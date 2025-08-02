Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.
greenozon написав:Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.
Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank до 10000/платіж – СЕП п2п тянучка безкоштвоно, штовхати платно, не знаю скільки (це комісія сервісу, а не картки, тому там її немає)
Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank до 10000/платіж – СЕП п2п тянучка безкоштвоно, штовхати платно, не знаю скільки (це комісія сервісу, а не картки, тому там її немає)
Дякую. Витягнути близько 50-70 к та СЕПнути близько 50к можливо, чи ліміт 100к працює?
Я персмену скинув скрін з ПУМБ, де зʼявився новий функціонал : перекидання на картку (рахунок) європейського банку з гривневого рахунку (з конвертацією в євро і зарахуванням на євровий в ПУМБ а потім ) на євровий в Європу. Сказала «у нас є дещо цікавіше, розкажу». Прямо чекаю зустрічі , наче побачення)) Але вам всім не розкажу, то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка