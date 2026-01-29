Analityka_Kush написав:

Неадекватное отношение к Трампу объясняется тем, что эти оценки формируются без учета специфики текущего исторического момента.Трампа "судят" исходя из представлений о потенциале США периода расцвета.Но дело в том, что США как наследник проекта Римской империи сейчас находится если и не в фазе заката, то точно в "позднем периоде" своего развития.Поэтому действия Трампа нужно оценивать, исходя из того, что операционных возможностей у него по сравнению с Рейганом, Клинтоном, Бушами и Обамой - на порядок меньше.Оценивать Трампа, исходя из представлений о США периода расцвета данной империи - это все равно, что оценивать действия императора Феодосия по меркам Цезаря или Октавиана Августа.Император Феодосий был примечательным историческим деятелем, но именно после его правления распалась Римская империя на Восточную и Западную. Трампа хотят все оценивать как Августа или Цезаря, но для этого ему нужно было стать президентом США в 80-х годах прошлого столетия, максимум в начале нулевых.На Диком Западе в ковбойских салунах над таперами (пианистами), висела табличка: "не стреляйте в тапера, он играет как может".Если перефразировать данное "объявление", можно сказать: "не ругайте Трампа, он президентствует так, как позволяет нынешний потенциал США". Стратегию Трампа можно назвать "движением галсами" - это когда у парусника нет попутного ветра и он использует боковой: кажется, что парусник движется то вправо, то влево (зигзагообразно), но на самом деле он движется вперед, просто намного медленнее, нежели тогда, когда в его паруса дует попутный ветер.Попутного ветра, как это было в 80-х-90-х годах прошлого столетия, у США сейчас нет.Если оценивать некогда единый Западный геополитический мегакластер в качестве наследника Римской империи, то Трамп - это действительно реинкарнация Феодосия Великого: после его каденции произойдет окончательный распад Запада на Западную империю (США) и Восточную (ЕС).

