Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:53
Banderlog написав:
рішення готове. Питання тільки, яку проблему ти думаєш вирішувати
і хто міг б бути покупцем?
І раптом вийде що це ринок збуту для наших дронів це хезбола й талібан, ну можливо ще якісь білі колоністи африки та наркокартелі латинської америки. Для "цивілізованих" країн ці технології несуть лише неконтрольовану загрозу.
Або країни, які мають проблему з терористами і наркокартелями: Мексика, Колумбія, Конго.
Є ще курди в тому ж Ірані. Туареги в Малі(хоча тема неоднозначна). Судан.
Хоча по перехоплювачам - всі сусіди Ірану, якби в нас була можливість експорту і оп=еративна можливість розблокувати поставки.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:54
ЛАД написав:
Но вы учитываете, что при этом была вполне реальная опасность, что производители гнали бы продукцию на экспорт, а у вас была бы резкая нехватка дронов?
Легко вказати в законі пріоритетність українських контрактів.
Зрештою - кожен експортний контракт має отримати ліцензію.
Але це в будь-якому разі краще, ніж повна відсутність.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:54
ЛАД написав: sashaqbl написав:
ЛАД
Назва є: радянсько-німецька війна.
Длинно и капитана не устроит.
Как видите, его устраивает только 2 МВ без всякого разделения на какие-то отдельные периоды.
А для советского (и в т.ч. украинского) народа это была особая война.
Возможно, для украинского в первую очередь. Мы были одной из наиболее пострадавших стран.
краще поділитесь своїми враженнями з того, що комуняки першими дриснули з москви(і так було з Білостоку в кожному НП, перед втечею -розстріляти побільше "інакомислячих"(литовців, білорусів, українців)
влада сталіна була "беспредельная" (Солонин), не тому що не мала кінця, а тому що правитель правив по беспределу(без законів), тобто беззаконна
як і сьогодні
після 53 років, в Німеччині закрили представництво АВТОВАЗа (за 2025р продали 3 авто)
Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:03
ЛАД написав:
А термин может быть любой, если он правильно характеризует событие.
термин может быть любой
ні не може, у кожної події є назва
пам'ятаєте як школьник виправ путіна з назвою війни?
війна 1812р теж не була вітчизняною, вивчайте історію по фактам, а не по підручникам радянським(російським), чи по маячні путіна
Міф про «Вітчизняну війну 1812 року» — це один із головних ідеологічних конструктів російської імперської пропаганди, покликаний героїзувати «непереможність» Росії. Він використовувався для обґрунтування агресії та нібито «визвольної» ролі Москви, проте історики давно зруйнували його ключові складові.
Головні зруйновані міфи:Міф про «всенародну» війну: Насправді ніякого масового патріотичного підйому селян не було. Навпаки, кріпаки чекали на скасування кріпацтва від Наполеона, піднімали бунти проти поміщиків, через що російській армії доводилося придушувати власне населення всередині країни.
Міф про виграш завдяки таланту Кутузова: Війська Михайла Кутузова зазнали нищівної поразки під Бородіно. Армія Наполеона увійшла в Москву цілком за планом, а місто згоріло переважно через злочинні дії та диверсії російської влади (генерал-губернатора Ростопчина), яка хотіла залишити французів без притулку.Міф про «генерала Мороза»: Хоча суворий клімат дійсно дошкуляв французам, головною причиною катастрофи армії Бонапарта була погана логістика, відсутність фуражу та ефективна тактика партизанських загонів на виснаження.
Міф про напад Наполеона на «мирну Росію»: Наполеон випереджав удари Олександра I, оскільки Росія постійно порушувала умови Тільзитського миру і готувала власний напад на Європу.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:05
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я дописал предыдущий пост. Посмотрите.
Так что не "єбучий".
А термин может быть любой, если он правильно характеризует событие.
Для мого прадіда це була війна, після якої він отримав 25 років таборів.
Ще землю відбрали.
Так що термін саме "єбучий". Радянсько-німецька війна. Почергова зміна окупантів. Концтабори. З обох боків при чому.
все так, 100%
кажіть цьому ***** правду в очі
Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:31
vt313 написав: Banderlog написав:
Щодо "програмного забезпечення" і якихось напрацювань то куди логічніша еміграція наших інженерів в китай ніж на захід. Тому що наш дрон це надбудова китайця. Якщо ж запустити виробництво на заході то це буде інший продукт з іншою філософією.
Що до надбудови китайця, я не зрозумів.
А виробництво в ЕС запущене. І рішення по стандартам НАТО прийняте.
хай вам пояснять люди які з дронами працюють, з чого їх збирають. А щодо виробництва в єс то цікаво, що там випускають і в яких обємах, киньте ссилку.
