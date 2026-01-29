RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17920179211792217923>
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:00

❗️Реформа мобілізації для «ухилянтів» стане дуже болісною: держава вводитиме санкції примусу, якщо людина не хоче по-хорошому, – нардепка Бобровська.
Xenon
 
Повідомлень: 5956
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:01

тутешним русофілам присвячується
Кривавий шлях імперії. Як має виглядати Росія після війни
Одна з головних перешкод на шляху завершення війни — ключові країни світу не розуміють, як вона має завершитися

Як має виглядати Росія після війни? Чи треба зробити ставку на прихід до влади після Володимира Путіна якогось більш поміркованого представника «силовиків»? Чи зробити ставку на російську «опозицію» в еміграції з її концептом «прекрасної Росії майбутнього»? Як запобігти хаотичному колапсу з усіма жахливими наслідками: розповсюдженням ядерної зброї, мільйонами біженців, зростанням радикалізму? Що робити з китайськими амбіціями, особливо щодо Арктики?

На сьогоднішній день ні в кого немає реальних стратегій щодо Росії (звичайно, окрім Китаю, який давно все розробив і тепер сидить на березі річки Амур в очікуванні).

Поки незрозуміло, що робити, то ніхто нічого й не робить. Хай поки Україна воює. Це всім подобається, окрім України. Розробка стратегій лише розпочалася, зараз стадія попереднього аналізу. Та й навіть цьому попередньому аналізу заважає викривлена оптика стосовно Росії: путінський режим вважається відхиленням від норми, тож обговорення крутиться навколо того, як повернутися до норми.

Але ж путінський режим — це якраз і є норма для Росії. Росія ніколи не була демократією!

Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.

(Ось чому, до слова, так важлива російська культура: вона створює у Заходу оманливе враження, що Росія належить до західної цивілізації, отже, може стати демократією, як Німеччина після Третього Райху).

Розуміння сутності імперії й безальтернативності її деколонізації й деімперіалізації (як сказано в резолюціях Європейського Парламенту № 2024/2579 від 29 лютого 2024, Парламентської асамблеї Ради Європи 2540/2024 від 17 квітня 2024 й 2588/2025 від 30 січня 2025 та Парламентської асамблеї ОБСЄ від 3 липня 2024) — є важливим кроком на шляху вироблення стратегії ключових країн світу щодо Росії, яка сприятиме завершенню війни сталим миром, а не коротким перепочинком.

Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12993
З нами з: 29.09.19
Подякував: 833 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 12:56

  Shaman написав:.........
Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.
1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?
2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.
3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого впливу і використовував її як великий ринок сбуту.

Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Має.
І як ви це зробите?
Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 тра, 2026 14:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40421
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 13:03

  sashaqbl написав:...........
Але тут питання - чи буде здатність у агресора воювати до 29?

А у нас?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40421
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 13:25

дел
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 тра, 2026 13:58, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 13802
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3410 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 13:43

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:подумав, 10 чоловіків використовуються для захвату скажімо одного водія, а не краще скоротити ці "групи захвату" у двічі і відправити воювати десь 10-12 тисяч на допомогу

Так ви ж не хочете йти служити. Вас доводиться ловити. Чи зможе обмежено придатний доставити молодого здорового ухилянта в ТЦК? Чи схоче це робити, не простреливши йому коліна?


Вас доводиться ловити

за 4 роки мене ніхто не ловив і
навіть на підходив близько, коли зупиняли авто поліцейські-жодного слова про мобілізацію

стосовно прострілу колін-це кримінальне правопорушення, розумію що ти йорнічаєш,
але це опускайся низько, ти з захисника населення перетворюєшся у злочинця(карма -вона існує), чи ти віриш у єврейського раввина?

з мобілізацієй Зе зробив х*рню з самого початку, не треба було робити 25+
це повна дурня

в другу світову гранічний возраст для піхоти був 50років (80років тому це були діди, які мали 5-8річних онуків), сьогодні в 50р чоловіки ще мають достатньо сил , щоб послужити, але після 57-58 більшість в Україні це мотлох(рухлядь), це фізіологія людини

в СССР в Другу Світову
Основной призыв: Согласно закону «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года, призыву подлежали мужчины, которым исполнилось 18 лет. Предельный призывной возраст для военнообязанных запаса составлял 50 лет


всі кажуть, що діди не вивозять служби у віці 56+, а молодь навіть не переймається війною (90%+ ніколи не донатили), їх не цікавлять навіть новини про війну
prodigy
 
Повідомлень: 13802
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3410 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 13:49

  Сибарит написав:
  prodigy написав:на обмежено придатних не схожі

Даже ВЛК иногда заглядывает в медицинские документы, не всегда определяя пригодность по наличию рук и ног.


бачив, як хлопці розминали руки, м'язи шиї, наче новозеландські регбісти перед грою
більше 50 років ЗОЖ, а у мене зір краще ВЛК бачить фізичний стан чоловіка

а ви досі москальською? ганьба
prodigy
 
Повідомлень: 13802
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3410 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 13:57

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.
1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?
2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.
3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого спливу і використовував її як великий ринок сбуту.

Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Має.
І як ви це зробите?
Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.


задаєте питання на які давно відома відповідь
-заборона продажу нафти/газу та інших копалин (поперше в Китай)
проти компаній які досі купують вводяться жорсткі санкції (від ЄС, США)
-заборона на поставку продукції підвійного призначення через треті країни(Казахстан, Киргізстан, КНР, Грузія)
цру відомі всі схеми і всі країни посередники, відсутня політична воля (у Трампа в першу чергу)

позбавити рф грошей і війна поступово припиниться, бо порізати бюджет і все перевести на впк не вийде

Європейський Союз готує 21-й пакет антиросійських санкцій, який планують ухвалити наприкінці червня або на початку липня.

Головна мета — подальша фінансова ізоляція Росії та перекриття шляхів обходу обмежень.
Основні напрямки проєкту включають:«Тіньовий флот»: удари по мережі старих нафтових танкерів, які Росія використовує для продажу нафти в обхід обмежень.

Фінансовий сектор: розширення санкцій проти банків та інших фінансових установ, а також перекриття криптовалютних схем.

Військово-промисловий комплекс: обмеження для підприємств, які забезпечують російську армію.
Крадіжки ресурсів: санкції проти компаній, причетних до продажу викраденого українського зерна.
Депортація дітей: обмеження проти осіб та організацій, відповідальних за вивезення українських дітей.
prodigy
 
Повідомлень: 13802
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3410 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 14:15

американські потужники :lol:
Колишнього співробітника ЦРУ звинувачують у крадіжці 300 золотих злитків на понад 40 мільйонів доларів
Чоловік роками брехав про свою освіту та військову службу. Зокрема він розповів, що був пілотом ВМС США...

https://nv.ua/ukr/world/countries/300-zolotih-zlitkiv-na-sumu-ponad-40-mln-dolariv-viyavili-v-budinku-kolishnogo-pracivnika-cru-50611889.html
killer_of_liars
 
Повідомлень: 62
З нами з: 01.11.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 14:26

  sashaqbl написав:
  vt313 написав:Все тільки починається.

Так, але. всю фору ми вже розгубили. Нас догнали, а в деяких нішах і перегнали.
Уже писал - дроны новая техника.
Совершенствуются и изменяются очень быстро. Сегодняшняя продукция через полгода будет выглядеть негодным старьём. В этой ситуации говорить о форе, по-моему, невозможно.
Когда я писал, что сомневаюсь в наших возможностях занять передовые позиции в производстве дронов, я имел ввиду именно это - при значительно бОльших ресурсах и технических возможностях Запад легко может перегнать нас. Тем более, разработками дронов там занимаются давно, а наш опыт применения они внимательно изучат. И уже изучают.

  vt313 написав:А чиї?

Країни, яка виробляє. Країни, в якій є робочі місця і податки. Країни, яка видає експортні ліцензіїі. Хіба це не очевидно?
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим.
Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.

Не "смогут". Час вже втрачено. Хто вивіз виробництво з України - ті зможуть, але це вже не наші дрони.
Я тут ночью выложил длинные цитаты. Очень длинные.
Вряд ли их кто-то читал. :)
Поэтому вкратце.
1. Вывод производств за границу объясняется, главным образом, нашей войной и обстрелами всей нашей территории. И если и связан с ограничениями (запретом) на экспорт Украиной, то очень слабо.
2. Даже с этих зарубежных площадок экспорт наших дронов наблюдается пока в весьма ограниченных масштабах.
3. Насчёт "наши" - "не наши". По этому вопросу не могу высказываться сколько-нибудь квалифицированно - не знаком с вопросом. Может быть кто-то из присутствующих сможет разъяснить. Но, вроде бы, Apple остаются американскими, хотя производятся в Китае.
Да, налоги они заплатят на Западе, но прибыль вполне могут вернуть в Украину. Рабочие места смогут создать и здесь. После окончания войны и обстрелов.
В конце концов, производства за рубежом создавались и до войны. И у Порошенко была фабрика в Липецке, и Ахметов инвестировал в западную металлургию и энергетику.
Ну и крупные межгосударственные контракты (см. viewtopic.php?p=5959675#p5959675), если это не пустые разговоры, весьма существенны для начала. А это уже точно "наши".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40421
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17920179211792217923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 18066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 16297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 306766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.