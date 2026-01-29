shapo написав: Вы что,не читаете то,что я только написал? У сына и всей его семьи с прошлого года австралийское гражданство. Более того,у меня родительская виза на ПМЖ до 2030 г,а дальше если не помру или не вернусь в Израиль, то можно принимать гражданство
Не помрете, я оптіміст) до 45 років отримати громадянство можливо, після - питання, а на робочій візі - подвійне )
Не знаю откуда вы черпаете инфу,но именно по рабочей визе в отличие от визы по системе балов получить пмж,а потом гражданство после 40, а не 45 возможно. Другое дело,что сейчас в всем мире,а в Австралии в большей степени начинают усложнять получение даже туристических виз. Конкретно для граждан Украины и Израиля рассмотрение обычных туристических виз сейчас достигает 80+-10 дней хотя ещё пару лет назад этот процесс занимал 1-2 недели. Кроме того, будут сокращать выдачу студенческих виз при которых многие пытались остаться рассматривая учебу лишь как способ пребывания в стране. В Канаде и Новой Зеландии уже запрещают иностранцам покупать недвижимость,в Австралии этот вопрос на рассмотрении
чому нам такі умови не пропонують, як США Ірану?.. від нас лише капітуляцію вимагають... а аятол будуть повертати до реальності (або відправлять до Хаменеї)... хоча війна - це погано. населення Ірану буде страждати...
ВНЖ - тимчасове, має строк дії; ПМЖ - безстроково ) якщо пмж з ід картою, то 2025+10років то ніяк не 2030 рік ) Ви чи ваш громадянин Австралії син маєте знайомих хто отримав громадянство у 45+ років у Австралії? )
добре шо населення України не страждає. Там спустити війну на тормозах вже так як раніше не вийде. Все йде до повномаштабки. І за іраном стоїть китай, вже явно. Це не війна з хамас.
Может быть,ВНЖ,а не ПМЖ, мне это абсолютно безразлично т. к. никаких планов на срок не только до 2030,но и гораздо раньше нет. Главное,что по этой визе я смогу свободно выезжать и приезжать в страну на любое время,а не так,как вижу в Израиле как работающим по рабочей визе гражданам Украины,Молдавии,Узбекистана нужно разрешение на выезд в отпуск. Таких знакомых после 45 жаждущих получить визу в Австралию у меня нет,у сына,может,и есть. Его израильский коллега и приятель который тоже решил туда переехать делает сейчас это по системе балов через жену которой 34 в отличие от него - ему 39.
shapo написав:Вы забыли упомянуть как ведёт себя Украина в отношении Израиля в лице всех ее президентов,в т.ч. последнего еврея Зеленского. Особенно характерен последний дипломатический демарш в отношении украденного украинского зерна разгруженного после Хайфы в Турции после которого в адрес Турции не последовало никаких нот протеста показывает ее истинное отношение равно как и упомянутые голосования в ООН за все антиизраильские резолюции.
Туреччина звісно своєї вигоди не упустить. Але з Туреччиною є спільні проекти по виробництву зброї. + Туреччина активно продає нам зброю. А десь щось навіть безкоштовно підганяє. Тому, quod licet Iovi, non licet bovi. P.S. Цікаво було б почути ваші коментарі стосовно оцього https://militarnyi.com/uk/news/ministr-izrayilyu-plany-aneksiyi-livanu/ P.P.S. Я не антисеміт, але вважаю, що зараз Ізраїль(як держава) поводиться зі своїми сусідами так само як русня зі своїми. А враховуючи, що Ізраїль не є союзником України, то приховувати цю свою точку зору не збираюся.
Від Нілу до Тігру згинуть воріженьки і засає сонце в обітованій сторонці ...
Вам, потужникам, ніякі умови не підходять, навіть ці — все "зрада і капітуляція". Кордони вам подавай 91-го року, репарації, перемогу на блюдечку, а піти рядовим у піхоту ЗСУ — ні-ні. То хтось, зобов'язаний, не вони, бо "ще вб'ють", сітківка, нетойвос, ахвіцер, пєнсіанєр, інвалід, незамінний в тилу, дронщик... Ви що, не розумієте, що без вас у піхоті омріяної вами перемоги не буде.
Banderlog написав:добре шо населення України не страждає. Там спустити війну на тормозах вже так як раніше не вийде. Все йде до повномаштабки. І за іраном стоїть китай, вже явно. Це не війна з хамас.
Как раз война с Ираном намного проще для Израиля чем с Хамасом ,т к.это война с государством ,а не террористическим образованием с невнятным статусом. Что такое " полномасштабное"? До сих пор что было? Никакой сухопутной операции кроме каких-то точечных не планировалось и не планируется. И каким образом Китай впишется за Иран? Неужели пойдет воевать за него? Т.к. я встретил 24.02.2022 в Киеве и потом бывал там в 2023 и 2925 году ,то могу сравнить бомбежки Киева с бомбежками Гуш Дана где сейчас живу Хамасом,хезболлой и Ираном. Израильские это детский сад в песочнице в сравнении с украинскими хотя местные боятся и бегают в бомбоубежища если не живут в более новых домах где есть мамады ( специальные комнаты в квартире или на этаже).