Додано: Сер 27 тра, 2026 11:44
ЛАД написав: Hotab написав:Letusrock
мяко кажучи голослівне твердження
Якщо треба, то за недорого знайду плач Ярославни (Барабашова) з приводу розгляду урядом планів зобовʼязати торговця шубами платити 6% з обороту. Виття було страшне.
Может, и было.
Но Барабашов не живёт на социале и дотаций от государства не просит.
И " Будівельник +Успіх" його не годують.
«Годують» - це не лише про життя на соціалі. Світити мінімалку при зовсім іншого порядку доходах - це таке саме обкрадання держави. А так як у держави як відомо власних грошей нема, то це чиї гроші? Вірно. Тих хто платить іншого порядку податки. І це точно ніколи не був барабашов
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:07
барабашов
І з 14 по 23 захищав твою тушку.
А скільки ти там платив - це ще питання.
Бо куртки то може і гребли, тільки ти з обороту ніколи не платив
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:08
барабашов написав:
Когда 30 лет назад мы платили совсем другие деньги в налоговую, относительно средних зарплат на производстве естественно,(и куртки/дубло реально гребли, было с чего платить) то ты на эти деньги неплохо отожралось в училище, оделось и научилось летать(а это стоит ещё дороже чем отбивные и ботиночки со штанами и шинелью)
Спостерігаючи за вами ,на протязі багатьох років, в мене Є сумніви , що ви ретельно сплачували податки .
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:11
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
в мене лише здоровий глузд та критичне мислення
це ти в отарі, яку ведуть пастирі, куди їм треба
Не знаю за мислення а несеш ти чуш і постоянно. Влада хоче воювати поки не закінчиться каденція трампа і новий америкоський презедент не дасть більше грошей. І тоді війна розгориться ще сильніше. Більше ніякого плану нема.
І переговори ведуться тільки про обмін полоненими та тілами.
я ж кажу хвору фантазію я не коментую. але як справжня людина з буйною фантазією звинувачуєш ти в цьому саме оточуючих
То ти кажеш що в менн фантазії?
На читай.
❗️Україна має готуватися до ще 2-3 років війни — це наказав президент Зеленський, пише The Economist
До ще гіршого сценарію готує європейців іноземна розвідка
— за їх даними путін планує розширити війну за межі України.
Пояснюємо детально:
— На росії почалася примусова мобілізація, вона необхідна кремлю, адже армія РФ втрачає майже 35 000 військових на місяць в Україні.
— Більше того, росія загострює ситуацію, щоб виправдати цю мобілізацію. Адже просто оголосити мобілізацію — означає визнати, що війна програна. Європейська дипломатка Кая Каллас заявила, що це «це дуже небезпечний момент».
— За словами європейських політиків — росія готує удар по Литві, Латвії, Естонії, островах Швеції або Данії у Балтійському морі, а також арктичним територіям НАТО.
— Прорахунки тут можуть бути катастрофічними та здатні спровокувати більш широкий конфлікт, «вищий, ніж будь-коли раніше», зазначають британські експерти.
— Як ми повідомляли, росія посилила ворожу риторику проти країн Балтії, ще й є опублікувала список європейських оборонних підприємств.
Через 10 років (!) закінчиться війна в Україні, – Меркель озвучила нові ставки в термінах її завершення
«І саме тоді, Україна стане незалежною та вільною країною».
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:15
Banderlog написав:
То ти кажеш що в менн фантазії?
На читай.
❗️Україна має готуватися до ще 2-3 років війни — це наказав президент Зеленський, пише The Economist
Я з ним згоден. Якщо готуватися до закінчення війни завтра - то х... вирішить, що завтра ми ще воюємо, а післязавтра нам пи**. Тому продовжує воювати.
Якщо будувати стратегію виходячи з війни в 10 років - то значно більший шанс, що РФ тверезо оцінить свою можливості воювати ще 10 років і почне переговори.
Ще би ЄС/НАТО затвердили 10 річний план фінансовою/збройної підтримки воюючої України було б круто.
А ще щоб виходячи з цих планів мобілізували нарешті шамана з сімейством флер і пісікота, а пацанів, що тут з 22 відпустили додому відпочити...
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:36
У будивельника несколько другая градация.
А единый налог разрешило государство. Так что это законно и не является обкраданням держави.
А плата с оборота для очень многих может равняться невозможности работать. В зависимости от наценки и скорости оборота.
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:44
Оно-то так.
Но вряд ли х... принимает решения исключительно на основе заявлений Зеленского.
Свои возможности продолжения войны ещё 10 лет он, может быть, оценивает трезво. Но он ещё и оценивает наши возможности воевать ещё 10 лет. И вероятность того, что партнёры будут нас поддерживать ещё 10 лет. И пока, вероятно, оценивает всё это ниже, чем свои возможности.
Додано: Сер 27 тра, 2026 13:06
ЛАД написав:
А единый налог разрешило государство. Так что это законно
Так тому він зараз не на зоні отримує те, про що мріє, постійно оговорюючись по Фрейду про пасивний анал, а всього навсього лагідні пошльопування його тут, на форумі. Щоб знав своє місце.
Про «невозможность работать».
Саме тоді коли барабашов інтенсивно розширювався як в бізнесі , так і антропометрично до 118 кг, розростався нерухомістю і позашляховиками , армія в буквальному сенсі зустріла війну 14 року голодна і боса. А так то він не міг би платити більше, все так.
Додано: Сер 27 тра, 2026 13:19
ЛАД написав:
Оно-то так.
Но вряд ли х... принимает решения исключительно на основе заявлений Зеленского.
Свои возможности продолжения войны ещё 10 лет он, может быть, оценивает трезво. Но он ещё и оценивает наши возможности воевать ещё 10 лет. И вероятность того, что партнёры будут нас поддерживать ещё 10 лет. И пока, вероятно, оценивает всё это ниже, чем свои возможности.
Я не про заяви. Я про те, що треба готуватися до довготривалої війни і не чекати, що РФ зафтра/через місяць/через рік вирішить піти на переговори.
Якщо не бачити "мір в глазах путєна", то шанс на завершення війни кратно зростає.
Додано: Сер 27 тра, 2026 13:30
Понятно що для рф це не твереза стратегія а для України значить твереза? На рахунок пацанів
І демобілізації, чисто случайно нові контракти планують на 2, 3 роки ... а ще візьмем люфт на бумажну волокіту і вийде, що мінімальний срок війни до літа 28.
І ніякої демобілізації до закінчення бд нема так шо в шамана є всі шанси одбігатись, при теперішній інтенсивності бусифікацію україна підійме максимум в півтори рази. Через те що кількість 60 річних та "зношених" скоро зросте.
Так шо до нового презедента сша то план мінімум. Якщо буде демократ то ще візьмуть з півроку на розкачку а далі новий контрнаступ.
Мож ти ще і встигнеш 10 р відвоювати і пожить по чєловєчєські..
но лічно для мене цей план з побудовою світлого будущого через 20 р визиває вопроси...
