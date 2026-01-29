Додано: Нед 17 тра, 2026 11:28

По-перше, іронія ситуації полягає в тому, що багато хто вважав війну в Ірані вигідною для Росії: очікували, що вона підштовхне вгору ціни на нафту й енергоносії, фактично надавши Москві своєрідний рятувальний круг. Адже до кінця 2025 — початку 2026 року все вказувало на те, що санкції нарешті почали чинити серйозний тиск на російську економіку: бюджетний дефіцит зростав, торговельний профіцит скорочувався, темпи зростання сповільнювалися — країна фактично увійшла в рецесію.



І зараз, незважаючи на короткостроковий позитивний ефект від стрибка нафтових цін, російський уряд уже скоротив прогноз зростання реального ВВП на весь 2026 рік майже на цілий відсотковий пункт — до всього лише 0,4%. На ділі ж економіка, по суті, уже перебуває в рецесії, і я, як і раніше, очікую на негативний результат за підсумками року.



Однак реальність така, що війна в Ірані, можливо, і спричинила короткочасне зростання цін на нафту і газ, але водночас вона розколола ОПЕК: ОАЕ вирішили вийти з організації і фактично проголосили курс на максимальне нарощування видобутку.



З погляду Москви, це може означати насування цінової війни на нафтовому ринку: збільшення пропозиції за рік або близько того збіжиться з моментом, коли нинішній стрибок цін почне руйнувати попит на тлі уповільнення світової економіки.



Для Росії такий сценарій може стати катастрофічним. Він передбачає, що вже за рік ціни на нафту можуть виявитися нижчими, ніж до початку війни в Ірані, а якщо Росія водночас усе ще буде змушена продавати Urals із дисконтом приблизно в третину ціни через санкції, то вартість російської нафти може опуститися до $30−40 за барель.

По-друге, становище Росії на полі бою стає дедалі складнішим. Використання Україною технологій і безпілотників, схоже, стабілізувало фронт на її користь, при цьому Москва продовжує зазнавати колосальних щомісячних втрат. Імовірно, йдеться, як і раніше, про десятки тисяч осіб на місяць, і Росії, судячи з усього, стає дедалі важче компенсувати ці втрати завдяки набору нових контрактників і мобілізаційного ресурсу.



Україна змогла заповнити брак живої сили технологічною перевагою і масовим використанням дронів, і тепер, хоча й повільно, починає повертати території. Складається враження, що український оборонний сектор працює на надвисоких обертах, до того ж отримуючи додатковий імпульс за рахунок поглиблення кооперації та інтеграції з Європою. Українські інновації — фактично перемога у «війні ітерацій» — з'єднуються з європейськими промисловими потужностями, що дає змогу масштабувати виробництво дронів до рівнів, здатних кількісно та якісно придушувати Росію.

По-третє, Путін, імовірно, починає усвідомлювати, що саме його війна проти України змусила Європу нарешті всерйоз зайнятися оборонним бюджетом і реанімувати свій військово-промисловий комплекс.



Німеччина вже виходить на військові витрати понад €100 млрд на рік, а якщо європейські країни НАТО в середньому доведуть оборонні бюджети хоча б до 2,5% ВВП за сукупної економіки Європи орієнтовно $35 трлн, це вже майже $900 млрд щорічних витрат, які більш ніж учетверо перевищують російський військовий бюджет. А якщо додати сюди Туреччину з її 4% ВВП, виділених на оборону, Польщу і країни Балтії, чиї військові витрати наближаються до 6% ВВП, підсумкова сума виявиться ще вищою. І це без урахування самої України, яка вже зараз, імовірно, витрачає $80−100 млрд щорічно на ведення війни.

По-четверте, війна в Ірані, мабуть, остаточно зняла з України колишні обмеження на нанесення глибоких ударів по території Росії.

...

Україна, ймовірно, зробила висновок: якщо США більше не вважають зростання цін на нафту критичним фактором, то і Київ не зобов’язаний ураховувати подібні міркування — особливо на тлі дій Вашингтона, які могли бути сприйняті як такі, що суперечать українським інтересам, включно з пом’якшенням тиску на російський нафтовий сектор.



Фактично це означало, що «рукавички знято», меж і кордонів більше не існує. Це також відображає все більшу оборонну автономію України від США і зниження важелів тиску Вашингтона на Київ. У результаті Україна отримує можливість дедалі активніше переносити війну безпосередньо на російську територію. Символічним доказом цього стало звернення Путіна до Трампа з проханням сприяти припиненню вогню напередодні Параду Перемоги в Москві.

По-п'яте, удари США по іранському керівництву, можливо, посилили особисті побоювання Путіна за власну безпеку. На цьому тлі Кремль, судячи з низки ознак, стає дедалі параноїдальнішим у питаннях внутрішньої стабільності та захисту вищого керівництва. Додатковим симптомом цього може слугувати посилення контролю над інтернетом усередині Росії, що спричиняє дедалі більше роздратування серед населення.



Якщо Путін дійсно починає сприймати ризик персональної ліквідації за реалістичніший сценарій, це може серйозно впливати на його стратегічне мислення. У сукупності все це створює для Кремля вкрай тривожну картину: затяжна війна дедалі менше має вигляд інструменту зміцнення Росії і дедалі більше — джерела системних ризиків, здатних підірвати як стійкість держави, так і особисту безпеку самого Путіна.

По-шосте, Путін, цілком імовірно, уже відмовився від очікувань, що Трамп зможе змусити Зеленського піти на поступки Росії. Важливо й те, що в самій Україні зростає впевненість: країна диверсифікувала залежність від американського фінансування й озброєнь і тепер, у разі повторних спроб Трампа нав’язати їй «мир», здатна фактично послати його куди подалі.



Одночасно Путін може виходити з того, що проміжні вибори у США послаблять позиції Трампа і його здатність просувати угоди, вигідні Росії. Наступний склад Конгресу, ймовірно, буде значно більш проукраїнським за настроєм. Це створює для Кремля стимул спробувати укласти угоду до виборів.

По-сьоме, виникає відчуття, що Путін може розглядати можливу поразку США в Ірані як зручну можливість для «прикриття» власного фіаско в Україні. По суті — «гарний час, щоб поховати погані новини». У такому разі російська поразка була б менш болючою на вигляд, якби США одночасно переживали власне приниження у протистоянні з Іраном.



Усі ці фактори, у сукупності, створюють враження, що Путін нарешті справді зацікавлений у серйозних мирних переговорах.

Що стосується можливої структури майбутньої угоди, вона, на мій погляд, буде близькою до того, про що я вже давно писав. Лінію фронту, ймовірно, буде заморожено в її поточному вигляді. Членство України в НАТО перестає бути ключовим питанням, якщо Київ отримує гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю — тобто стовідсотково надійний і необмежений доступ до озброєнь і підтримки Заходу, без будь-яких лімітів на розвиток власних збройних сил.

...

Крім того, Росія має бути зобов’язана виплачувати репарації, і гарною відправною точкою тут могли б стати $330 млрд заморожених активів Центрального банку Росії, що перебувають у західних юрисдикціях. У зв’язку з цим заслуговують на увагу нещодавні повідомлення Politico про те, що уряд Нідерландів розглядає можливість відновлення в ЄС дискусії про використання цих активів для підтримки України.



І за розвитком подій у цьому напрямі справді варто уважно спостерігати — з якого дива європейські платники податків мають оплачувати наслідки війни Путіна проти України, якщо російські державні кошти не діють у західних фінансових інституціях?

