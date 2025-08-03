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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:30
Я вам посилку приніс, але я вам її не віддам
(це про Хотаба)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:10
Hotab написав:
Але вам всім не розкажу, то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка
оце так
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:13
Доречі.. Цей банк може виписати якийсь папірус (але там умови є, бути клієнтом 3+ місяців, оберти по рахункам якісь там мають бути, наче нічого складного), і з цим папірусом можна в PKO (у Польщу до мамки банку) , і вони там у мамки відкриють українцю без ніякого польського статусу рахунок.
Якщо кому мамка PKO Bank Polski цікава взагалі.
Я відкривав в Аліор (Польща).
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Hotab
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:17
На фб пишуть, плановий час оновлення додатка — 23.00. Значить раніше вівторка не варто чекати.
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Ferlakur
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:00
Я щось таких інвазивних переїздів у живих банках навіть пригадати не можу. Хіба Дельта спадає на думку з її процесингом у помиральній ямі, але вона тоді вже була зомбі. А ці нікуди не поспішають...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:53
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flysoulfly
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:59
Hotab написав:
Доречі..
(але там умови є, бути клієнтом 3+ місяців, оберти по рахункам якісь там мають бути, наче нічого складного)
оберти?
Кишеня-Правильна-Кишеня-Правильна-Кишеня-Правильна ?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:02
flysoulfly написав:
оберти?
Кишеня-Правильна-Кишеня-Правильна-Кишеня-Правильна ?
Ну це кишені одного пальта, а треба по різним пихати.
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Amethyst
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:08
novichok написав: 24589 написав:
Переказ з рахунк: за реквізитами рахунку в онлайн-банкінгу Kredobank до 10000/платіж – СЕП
п2п тянучка безкоштвоно, штовхати платно, не знаю скільки (це комісія сервісу, а не картки, тому там її немає)
Дякую. Витягнути близько 50-70 к та СЕПнути близько 50к можливо, чи ліміт 100к працює?
СЕП можна було на день багато(до блоку) разів по 10Кгрн.
у зовнішнього р2р там разовий ліміт був якийсь - чи 15Кгрн, чи 25Кгрн, чи 29999грн.
Але то ж все було до Меморандумів... Як воно зараз не у власників Крафт - не знаю
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flysoulfly
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:39
flysoulfly написав:
СЕП можна було на день багато(до блоку) разів по 10Кгрн.
у зовнішнього р2р там разовий ліміт був якийсь - чи 15Кгрн, чи 25Кгрн, чи 29999грн.
Але то ж все було до Меморандумів... Як воно зараз не у власників Крафт - не знаю
до якого блоку?
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24589
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