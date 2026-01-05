RSS
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:33

  Amethyst написав:Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:03

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Думаю, що геодані краще вимкнути
какаяразніца ?

Ну, наприклад, Приват при активності картки за кордоном може лочити операцію і вимагає пройти відеочат ((
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:44

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:крафт Блек. Вони відкрили віртуально, бо фізично в Португалії.
Закинули. 10к на рахунок і отримали блокування
10к грн ?

Як не дивно - так
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:17

Водафон

Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 17:39

  Hotab написав:Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок

если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:36

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок

если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит


У них давні (з моменту його зміни) проблеми з аплікухою. Але вони сьогодні нічого не анонсували. Тому і спитав тут
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:17

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Всіх пускає в застосунок?
Спочатку не запропонувало зайти по морді, підсунуло «введіть телефон «. Потім не шле смс. По факту не входжу в застосунок

если вы в Украине то наверное понимаете какая ситуация со светом и связью , зашол в декабре в отделение а все сидят смотрят в потолок , шо ? при переключении света отключилось програмное обеспечение и грузится уже как час.
Недоприложение тоже глючит


У них давні (з моменту його зміни) проблеми з аплікухою. Але вони сьогодні нічого не анонсували. Тому і спитав тут

та после праздников меня все фейсайди только сегодня начали узнавать и то не с первого раза, пришлось вспоминать пароли :mrgreen:
п.с. а вообще Кредо хороший банк , я с ним уже и не помню с какого года , с того когда Укрсоцбанк купили росияне.
супер менеджеры в отделении на Яворныцького, подскажут как без комиссии сделать оплату и прочие мелочи...
но то шо они сделали с приложениями это дно
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 03:24

Re: Кредобанк

Цікавий збій.
Смс для авторизації не приходило, бо у мене спосіб повідомлень - пуш, а не смс. Але як можна отримати пуш, коли тебе викинуло з додатку?)
Замкнуте коло.
Гаряча лінія увімкнула «смс», і авторизувався.
А от що було б, якби я був у країні, де нема роумінгу у українських мобільних операторів? Таких чимало. Як би я авторизувався в такому випадку?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 07:03

  Hotab написав:Цікавий збій.
Смс для авторизації не приходило, бо у мене спосіб повідомлень - пуш, а не смс. Але як можна отримати пуш, коли тебе викинуло з додатку?)
Замкнуте коло.
Гаряча лінія увімкнула «смс», і авторизувався.
А от що було б, якби я був у країні, де нема роумінгу у українських мобільних операторів? Таких чимало. Як би я авторизувався в такому випадку?

не шляйся де попало, сиди у окопі, Батьківщину захищай
