|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 тра, 2026 22:52
Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
Додано: Вів 19 тра, 2026 23:18
потери на фронте примерно одинаковы.
Експерти яких ми заслужили
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Вів 19 тра, 2026 23:19
katso написав: _hunter написав: katso написав:
[
Дитину. Відпочивати. Одну. Кудись де за нею приглянуть а батьки від неї відпочинуть. За часів СРСР звичайні люди були спроможні відправити дитину до піонер табору на 30 днів, де колись бував і я. Питання- на який строк зараз (навіть до війни) люди фінансово спроможні відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться
Я помню этот спор где-то года пол назад... Сейчас лень искать, НО: вы забываете такое слово как "путевка" - которую при совке нужно было еще и "достать". Так что прямо вот так вот "звичайні люди" - не работало.
Ну достать это да, но тогда доставали абсолютно все. Но по итогу доставалась она всем кто хотел. Даже тут на форуме уже человека три сознались что ездили. А вот кто сейчас отправлял куда то ребенка и на сколько, ни отписался никто.
Для "абсолютно всі", вірніше для тих у кого не було бабусі до якої можна було відправити дітей на літо - був "табір праці без відпочинку" влаштований директорами школи та колгоспу. Я з такого втік на 2-ий день та попросився назад до бабусі...
Щось умовно пристойне - здається в 87-му ми з однокласником зайняли 2-3 місця на обласній олімпіаді та отримали путівки в "Молоду Гвардію". Мама нашого друга - головний лікар районної лікарні там буквально "рила землю" щоб дістати путівку і для нього, але так і не змогла. І лише в наступному році таки відправила його аж в "Артек".
Тобто "путевка" - була малодоступною навіть для "містечкової еліти", а для "всем кто хотел" - взагалі майже нереально.
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 тра, 2026 03:33
Hotab написав:
потери на фронте примерно одинаковы.
Експерти яких ми заслужили
По данным исследования Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), количество погибших, раненых и пропавших без вести в российско-украинской войне этой весной может достичь отметки в 2 млн человек, пишет NYT. В настоящее время суммарные потери обеих сторон составляют почти 1,8 млн. человек: потери РФ оценивают около 1,2 млн., а Украины — в 600 тыс. человек. Специалисты опирались на данные правительств США и Великобритании, поскольку РФ занижает цифры, а Украина не обнародует официальные отчеты.
Ок, нет таких данных, что "примерно одинаковы", есть 1:2 на начало 2026г(что уже играет в пользу противника, т.к. ресурс у них в 5-6 раз больше).
Но даже при анализе этих 1:2 нужно учитывать, что подсчет вела дружественная нам сторона(США и Великобритания), а также то, что в начале войны россиянцы умирали просто пачками, когда уничтожали их колонны(то, чего не происходит сейчас, но оно вошло в общий подсчет)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 04:41
нет таких данных, что "примерно одинаковы"
От і добре.
в начале войны россиянцы умирали просто пачками, когда уничтожали их колонны(то, чего не происходит сейчас, но оно вошло в общий подсчет)
А что жі «проісходіт сійчяс»?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Сер 20 тра, 2026 04:43
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19067
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
5
Додано: Сер 20 тра, 2026 05:26
budivelnik написав: katso написав:
А чем тогда, что незыблемо? Время человеческой жизни и возможность отдыха. Работаем столько же, 8 часов. Вот и вопрос "а как отдыхаем".
1 В китайців є лайка
Щоб ти жив в епоху перемін...
Ми живемо в епоху перемін, найгірший проміжок часу з точки зору 5000 літньої історії китаю...
2
в нас ця епоха перемін не закінчується. Ти чомусь рішив що в цій грі є незгораємі суми. Але в нас воно все горить. Наступний етап зубожіння населення це втрата совіцької нерухомості.
Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном
🇨🇳🇷🇺 Китай таємно тренував московитів, частина з них уже воює проти України — Reuters
🖥 Про це йдеться у матеріалі агентства з посиланням на три європейські розвідки і документи, які бачили журналісти. Наприкінці 2025 року в Китаї підготували близько 200 московитів. Когось із них уже зафіксували серед московських операторів дронів в окупованому Криму та Запорізькій області.
✍️ Двомовну угоду про підготовку підписали у Пекіні 2 липня 2025 року старші офіцери обох сторін. Московитів мали тренувати на військових об'єктах у Пекіні та Нанкіні. У відповідь сотні китайських військових мали проходити підготовку в росії. Угода також забороняла будь-яку згадку про візити у ЗМІ та передачу інформації третім сторонам.
✈️ Більшість курсів стосувалася ударних дронів, FPV і протидії БПЛА. Решту курсів присвятили РЕБ, армійській авіації, бронепіхоті, поводженню з вибухівкою і розмінуванню. Один із внутрішніх московських звітів, датований груднем 2025-го, описує курс із загальновійськового бою для близько 50 військових у філії піхотної академії Сухопутних військ НВАК у Шицзячжуані на сході Китаю. Московитів тренували вести вогонь з 82-мм мінометів і коригувати влучання дронами.
👀 На іншому курсі вчили збивати дрони РЕБ-рушницями, мережевими системами перехоплення і дронами-перехоплювачами. Звання тих, чиї імена встановила розвідка, — від молодшого сержанта до підполковника. Імена є у московському військовому документі зі списком відряджених до Китаю. Він теж потрапив до Reuters.
«Тренуючи російських військових на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у війні в Україні, Китай залучений до війни на європейському континенті значно глибше, ніж було відомо раніше», — сказав агентству один зі співрозмовників із розвідки.
ℹ️ МЗС Китаю заявило Reuters, що Пекін зберігає «об'єктивну і неупереджену позицію» і сприяє мирним переговорам, а «зацікавлені сторони не повинні роздмухувати конфронтацію». Міноборони росії та Китаю на запит не відповіли.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 20 тра, 2026 06:02
Banderlog написав:
Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном
Да ти шо ...
Коли тобі про це писали, що ти казав ? "Кітай хоче миру, Китай надавить на Росію і все закінчится" )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14097
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 20 тра, 2026 06:54
pesikot написав: Banderlog написав:
Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном
Да ти шо ...
Коли тобі про це писали, що ти казав ? "Кітай хоче миру, Китай надавить на Росію і все закінчится" )
Час іде. Тобі ж писали що наступні умови будуть гірші за попередні?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 20 тра, 2026 07:47
Hotab написав:
Damien » Сер 20 тра, 2026 04:33
потери на фронте примерно одинаковы.
Експерти яких ми заслужили
тобто все ок, росіяни закінчаться швидше?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3233
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|15182
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|13385
|
|
|36
|299747
|
|