Додано: Нед 17 тра, 2026 10:53

prodigy написав: budivelnik



і я ремонтував ВСІ батарейки і бачив як ті що випустили китайці в 2017 році, так і ті що випустили європейці в 2022 році чи американці в 2023 році... мені дуже цікава ваша думка стосовно батарей,

але 2017рік і 2026рік -це мабуть різні батареї по щільності

чи є у вас китайські електрокари 2025(2026) років?

під час війни не витрачаю гроші на цяцьки (типу авто), але намагаюсь слідкувати за технологіями(китайськими також)

16,7 років випускати автомобілі тільки для себе

1 ЩільністьЄ теоретична щільністьЄ практична щільність виробуЩо в батарейках 2017-2018 років, що в батарейках 2023 року - нічого не змінилось (концептуально) , за виключенням того що до 70-75 грам літію на 1квт*год ЛФП , чи 70-80 грам літію на 1квт*год NMC - давати менше ваги корпусу, тримачів і так далі.... і таким чином росте ЩІЛЬНІСТЬ виробу... але нічого нового китайці не придумали ...2 Тепер про надійність...Люди рідко(крім інженерів) мислять цифрами і часто ємоціями....Зараз в людей СКЛАДАЄТЬСЯ емоційне враження що китайські батарейки НАДІЙНІШІ від того що є наприклад в ЛІФІ...Бо ліфовські проходять максимум 100 000 і починають деградувати....Це ПРАВДА як ІНЖЕНЕРНИЙ факті не правда якщо зрозуміти що в лоб порівнювати батарею в 22 квт*год і 60-100 квт*год - не можна...Адже чим вища ємність батареї тим більше вона пройде за цикл заряду/розряду і тим менше вона буде потрапляти в ситуації важкої роботи(одне діло коли з 22 квт*горд витягують 80 квт потужності ( і це постійно при розгонах для авто в 1500кг щоб мати хоч 10 сек/100км/год) і зовсім друге діло коли з 100 квт*год - витягують 100 квт потужності(бо машина 2,2 тонни)Тепер про циклицикл 22 квт*год=100км ( до нуля не розряжаєм до 100 % не заряжаєм)цикл 100квт*год=400кмВ першому варіанті проблеми після 2000 циклів=200 000кмв другому варіанті проблеми після 2000 циклів=800 000 кмЯкщо 200 000 ще є унікуми які проїзжають стільки на ОДНОМУ автоТо 800 000 - хтось може похизуватись таким результатом? в мене 1 млн+ км... але як мінімум на восьми автомобілях4 Про Китайський автопромНа 1,4 млрд населення Китай має 340 млн авто = 180 авто на 1000 населенняВ рік випускає 31 млн легкових автоДля того щоб догнати ПОЛЬЩУ - 550 авто на 1000 населення, китайцям треба(550-180)* 1 400 000 000 / 1000 / 31 000 000=і не виводити з експлуатації ті що вже є.А щоб догнати США - то 40 років.....