Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:31

Shaman писал(а): ЛАД



то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво?

........ то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво?........

"у вікно літака витягло" - просто интересное событие. И то, что технические проблемы и недоработки бывают и в высокоразвитых странах.Гобелен - для Европы (особенно, Англии и Франции) важное событие.ВАМ не цікаво, не читайте. Я и так далеко не всё, что мне цікаво, выношу сюда."потенційні проблеми в США через ШІ" - так понимаю, что по ссылке вы не ходили да и цитату прочитали невнимательно. Эти проблемы будут не у США, а у всего мира. В т.ч. и у нас. Понятно, что сегодня у нас есть более актуальная проблема, но нельзя же жить только сегодняшним днём, не думая о завтрашнем. Я бы ещё, учитывая возраст, так мог, но вам это точно не личить.