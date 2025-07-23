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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 13:21
Hotab написав:
Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.
які ліміти ви маєте на увазі?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:51
24589 написав: Hotab написав:
Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.
які ліміти ви маєте на увазі?
Ці слова торкались Сєні. Там всі ліміти погані
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Hotab
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:53
Hotab написав: 24589 написав: Hotab написав:
Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.
які ліміти ви маєте на увазі?
Ці слова торкались Сєні. Там всі ліміти погані
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
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aanonimovic594
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:32
aanonimovic594 написав:
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
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Amethyst
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:35
Amethyst написав: aanonimovic594 написав:
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
Це ви про який?)
Бо тут паралельно 2 банки обговорюється)
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Hotab
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:35
Amethyst написав: aanonimovic594 написав:
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
з ВІП обслуговуванням не стикався ніяк, тільки колись валюту обмінював
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aanonimovic594
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:37
Hotab написав: Amethyst написав: aanonimovic594 написав:
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
Це ви про який?)
Бо тут паралельно 2 банки обговорюється)
та новенький aanonimovic594
настукує ТУТ повідомлення про Кредо жжж
До Сені він ще не дійшов
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Amethyst
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:40
[/quote]та новенький aanonimovic594
настукує ТУТ повідомлення про Кредо жжж
До Сені він ще не дійшов
[/quote]
Ну так я), я же правильно зрозумів що "сеня, це сенсбанк"?
Востаннє редагувалось aanonimovic594
в Сер 23 лип, 2025 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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aanonimovic594
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Додано: Сер 23 лип, 2025 11:45
Amethyst
Можливо ще не достатньо з Кредобанком знайомий, оскільки поки тільки не дуже довго в банках працюю
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aanonimovic594
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