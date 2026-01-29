Министр обороны Японии опроверг утверждение Пекина о том, что его страна занимается «новым милитаризмом», раскритиковав Китай за военную экспансию и отсутствие прозрачности.



Выступая в последний день саммита по вопросам обороны в Сингапуре, Синдзиро Коидзуми заявил, что именно Китай и его «огромный арсенал» оружия вызывают «серьезную озабоченность» у международного сообщества.

...........Япония неуклонно увеличивает свой оборонный бюджет, устанавливая рекорды расходов на протяжении 12 лет подряд. Последний бюджет, утвержденный кабинетом министров в декабре, составляет более 9 триллионов иен (57 миллиардов долларов, 42 миллиарда фунтов стерлингов), что приближает страну к целевому показателю расходов на военные нужды в размере 2% ВВП.



Ранее правительство Японии настаивало на том, что не стремится к войне и хочет лишь укрепить свою оборону.

...........«Есть страна, обладающая огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков», — сказал он, завуалированно намекая на Китай. «У Японии нет ни того, ни другого. И тем не менее Японию называют страной «нового милитаризма». Разве это не странно?»

..........Япония также недавно смягчила правила, которые позволят ей продавать летальное оружие другим странам , что поможет укрепить ее оборонно-промышленную базу. Кроме того, к концу этого года будут пересмотрены ключевые документы по вопросам безопасности.



Такаичи также настаивала на пересмотре статьи 9 Конституции Японии — пацифистского положения, осуждающего войну.

.............Также разгорелись ожесточенные дебаты по поводу того, отходит ли Япония от своего послевоенного пацифизма, являющегося неотъемлемой частью национальной идентичности.



В последние месяцы по всей стране прошли антивоенные протесты, некоторые из которых разрослись и могут стать крупнейшими в Японии за последние десятилетия.