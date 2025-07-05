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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:58

  Hotab написав:la9
Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів.


Служба для банку це погано.
Мені тільки недавно, через рік після звільнення з силових , стали пропонувати ліміти. А так з 14-го я був у всіляких блек-листах на кредитування. Причому крайній рік служби був світлий дохід 100+ кгрн щомісяця , і все одно лімітів не було.

Так, є проблема отримати КЛ. Більшість автоматом відмовляє, коли дізнається, що ти військовий
la9
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 02.07.09
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Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 124125126127
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