Посольство США в Киеве выпустило предупреждение о «потенциально значительной» воздушной атаке в ближайшие 24 часа

Посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте сообщение о том, что оно получило информацию о «потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие 24 часа».

Американское посольство в своем сообщении не упоминает это заявление украинского президента. Оно рекомендует американским гражданам заранее узнать расположение ближайших укрытий, немедленно следовать в них в случае тревоги, а также иметь запасы еды, воды и медикаментов.



Зеленский: есть разведданные о подготовке российского удара «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях о том, что разведка доложила ему, что получены данные «о подготовке россиянами удара с использованием „Орешника“». По его словам, эти данные получены «в том числе от американских и европейских партнеров» и сейчас проверяются.



«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с использованием разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — продолжает Зеленский. Он дважды в своем посте призывает всех пользоваться укрытиями «начиная с сегодняшнего вечера».



Он призвал США и Европу не оставлять без реакции применение подобного оружия. «Рассчитываем на реакцию мира и на то, что она будет не постфактум, а превентивной — надо нажать на Москву, чтобы они не расширяли войну», — заявил украинский президент.



«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать полностью справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет», — сказал в заключение Зеленский, ссылаясь на свой указ о ненанесении ударов по Москве во время парада 9 мая.