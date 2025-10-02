Кредобанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:10
klug написав: greenozon написав:
Після проведення технічних робіт усі системи банку
не
працюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...
flysoulfly
Повідомлень: 5999
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1910 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40
flysoulfly написав: klug написав: greenozon написав:
Після проведення технічних робіт усі системи банку
не
працюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...
ось мої горе-історії із кредушкою
viewtopic.php?p=5886280#p5886280 viewtopic.php?p=5879766#p5879766
майте на увазі - якщо підете цим шляхом, усі шаблони і все решта - пропаде
зате є шанс на нормальний вхід без дебільних смс і карток
greenozon
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
Профіль
1
3
1
7
Додано: Вів 16 вер, 2025 07:30
Після оновлення запрацювала виписка 👏
Hemi
Повідомлень: 261
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:34
А який тут механизм замовлення валют?
Сума 1к дол. Чи можна без замовлення до Каси?
novichok
Повідомлень: 3678
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:44
novichok написав:
А який тут механизм замовлення валют?
Сума 1к дол. Чи можна без замовлення до Каси?
У Києві ніколи не замовляв і персмен казала що не треба, завжди є.
Як у вас , хз
Hotab
Повідомлень: 16528
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
Профіль
4
4
3
Додано: Нед 21 вер, 2025 16:08
Hotab написав: novichok написав:
А який тут механизм замовлення валют?
Сума 1к дол. Чи можна без замовлення до Каси?
У Києві ніколи не замовляв і персмен казала що не треба, завжди є.
Як у вас , хз
дякую. затефонував Мирославі, вона скинула в смс посилання на сервіс замовлення готівки. Найблища дата 25 вересня. Замовив, але завтра, по дорозі, заїду до відділеня спробую може дадуть так.
novichok
Повідомлень: 3678
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 жов, 2025 17:07
Увага! Допис містить іронію.
Кредо вмикає пилосмок і
підвищує
відсотки за Кишенею: неймовірні 6% для власників Правильної, і фантастичні 8% для власників Craft. Хочуть засмоктати назад усіх, хто розбігся від їхнього чудо-застосунку? Ох і дорогий апдейт вийшов.
klug
Повідомлень: 8931
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1259 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 02 жов, 2025 19:27
А як тут з місячними лімітами Айбан на інші банки?
Стандартно 100к на чужі та умовний анлім на свої рахунки?
novichok
Повідомлень: 3678
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор