль б підписав мирну угоду?
Да уж.
Оказывается,Катар финансирующий Хамас лидеры которого до недавнего времени жили в Катаре , финансирующий университеты и СМИ мира для антиизраильской пропаганды это союзник Израиля.
Саудовская Аравия не имеет ни дипломатических отношений,ни иных связей с Израилем.
С Иорданией как и с Египтом после трёх войн холодный мир,но не более как и с Марокко.
А Индия какое отношение имеет к Ближнему Востоку? Она поставляет рабочих в Израиль на замену 200000 арабов приезжавших каждый день из Палестинской Автономии и 17000 из Газы,но не более.
И что Украина выиграла от войны на Ближнем Востоке,получила больше оружия или нефть по низкой цене?
Что касается гипотетического убийства израильского руководства,то у истории как и в жизни нет сослагательного наклонения.
Если бы аятоллы или их прокси могли бы это сделать,то давно бы сделали как это сделал Израиль в Ливане,Иране,Газе
Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44
ЛАД написав:
Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку?
Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч.
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов.
При этом вполне спокойно пользуются дешевизной жизни в Украине.
Тут часто пишут, как Жданов в блокадном Ленинграде жрал красную икру и пирожные. Не знаю, было так или нет, но чем наши топы лучше? Жданова будем разоблачать - ах, какой мерзавец!, - а наши топы молодцы?
Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.
Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
3
Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.
Это вполне естественно.
Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.
И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
Как известно, практика критерий истины.
Вынужден с вами не согласиться. По двум причинам.
1. Западная Украина была привычна к заробитчанству ещё в советские времена. Тогда это было в пределах Союза. После развала Союза и смягчения режима пересечения границ она быстро переориентировалась на Европу. Надеюсь, вы не станете утверждать, что наши заробитчане в Польше, Чехии и др. странах имели высокую квалификацию. Тем не менее, работу они находили и благодаря низким ценам в Украине их доходы обеспечивали им вполне приличный уровень жизни в Украине.
На Востоке тоже были заробитчане, но их было меньше и ездили в РФ, в частности, в Москву. В последние годы началась переориентация на Европу и заметный рост заробитчанства и на Востоке.
Так что для того, чтобы обеспечить себе приличный заработок и, соответственно, нормальный уровень жизни можно было обойтись без высокой квалификации.
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+
, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.
Додано: Суб 16 тра, 2026 12:22
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку.
Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие.
А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям.
Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
Додано: Суб 16 тра, 2026 12:24
ти спеціально все в кучу валиш? щоб було важко розібратися?
ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.
Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...
спеціально ескалацію - не планували, оце вигадки. але прорахувалися...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 16 тра, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 тра, 2026 12:36
Ну вище додали - так, для таких позицій ринок стає скажімо так міжнародним, як мінімум зазнає впливу світового, бо він для них віжкритий. Але такі вже реалії. Я не сперечаюся, що трапляються перекоси, проте і підхід "в них доходи мають бути в рази нижче бо баба Галя на касі в АТБ в шоці" точно не є конструктивним.
