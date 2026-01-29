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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:42
stm писал(а):
Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Два військових було
Також у нападі офіційно підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців (обом по 28 років), один з яких теж самовільно залишив частину.
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katso
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:42
барабашов писал(а):
Какие документы были на КИА Соренто чёрного цвета, что все видели перевёрнутым, и на балансе какого военкомата оно стояло(рижского,вильнюсского или варшавского)???
Или оно было угнано или отобрано у волонтёров что везут оттуда гуманитарку таким парням, как извинялись (гон)Дон-Донам на камеру?
дійсно цікаво, питання влучне як постріл з цибулі...
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Slon_Nosov
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:18
katso писал(а): stm писал(а):
Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Два військових було
Також у нападі офіційно підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців (обом по 28 років), один з яких теж самовільно залишив частину.
ну ок, цілком можливо, чоловік пішов в СЗЧ після бусифікації ...
але ж, СЗЧ - це кримінальний злочин і останне, що потрібно робити - це відкрито нападати на ТЦК
Йому і за СЗЧ прилетить, і за напад ...
Конгеніально
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pesikot
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:39
барабашов писал(а):
Какие документы были на КИА Соренто чёрного цвета, что все видели перевёрнутым, и на балансе какого военкомата оно стояло(рижского,вильнюсского или варшавского)???
Или оно было угнано или отобрано у волонтёров что везут оттуда гуманитарку таким парням, как извинялись (гон)Дон-Донам на камеру?
а скільки ще жовтих карток має отримати, щоб його відправили на його місце біля ...?
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Shaman
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:42
pesikot писал(а): katso писал(а): stm писал(а):
Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Два військових було
Також у нападі офіційно підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців (обом по 28 років), один з яких теж самовільно залишив частину.
ну ок, цілком можливо, чоловік пішов в СЗЧ після бусифікації ...
але ж, СЗЧ - це кримінальний злочин і останне, що потрібно робити - це відкрито нападати на ТЦК
Йому і за СЗЧ прилетить, і за напад ...
Конгеніально
перебуваючи в СЗЧ втрапити в інший кримінальний злочин - великі інтелектуали...
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Shaman
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:48
ЛАД писал(а): Shaman писал(а):
..........
тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?
К сожалению, это не иллюзия.
Так же, как у Ирана не иллюзия закрыть пролив. Иначе там ситуация тоже была бы друная.
все одно це ілюзія - в тому сенсі, якщо вони вирішили, що можуть творити що завгодно...
гадаю, через проход Ормуза якись виплати запровадять на кшталт лоцманських - але не більше. навіть Туреччини зобов'язана пропускати кораблі через Босфор, а тут ще є води Омана. на крайняк будуть біля Оману плавати. а інакше Іран рознесуть...
а Раша - так зовнішний прямий вплив неможливий поки що. значить буде щось внутрішне. чим довше диктатура на Раші триватиме, тим глибше країна заглибиться в хаос - а потім подивимось, скільки вони будуть звідти вибиратися - можемо й не побачити. й це буде карма...
питаю прямо - чи ви визнаєте, що зламок Раша імперії, який має подолати в собі оце імперське, щоб розвиватися далі? Туреччина змогла - хоча зараз є рецидив. Німеччину змусили, Великобританія та Франція саме перехворіли. от й Раша має або самостійно перехворіти (маловірогідно), або її змусять (теж не дуже вірогідно), або розвалитися - й лише тоді її уламки зможуть нормально розвиватися. на цьому етапі Раша нормально розвиватися - НЕ ЗМОЖЕ.
Какой их ваших вариантов реализуется, не знаю. Я не Нострадамус.
Великобританія та Франція перехворіли достаточно тяжело. Вспомните, например, французский Алжир. В чём-то сильно похоже на нашу ситуацию.
После развала Союза шансы на нормальное развитие были. Да и в начале 00-х. Их подвел рост цен на нефть. Возможно, если бы не это, развитие пошло бы иначе.
головне інше - поки вони цю стадію не пройдуть, Раша не зможе нормально розвиватися...
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Shaman
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:54
ЛАД писал(а): Shaman писал(а): ЛАД писал(а):
Поздравляю с введением новой купюры.
...
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.
так унікальна - йде війна, а багато хто продовжує працювати й вести бізнес. ще й фронту допомагають. а когось це так дивує - хіба так можна, самостійно й без команди робити...
А при чём тут "самостійно й без команди"?
Хоть так, хоть по команде, но рост благосостояния народа в 1,5 раза во время большой войны экономиста
не удивляет? Можете привести ещё пример из истории?
а ви не знаєте причину - це іноземна допомога, яка складає половину бюджету. а рівень виплат в армії значно підвищув добробут сімей. аналогій може й немає, але причина зрозуміла.
й бізнес ведуть так, що іноземці дивуються. починаючи підмели скло й вже розливають каву, й відкриття Макдональдсу на наступний день після обстрілу Лук'янівки. так й фермери, що оруть майже під обстрілами чи самостійно розмінують поля. це теж унікально в своєму роді.
самостійно й без команди - це більше про волонтерів, яких дехто все хоче применшити роль. й про ведення бізнесу - де не чекають допомоги від держави, а беруть та роблять...
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Shaman
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:56
ЛАД писал(а): Shaman писал(а):ЛАД
то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво?
........
"у вікно літака витягло" - просто интересное событие. И то, что технические проблемы и недоработки бывают и в высокоразвитых странах.
Гобелен - для Европы (особенно, Англии и Франции) важное событие.
ВАМ не цікаво, не читайте. Я и так далеко не всё, что мне цікаво, выношу сюда.
"потенційні проблеми в США через ШІ" - так понимаю, что по ссылке вы не ходили да и цитату прочитали невнимательно. Эти проблемы будут не у США, а у всего мира. В т.ч. и у нас. Понятно, что сегодня у нас есть более актуальная проблема, но нельзя же жить только сегодняшним днём, не думая о завтрашнем. Я бы ещё, учитывая возраст, так мог, но вам это точно не личить.
ми ще не бачимо насправді РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ - почки бачимо бульбашку та завищені очікування. й нас лякають іншою проблемою - нестачею людей - тобто для нас це компенсуючі проблеми...
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Shaman
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:44
Shaman писал(а): ЛАД писал(а): Shaman писал(а):
..........
тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?
К сожалению, это не иллюзия.
Так же, как у Ирана не иллюзия закрыть пролив. Иначе там ситуация тоже была бы друная.
все одно це ілюзія - в тому сенсі, якщо вони вирішили, що можуть творити що завгодно...
Що завгодно, на что хватит сил.
С нашей войной просчитались.
гадаю, через проход Ормуза якись виплати запровадять на кшталт лоцманських - але не більше. навіть Туреччини зобов'язана пропускати кораблі через Босфор, а тут ще є води Омана. на крайняк будуть біля Оману плавати. а інакше Іран рознесуть...
Вопрос не в виплатах или пошлинах в мирное время.
Проблема в том, что если соберутся "разносить". у них есть уже опробованное "оружие" - перекрыть Ормуз полностью.
а Раша - так зовнішний прямий вплив неможливий поки що. значить буде щось внутрішне. чим довше диктатура на Раші триватиме, тим глибше країна заглибиться в хаос - а потім подивимось, скільки вони будуть звідти вибиратися - можемо й не побачити. й це буде карма...
Диктатура какая-то хилая.
головне інше - поки вони цю стадію не пройдуть, Раша не зможе нормально розвиватися...
А вот это их проблемы, которые меня совершенно не волнуют.
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ЛАД
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:55
Shaman писал(а):
.......
а ви не знаєте причину - це іноземна допомога, яка складає половину бюджету. а рівень виплат в армії значно підвищув добробут сімей. аналогій може й немає, але причина зрозуміла.
Может и так.
Но мне очень сомнителен рост "уровня цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое
". По тому, что лично вижу, он гораздо выше.
Правда. инфляция считается с учётом покупки яхт, дорогих авто и пр. мишуры, на кот. цены выросли меньше.
й бізнес ведуть так, що іноземці дивуються. починаючи підмели скло й вже розливають каву, й відкриття Макдональдсу на наступний день після обстрілу Лук'янівки. так й фермери, що оруть майже під обстрілами чи самостійно розмінують поля. це теж унікально в своєму роді.
В Харькове Макдональдс не работает с первого дня войны. И до сих пор.
А фермеры/крестьяне во время всех войн и во всех странах "оруть майже під обстрілами". Иначе вымрут с голоду.
самостійно й без команди - це більше про волонтерів, яких дехто все хоче применшити роль. й про ведення бізнесу - де не чекають допомоги від держави, а беруть та роблять...
Не преувеличивайте.
Мы в этом не настолько уникальны.
И бизнес тоже нигде не ждёт допомоги від держави. Хотя порой просит/требует её, но работает всё равно.
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ЛАД
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