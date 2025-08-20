RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:17

  Искатель написав:Доброго ранку, колеги!

А що наразі із "смачного" є у Кредобанку, бо останні 3 роки не користувався ним від слова "зовсім". Ну, крім 6% на залишок на Кишені?
Зняття без комісії на місяць - здається, 50к з Правильної? Інших карт/пакетів не відкривав і не планую.


На Кишені зараз 5%.
З Правильної безкоштовне зняття 50к в касі + 50к в банкоматі.
І ще зняття без обмежень в касі:
готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
- з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських рахунків;
- за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
- згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню

Є Craft і Craft Black, у них ліміти 500+500к і 300+300к відповідно. І на Кишені 7%. Але для безкоштовного обслуговування має бути надходження 100к/40к на місяць відповідно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:49

Нарешті заробив валютообмін, після оновлення додатка
Hemi
 
Повідомлень: 257
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:50

  Hemi написав:Нарешті заробив валютообмін, після оновлення додатка

А шаблони так і не працюють :shock:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6636
З нами з: 05.05.21
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, novichok і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14724)
20.08.2025 17:59
Ринок ОВДП (9560)
20.08.2025 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.