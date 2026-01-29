Аналітики найбільшого у США банку JPMorgan Chase прогнозують для України так званий фінський сценарій закінчення війни, що передбачає втрату частини території, але збереження суверенітету та західного курсу. Про це сказано в доповіді банку за травень.



У звіті говориться, що позиції України останнім часом покращилися завдяки посиленню європейської підтримки та прогресу в питанні західних гарантій безпеки, проте досягнення Києва банк називає «нестійкими».

Аналітики вважають, що результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на фронті є патовою. За нинішніх умов переговорне врегулювання може бути досягнуто вже цього року, вважають у JPMorgan Chase.



Американський банк змінив свій прогноз закінчення війни з «грузинського» сценарію, який передбачав курс на зближення з Росією, на «фінський». У JPMorgan Chase проводять аналогію з Фінляндією після Другої світової війни — тоді країна віддала близько 10% своєї території Радянському Союзу, але зберегла незалежність, досягла процвітання та орієнтувалася на Захід протягом десятиліть, попри відсутність офіційних гарантій безпеки.



«Хоча жодна аналогія не є досконалою, ми передбачаємо подібний результат для України — такий, що збереже суверенітет та орієнтацію на Захід, але не забезпечить повністю справедливого чи безпечного миру», — говориться у звіті.



Аналітики стверджують, що Україна, ймовірно, піде на територіальні поступки, але збереже близько 80% територій, які контролювала до 2014 року. Це дозволить створити «певну форму стримування» РФ, стабілізувати економіку та продовжити інтеграцію у Західний світ.



Водночас у JPMorgan Chase передбачають, що вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі не відбудеться, Київ також не отримає прямих гарантій безпеки за аналогією з 5 статтею Договору про НАТО. Замість цього розглядаються «запевнення» — довгострокове фінансування, постачання зброї, обмін розвідданими та навчальні місії.



Натомість Москва зможе представити такий сценарій як власну «перемогу» у війні, не домігшись при цьому повної капітуляції України, резюмує JPMorgan.



Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Сили оборони України ніколи не задовольнять ультиматуми Кремля щодо виходу з неокупованої частини Донбасу. Натомість Москва визначає цю умову як єдину для припинення вогню та продовження мирних переговорів.