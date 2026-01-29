Додано: Суб 30 тра, 2026 06:27

— У великій статті, яка присвячена аналізу перспектив війни в Україні, The Economist написав, що президент Володимир Зеленський нібито наказав готуватися до ще двох-трьох років війни...



Тому що, дійсно, ми за один день почули з вами два абсолютно кардинально різних прогнози, які начебто йдуть з одного джерела. До пів року і, відповідно, три роки. Тому комунікувати потрібно, і це нормально.



Тут глибше питання. Дуже дивно виглядає поява такої статті якраз після зустрічі президента як з фракцією, так і з опозицією. І загалом, враховуючи всі останні події.

По-друге, відверто кажучи, не можна також виключати, що це могла бути і певна наша обережна інформаційна кампанія. Поясню, що маю на увазі.



Це певною мірою також тиск на росіян. Тобто Україна каже: «Ми готові ще до трьох років війни». Звичайно, це не зовсім відповідає нашим бажанням, нашим планам, але в якості такого інформаційного удару по росіянам, які виснажені, які розуміють, що вони не те, що три роки, вони не знають, як взагалі протягнути до кінця року у зв’язку з ситуацією в економіці та, відверто кажучи, з ситуацією на полі бою і з тими втратами, які існують. Тому такий варіант також можливий.

Але справа в тому, що обов’язково треба мати кінцеву ціль. І, звичайно, кінцева ціль — завершення війни якнайшвидше: може це не бути пів року, це може бути і швидше, або ж не пів року, а трошки довше. Але все одно ця кінцева ціль має бути, тому суспільство має її бачити і має розуміти, чому саме такий термін у нас існує.



Давайте подивимося на загальну ситуацію, яка відбувається сьогодні в російсько-українській війні. Фактично росіяни перебувають в найгіршому становищі від самого початку повномасштабного вторгнення.



Починаючи від ситуації на фронті. Жодних успіхів на фронті немає. Відверто кажучи, ми з вами бачимо також, що бути їх не може, нізвідки вони не візьмуться. Просувань немає, навпаки на деяких відтінках навіть йде відступ російської армії. Це перше.



Друге. Звичайно, ситуація з нашими далекобійними ударами. Ми знищуємо повноцінну нафтову переробку ворога. Ворог навіть закриває нафтові свердловини. Це дуже важливо, це дуже впливає на російську економіку.



Йдемо далі. Голова Центрального банку Росії відверто з трибуни вже говорить про те, що економіка перебуває фактично в найгіршому стані за весь період з моменту незалежності Росії, і незрозуміло, що робити далі. І це офіційна заява. Тобто це не якісь домисли, а відверто те, що каже керівник Національного банку.

Російське суспільство втомлюється. Російське суспільство бачить українські дрони в Москві. Це також впливає на підтримку.



І, до речі, навіть соціологія це показує. Станом на сьогодні, лише 10,5% росіян вважають, що країна рухається в правильному напрямку. А щодо тих, хто підтримує завершення війни якомога швидше, там різні дані, але точно більше, ніж 50%. Тому вже навіть політики в Росії починають з цим користуватися. І також з трибун. Навіть в Державній Думі говорять, що війна має закінчитися. Звичайно, мають досягти якихось незрозумілих цілей, але «треба закінчувати якнайшвидше».



Тільки єдине, що ніяк ти не закінчиш якнайшвидше в зв’язку з тим, що вони це почали. І мають абсолютно несправедливий погляд на закінчення. Відповідно, це все складається в загальну концепцію.



Ми з вами розуміємо, що російський диктатор Володимир Путін найбільше всього боїться втратити владу. Відповідно, продовження цієї тенденції, продовження українських далекобійних ударів, коли війна приходить в регіони, коли війна приходить в столицю…



А для регіонів, до речі, це ще більший показник. Одна справа, щось горить в Туапсе, а абсолютно інша справа, коли ось Москва. Для всіх росіян же Москва — це центр цивілізації. І центр всесвіту. І тут українські дрони. І це також певний внутрішній показник.



Суспільство російське починає задавати питання. І вже пропагандисти не зможуть пояснити, а для чого все це взагалі було і чому вже жодних успіхів немає останнім часом?



Чому той успіх, який вони подавали, а саме сухопутний коридор до Криму, сьогодні майже повністю перебуває під дроновим контролем нашої держави? І це вже не успіх, а це вже небезпечна ділянка, на яку відмовляються їхати цивільні. Неважливо, що вони везуть, який вантаж. Тут також треба наголошувати, тому що це дуже велике досягнення українських Сил оборони.



І це все комплексно, разом з економічним тиском з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу, впливає, звичайно, на можливості Росії продовжувати війну. Тому є певні прогнози. Якщо все так буде відбуватися й далі, то в певний період часу, беремо пів року, [все може закінчитися]. Я думаю, що президент набагато більше він володіє інформацією щодо того, що відбувається. Росія виснажується, і ресурсів вже немає звідки черпати.

для доступу до статті потрібно ввести emailй якось на форумі не обговорюється оце контроль над логістикою руських вглиб аж до Маріуполя.