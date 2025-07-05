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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лип, 2025 15:58
Hotab написав:la9
Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів.
Служба для банку це погано.
Мені тільки недавно, через рік після звільнення з силових , стали пропонувати ліміти. А так з 14-го я був у всіляких блек-листах на кредитування. Причому крайній рік служби був світлий дохід 100+ кгрн щомісяця , і все одно лімітів не було.
Так, є проблема отримати КЛ. Більшість автоматом відмовляє, коли дізнається, що ти військовий
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la9
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