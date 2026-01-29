Краткое содержание

- Российские чиновники заявляют, что под завалами могут оставаться до 18 детей.

- Москва заявляет, что во время нападения в общежитии находились 86 подростков.

- Украина заявляет о нанесении удара по командному пункту беспилотника.

- Обвиняет Москву в «манипуляциях»

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить произошедшее. Обе стороны отрицают преднамеренные обстрелы мирного населения во время войны. Украина хочет вернуть Луганск, один из четырех восточных регионов, которые Москва в одностороннем порядке объявила своей территорией в 2022 году, что Киев осудил как незаконный захват земель.

Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова заявила, что 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет спали в общежитии Старобильского колледжа Луганского педагогического университета, когда ночью украинские беспилотники нанесли по нему удар.

Местная жительница Любовь Яковлевна рассказала агентству Reuters, что слышала громкие взрывы во время атаки, которая, по ее словам, сначала была проведена ракетным обстрелом и была направлена ​​на то, что она описала как бывшую базу. Затем, по ее словам, она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие, вызвав пожары и вынудив людей искать убежище в ее многоквартирном доме.

«По нашей квартире прокатилась ударная волна. Никто не мог спать всю ночь. Мы наблюдали за пожарами. Мне было страшно, я дрожала, это было действительно ужасно», — сказала она.

......На прошлой неделе президент Владимир Зеленский пообещал отомстить после того, как возложил красные розы к руинам киевского многоквартирного дома, где в результате ракетного удара России погибли 24 человека, в том числе трое детей.